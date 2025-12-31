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        Brillianceจอ LCD ที่มี Ergo base, USB, Audio

        19B1AS/00

        จอแสดงผลเชิงธุรกิจที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณ

        ด้วยคุณสมบัติของ SmartImage, พลังเสียงสเตอริโอด้านหน้า, พอร์ต USB และ Ergo base จอแสดงผลเชิงธุรกิจ 19B1 ที่ประหยัดไฟช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณ

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        จอแสดงผลเชิงธุรกิจที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณ

        • B-line 48 ซม. (19")

        • รูปแบบ 5:4

        SmartContrast: ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

        SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

        วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงตามมาตรฐานสากล

        "Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/

        ระบบเสียงสเตอริโอในตัวเพื่อประสบการณ์แบบมัลติมีเดีย

        มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

        ข้อมูลทางเทคนิค

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