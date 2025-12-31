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220P1ES/00
จอแสดงผลที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลผลิต
ด้วยหลักสรีรศาสตร์ขั้นสูงและคุณสมบัติที่โดดเด่น เช่น SmartImage, Smart Ergo Base, พลังเสียงสเตอริโอด้านหน้า และพอร์ต USB จอแสดงผลเชิงธุรกิจ 220P1 จึงเป็นตัวช่วยในการเพิ่มผลผลิตของคุณ
P-line จอกว้าง 56 ซม./22"
รูปแบบ 16:10
ผู้ใช้สามารถใช้การหมุนหน้าจอเพื่อใช้งานจอภาพได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง หรือเปลี่ยนทิศทางของจอภาพเพื่อให้สามารถดูเอกสารหรือภาพที่เลือกได้ดียิ่งขึ้น การหมุนจอภาพจะทำให้จอภาพอยู่ในทิศทางตามที่ต้องการ
USB (Universal serial bus) คือโปรโตคอลมาตรฐานสำหรับการลิงค์พีซีและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ด้วยความเร็วสูงและมีค่าใช้จ่ายน้อยทำให้ USB เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ พอร์ตบนจอภาพที่อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้เห็นได้ชัดเจนทำให้การเชื่อมต่อความเร็วสูงกับอุปกรณ์ USB นั้นสะดวกง่ายดาย (การรองรับ USB 2.0 ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน USB ของพีซีคุณ เมื่อเชื่อมต่อกับพีซีซึ่งสนับสนุน USB 2.0 จอภาพของคุณต้องใช้กับ USB 2.0 ได้ด้วย)
ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับก้มเงยและหันซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหันจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาและปรับก้มเงยได้ตามต้องการ
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