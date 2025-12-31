รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
191E1SB/00
จอ HD 16:9 ที่คุ้มค่า
เพลิดเพลินได้มากยิ่งขึ้นกับจอ Vista-Ready HD ที่มีการกำหนดรูปแบบอัตโนมัติ, SmartContrast และ ผิวเคลือบมันสวยงาม ดังนั้น 191E1 จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณ
E-line จอกว้าง 48 ซม. (19")
HD
จอความละเอียดสูงคือจอภาพที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแสดงภาพความละเอียดสูงด้วยคุณภาพที่เหนือระดับ เป็นจอภาพที่พร้อมจะตอบสนองแหล่งสัญญาณ HD เช่น กล่องรับสัญญาณแบบ HD จอภาพแบบ HD ให้คุณภาพของสัญญาณภาพที่เหนือกว่าระบบ Progressive Scan และมีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับจอภาพ HD ซึ่งแสดงสัญญาณภาพที่มีคุณภาพเยี่ยมที่เต็มไปด้วยความละเอียด ผ่านทางช่องทางเชื่อมต่ออเนกประสงค์สำหรับVGA แบบอะนาล็อก หรือ DVI แบบดิจิตอลที่ไม่มีการบีบอัดสัญญาณ ตลอดจนรองรับ HDCP จอภาพแสดงสัญญาณภาพด้วยความละเอียด 720p (1280x720p @ 50 และ 60 Hz แบบโปรเกรสสีฟ) และ 1080i (1920x1080i @ 50 และ 60 Hz แบบอินเทอร์เลซ)
ผลิตภัณฑ์จอภาพของ Philips ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน Restriction of Hazardous Substances (RoHS) อย่างเข้มงวดซึ่งห้ามการใช้สารตะกั่วและสารพิษอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหน้าจอของ Philips ใช้สลับจากอัตราส่วนภาพแบบ 4:3 เป็นโหมดไวด์สกรีน และกลับเป็นแบบ 4:3 อีกครั้ง เพื่อให้อัตราส่วนภาพของหน้าจอเหมาะสมกับการทำงานกับเอกสารแบบกว้างโดยไม่ต้องเลื่อน หรือสำหรับการรับชมสื่อไวด์สกรีนในโหมดไวด์สกรีน และไม่บิดเบือนอัตราส่วนภาพของการแสดงผลโหมดเนทีฟแบบ 4:3
ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ
ความคิดเห็น