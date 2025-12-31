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ยกเลิกการผลิต
220E1SB1/00
จอแสดงผล Full HD ขนาด 16:9 พร้อมดีไซน์ผิวเคลือบมันที่สวยงาม
ให้ความเพลิดเพลินมากขึ้นด้วยจอแสดงผลคุณภาพระดับ Full HD 1080p ซึ่งรองรับการใช้งาน Vista! จอ LCD รุ่น 220E1 มาพร้อมกับผิวเคลือบมันที่สวยงามและคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย - ทั้งหมดในราคาที่คุณจะพอใจ
E-line จอกว้าง 56 ซม./22"
1920x1080 Full HD
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
เวลาตอบสนองการเปิด-ปิดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใช้ในการเปลี่ยนจากการใช้ (สีดำ) เป็นไม่ใช้ (สีขาว) และกลับมาที่ใช้งาน (สีดำ) อีกครั้ง โดยมีหน่วยวัดเป็นมิลลิวินาที ยิ่งรวดเร็วยิ่งดี: เวลาตอบสนองที่ต่ำกว่าแสดงว่ามีการเปลี่ยนผ่านรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และมีจุดรบกวนที่ปรากฏให้เห็นในข้อความและกราฟิกลดน้อยลง เวลาตอบสนองการเปิด-ปิดคือตัววัดที่สำคัญสำหรับการแสดงผลข้อมูลในการทำงาน เช่น เอกสาร กราฟ และภาพถ่าย
เพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพคมชัดสดใสชัดเจน เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับสีที่สม่ำเสมอซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำยิ่ง ผู้ชมจะได้รับความเพลิดเพลินจากวิดีโออย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วย Color Gamut และภาพที่คมชัดรอบทิศ
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