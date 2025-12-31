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202E2SB/00
จอแสดงผล HD สวยหรูคุ้มค่าสมราคา
ด้วยดีไซน์ที่หรูหรา, ตัวควบคุมแบบ SmartTouch ทันสมัย, SmartContrast และ SmartImage Lite จอแสดงผล HD รุ่น 202E2 จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อย่างลงตัว
20" (50.8 ซม.) E-line
HD+
ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหน้าจอของ Philips ใช้สลับจากอัตราส่วนภาพแบบ 4:3 เป็นโหมดไวด์สกรีน และกลับเป็นแบบ 4:3 อีกครั้ง เพื่อให้อัตราส่วนภาพของหน้าจอเหมาะสมกับการทำงานกับเอกสารแบบกว้างโดยไม่ต้องเลื่อน หรือสำหรับการรับชมสื่อไวด์สกรีนในโหมดไวด์สกรีน และไม่บิดเบือนอัตราส่วนภาพของการแสดงผลโหมดเนทีฟแบบ 4:3
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
รูปแบบโฉบเฉี่ยวหรูหรา เข้ากับการเฟอร์นิเจอร์ของห้องทุกห้องเป็นอย่างดี
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