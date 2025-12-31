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220B2CS/00
จอแสดงผลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การรับรอง EPEAT Gold ที่รับรองจอแสดงผลเชิงธุรกิจ Philips 220B2 มีสวิตช์ ZeroWatt, โหมด Soft off 0.1 วัตต์ , Ergo Base, Stereo Audio และ USB Hub เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
22'' (55.9 ซม.) B-line
WSXGA+
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
USB Hub ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มัลติมีเดียพลักแอนด์เพลย์ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น อุปกรณ์หน่วยความจำ USB, กล้อง, HDD แบบพกพา, กล้อง Web, PDA, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อ USB ได้ USB 2.0 Hub ที่ติดตั้งบนจอช่วยให้สัญญาณ USB 2.0 ผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โปรดทราบว่าอุปกรณ์หลายตัว เช่น กล้องและ HDD อาจต้องใช้พลังงานแยกต่างหากเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานมากกว่าพลังงานที่ USB Hub ของจอจ่ายให้
ตัวควบคุมแบบ SmartTouch เป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อการสัมผัสและตอบสนองได้อย่างดีที่เข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปิดจอภาพ หรือปรับความสว่างและความคมชัดของจอแสดงผลด้วย SmartImage Lite ได้ เมื่อใช้งาน ไอคอน SmartTouch จะเรืองแสงเพื่อให้คุณทราบว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งของคุณแล้ว
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