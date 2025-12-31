รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
190S1CS/00
จอแสดงผลที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณ
ด้วยคุณสมบัติของ SmartImage, SmartContrast, SmartControl และ TrueVision ของจอแสดงผลเชิงธุรกิจ 190S1 ที่ประหยัดไฟจึงช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณ
S-line จอกว้าง 48 ซม. (19")
รูปแบบ 16:10
ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับก้มเงยและหันซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหันจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาและปรับก้มเงยได้ตามต้องการ
จอแสดงผล Philips ที่ได้รับการรับรอง EPEAT Silver ช่วย ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ลดการแผ่รังสีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบเรือนกระจก โปรแกรม EPEAT ช่วยผู้ซื้อในการประเมิน เปรียบเทียบ และเลือกผลิตภัณฑ์จอแสดงผลตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 51 ข้อ ที่ได้รับการปรับปรุงโดยมติของผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย EPA สหรัฐอเมริกา การรับรอง EPEAT Silver มีผลกับผลิตภัณฑ์ Philips ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม www.epeat.net สำหรับการลงทะเบียนสถานะในประเทศของคุณ
ช่องรับสัญญาณคู่มีช่องเสียบที่รับได้ทั้งสัญญาณเข้าชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ DVI แบบดิจิตอล
ความคิดเห็น