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ยกเลิกการผลิต
220C1SW/00
จอภาพมีสไตล์ร่วมสมัยเพื่อความบันเทิงจากทีวีและคอมพิวเตอร์
จอภาพมีสไตล์ร่วมสมัยและคุณสมบัติอันชาญฉลาดของ SmartResponse และ SmartImage ที่ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพให้สูงมากกว่าเดิม: ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมส์หรืออินเตอร์เน็ต 220C1 เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณสำหรับความบันเทิงจากโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์
C-line จอกว้าง 56 ซม./22"
รูปแบบ 16:10
SmartControl II เป็นซอฟต์แวร์ระบบจอภาพที่มีอินเตอร์เฟซกราฟิกบนหน้าจอที่เรียบง่าย แสดงการปรับค่าความละเอียด การปรับเทียบสี และการตั้งค่าอื่นๆ ของจอภาพ รวมถึงความสว่าง, ความเปรียบต่าง, นาฬิกาและเฟส, ตำแหน่ง, RGB, White point และยังมีการปรับระดับเสียงสำหรับรุ่นที่มีลำโพงในตัวด้วย
มาตรฐาน TCO 5.0 ไม่เพียงรับประกันคุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมและการออกแบบที่ตรงตามหลักสรีศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้พลังงานน้อยที่สุดและลดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และมีการควบคุมการปล่อยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าอย่างเข้มงวดทำให้คุณทำงานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังจำกัดการใช้พลาสติกชนิดต่างๆ และมีรหัสเฉพาะของพลาสติกแต่ละชนิดเพื่อให้ระบุได้ง่ายในขั้นตอนการรีไซเคิล สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชั้นบรรยากาศน้อยที่สุดตลอดอายุการใช้งาน พร้อมมีระดับสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ในระดับต่ำสุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง TCO ได้ที่ http://www.tcodevelopment.com/
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
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