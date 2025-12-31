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ยกเลิกการผลิต
220E1SB/00
จอแสดงผล Full HD ขนาด 16:9 พร้อมดีไซน์ผิวเคลือบมันที่สวยงาม
ให้ความเพลิดเพลินมากขึ้นด้วยจอแสดงผลคุณภาพระดับ Full HD 1080p ซึ่งรองรับการใช้งาน Vista! จอ LCD รุ่น 220E1 มาพร้อมกับผิวเคลือบมันที่สวยงามและคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย - ทั้งหมดในราคาที่คุณจะพอใจ
E-line จอกว้าง 56 ซม./22"
1920x1080 Full HD
ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหน้าจอของ Philips ใช้สลับจากอัตราส่วนภาพแบบ 4:3 เป็นโหมดไวด์สกรีน และกลับเป็นแบบ 4:3 อีกครั้ง เพื่อให้อัตราส่วนภาพของหน้าจอเหมาะสมกับการทำงานกับเอกสารแบบกว้างโดยไม่ต้องเลื่อน หรือสำหรับการรับชมสื่อไวด์สกรีนในโหมดไวด์สกรีน และไม่บิดเบือนอัตราส่วนภาพของการแสดงผลโหมดเนทีฟแบบ 4:3
เพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพคมชัดสดใสชัดเจน เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับสีที่สม่ำเสมอซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำยิ่ง ผู้ชมจะได้รับความเพลิดเพลินจากวิดีโออย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วย Color Gamut และภาพที่คมชัดรอบทิศ
เวลาตอบสนองการเปิด-ปิดคือระยะเวลาที่จอผลึกคริสตัลเหลวใช้ในการเปลี่ยนจากการใช้ (สีดำ) เป็นไม่ใช้ (สีขาว) และกลับมาที่ใช้งาน (สีดำ) อีกครั้ง โดยมีหน่วยวัดเป็นมิลลิวินาที ยิ่งรวดเร็วยิ่งดี: เวลาตอบสนองที่ต่ำกว่าแสดงว่ามีการเปลี่ยนผ่านรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และมีจุดรบกวนที่ปรากฏให้เห็นในข้อความและกราฟิกลดน้อยลง เวลาตอบสนองการเปิด-ปิดคือตัววัดที่สำคัญสำหรับการแสดงผลข้อมูลในการทำงาน เช่น เอกสาร กราฟ และภาพถ่าย
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