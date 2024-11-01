จอ LCD ที่มี SmartControl Lite
ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม
เพลิดเพลินไปกับภาพบนจอแสดงผลของ Philips ที่มีสีสันสดใสนี้ และทำงานด้วย SmartControl Lite จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมจริงๆ ดูประโยชน์ทั้งหมด
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จอ LCD ที่มี SmartControl Lite
ภาพ LED สีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม
- V Line
- 20 (ชมภาพได้ 19.5 นิ้ว / 49.4 ซม.)
จอแสดงผล AH-IPS ให้ภาพอันยอดเยี่ยมด้วยมุมมองภาพกว้าง
จอแสดงผล AH-IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม จอแสดงผล AH-IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ AH-IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้งานแบบมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา
SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท
SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย
ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Lite
SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์
จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ภาพ/การแสดงภาพ
- ขนาดจอภาพ
-
19.45 นิ้ว / 49.4 ซม.
- อัตราการจัดมุมมอง
-
16:10
- ประเภทจอ LCD
-
จอ LCD แบบ AH-IPS
- ชนิดแสงพื้นหลัง
-
ระบบ W-LED
- ระยะห่างระหว่างพิกเซล
-
0.291 x 0.291 มม.
- ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
-
1440 x 900 @ 60 Hz
- ความสว่าง
-
250
cd/m²
- สีในการแสดงผล
-
16.7 ล้าน
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
-
1000:1
- SmartContrast
-
10,000,000:1
- เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
-
14 (GtG)
ms
- มุมมองภาพ
-
-
178º (H) / 178º (V)
-
@ C/R > 10
- พื้นที่แสดงภาพจริง
-
418.61 (H) x 262.35 (V)
- ความถี่ในการสแกน
-
30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
- sRGB
-
ใช่
-
การเชื่อมต่อ
- สัญญาณอินพุต
-
VGA (อะนาล็อก)
- Sync Input
-
-
Separate Sync
-
Sync on Green
-
สะดวกสบาย
- การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
-
-
DDC/CI
-
Mac OS X
-
sRGB
-
Windows 7
-
Windows 8
- ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
-
-
เปิด/ปิดเครื่อง
-
เมนู/ตกลง
-
ความสว่าง/ย้อนกลับ
-
4:3 กว้าง/ขึ้น
-
อัตโนมัติ/ลง
- ภาษา OSD
-
-
โปรตุเกสบราซิล
-
เชค
-
เนเธอร์แลนด์
-
อังกฤษ
-
ฟินนิช
-
ฝรั่งเศส
-
เยอรมัน
-
กรีก
-
ฮังการี
-
อิตาลี
-
ญี่ปุ่น
-
เกาหลี
-
โปแลนด์
-
โปรตุเกส
-
รัสเซีย
-
จีน (แผ่นดินใหญ่)
-
สเปน
-
สวีเดน
-
จีน (ไต้หวัน)
-
ตุรกี
-
Ukrainian
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
-
-
ขาตั้ง
- เอียง
-
-5/20
องศา
-
กำลังไฟ
- แหล่งจ่ายไฟ
-
-
ภายนอก
-
100-240VAC, 50-60Hz
- โหมดปิด
-
0.5 W (ทั่วไป)
- ในโหมดเปิด
-
11.31 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 6.0)
- โหมดสแตนด์บาย
-
0.5 W (ทั่วไป)
- สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
-
-
ขนาด
- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
-
452 x 371 x 200
มม.
- บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
-
490 x 422 x 96
มม.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
-
452 x 304 x 40
มม.
-
น้ำหนัก
- ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
-
3.73
กก.
- ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
-
2.28
กก.
- ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
-
2.00
กก.
-
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
-
ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
-
0°C ถึง 40°C
°C
- MTBF
-
50,000 (ไม่รวม Backlight)
ชั่วโมง
- ความชื้นสัมพัทธ์
-
20%-80
%
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
-
-20° C ถึง 60° C
°C
-
ความยั่งยืน
- สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
-
-
EnergyStar 6.0
-
RoHS
-
ปราศจากสารปรอท
- วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
-
100
%
-
มาตรฐานและการรับรอง
- การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
-
-
เครื่องหมาย CE
-
FCC Class B
-
CU-EAC
-
SASO
-
KUCAS
-
cETLus
-
SEMKO
-
TUV/ISO9241-307
-
EPA
-
WEEE
-
PSB
-
CECP
-
BSMI
-
ตัวเครื่อง
- สี
-
ดำ
- เคลือบ
-
ลวดลายเส้น (กรอบจอภาพด้านหน้า) /หยาบละเอียด (กรอบจอภาพด้านหลัง)
- สัญลักษณ์ตัวอักษร "IPS" / เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นของเจ้าของรายนั้นๆ
- เวลาการตอบสนองอย่างอัจฉริยะคือ ค่าที่ดีที่สุดจากการทดสอบ GtG หรือ GtG (BW)
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