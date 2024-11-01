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  • การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน

    Brilliance จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED

    220S4LAS/00

    การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน

    จอแสดงผล LED ของ Philips ใช้วัสดุรีไซเคิลและ PVC ถึง 25% ทั้งยังปราศจากสาร BFR เหมาะสำหรับผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

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    Brilliance จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED

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    การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน

    ด้วยจอแสดงผล LED ที่ประหยัดพลังงาน

    • S Line
    • 22" (55.9 ซม.)
    • 1680x1050
    การตั้งค่าล่วงหน้า SmartImage สำหรับการตั้งค่าภาพให้เหมาะสมที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

    การตั้งค่าล่วงหน้า SmartImage สำหรับการตั้งค่าภาพให้เหมาะสมที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

    SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Photo), ภาพยนตร์ (Movie), เกม (Game), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกทั้งหมดทันทีด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

    ลำโพงสเตอริโอในตัวสำหรับมัลติมีเดีย

    ลำโพงสเตอริโอในตัวสำหรับมัลติมีเดีย

    มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

    TrueVision ให้คุณแน่ใจได้ในคุณภาพของภาพขั้นสูง

    TrueVision ให้คุณแน่ใจได้ในคุณภาพของภาพขั้นสูง

    TrueVision เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่เป็นกรรมสิทธ์ของ Philips ที่ใช้อัลกอริธึมขั้นสูง เพื่อทดสอบและจัดเรียงการแสดงผลของจอภาพทำให้ได้ประสิทธิภาพการแสดงผลขั้นสุดยอด Philips ยืนยันว่าจอภาพ TrueVision ที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับการปรับแต่งอย่างดีด้วยระบบการทำงานนี้ ทำให้คุณได้รับชมภาพที่มีคุณภาพและสีสันที่สอดคล้องกัน

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ผู้ใช้สามารถปรับจอภาพได้ตามต้องการ ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดูทันสมัย

    เทคโนโลยี LED ให้สีเป็นธรรมชาติ

    LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

    ปลอดสาร PVC-BFR

    จอภาพของ Philips รุ่นนี้ไม่มีสารหน่วงไฟประเภทโบรมีน และโพลิไวนิลคลอไรด์ (ไม่มีสาร PVC-BFR)

    ปลอดสารปรอท

    จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง

    SmartPower: ประหยัดพลังงานได้มากถึง 50%

    SmartPower คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันชาญฉลาดซึ่งทำการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพบนหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน สามารถควบคุมความเข้าของแสงพื้นหลังได้โดยอัตโนมัติและกำหนดล่วงหน้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานได้ถึง 50% เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทั่วไปด้านพลังงาน

    SmartControl เพื่อการปรับค่าหน้าจอประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย

    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับประสิทธิภาพและตั้งค่าต่างๆ ของจอแสดงผล Philips นำเสนอสองทางเลือกให้กับผู้ใช้ในการปรับแต่งค่าจอแสดงผล โดยเลือกเมนู On Screen Display แบบหลายระดับผ่านปุ่มบนจอภาพ หรือใช้ซอฟต์แวร์ Philips SmartControl เพื่อปรับแต่งค่าต่างๆ ของจอแสดงผลได้ง่ายในแบบที่คุณคุ้นเคย

    บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100%

    Philips มุ่งมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลกว่า 65% ทำให้มั่นใจได้ว่าปริมาณจะขยะลดลง เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น ตะกั่วและปรอท จะลดลงหรือถูกกำจัดออกไป โครงหน้าจอของเราผลิตจากวัสดุที่ปราศจาก PVC/BFR สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม Philips ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      22 นิ้ว / 55.9 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:10
      ประเภทจอ LCD
      TFT-LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.282 x 0.282 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1680 x 1050 @ 60Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      5  ms
      มุมมองภาพ
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      473.76 (H) x 296.1 (V)
      ความถี่ในการสแกน
      30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
      • VGA (อะนาล็อก)
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      • Audio In PC
      • ช่องสัญญาณออกของหูฟัง

    • สะดวกสบาย

      ลำโพงภายในตัว
      1.5 W x 2
      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • SmartImage
      • ระดับเสียง
      • SmartPower
      • เมนู
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
      ซอฟต์แวร์ควบคุม
      SmartControl Premium

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      โหมด ECO
      12.6 W (ทั่วไป)
      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายในตัว
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      0.1W
      ในโหมดเปิด
      15.09 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 7.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.1W
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      504 x 434 x 207  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      565 x 478 x 138  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      504 x 349 x 59  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      6.27  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      4.45  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      3.38  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EnergyStar 7.0
      • ใบรับรอง TCO
      • WEEE
      • RoHS
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %
      สารจำเพาะ
      • ปลอดสาร PVC / BFR
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุรีไซเคิล
      25%

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL

    • ตัวเครื่อง

      เคลือบ
      พื้นผิว
      ส่วนฐาน
      ดำ
      กรอบจอภาพด้านหน้า
      สีเงิน
      กรอบจอภาพด้านหลัง
      ดำ

    Badge-D2C

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