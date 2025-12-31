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จอ LCD ที่มีแสงพื้นหลัง LED

190V3LSB8/00

เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส

จอแสดงผลเพรียวบางเปี่ยมเสน่ห์ อิ่มเอมใจเมื่อใช้งาน พร้อมมีคุณสมบัติ SmartContrast ที่ให้ภาพสดใส ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!

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เพลิดเพลินไปกับภาพจากจอ LED ที่ให้สีสันสดใส

  • V Line

  • 19" (48.3 ซม.)

ดีไซน์ผิวเคลือบมันเพรียวบาง

Energy Star เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง

Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov

จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท

จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง

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