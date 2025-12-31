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220B1CS/00
จอแสดงผลเชิงธุรกิจที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของคุณ
ด้วยคุณสมบัติของ SmartImage, พลังเสียงสเตอริโอด้านหน้า, พอร์ต USB และ Ergo base จอแสดงผลเชิงธุรกิจ 220B1 ประหยัดไฟช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณ
B-line จอกว้าง 56 ซม./22"
รูปแบบ 16:10
SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
USB (Universal serial bus) คือโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการลิงค์พีซีและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ด้วยความเร็วสูงและมีค่าใช้จ่ายน้อยทำให้ USB เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ พอร์ตบนจอภาพที่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจนทำให้การเชื่อมต่อความเร็วสูงกับอุปกรณ์ USB นั้นสะดวกง่ายดาย (การรองรับ USB 2.0 ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน USB ของพีซีคุณ เมื่อเชื่อมต่อกับพีซีซึ่งสนับสนุน USB 2.0 จอภาพของคุณต้องใช้กับ USB 2.0 ได้ด้วย)
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