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จอภาพ LCD

220V3AB/00

เพลิดเพลินกับภาพที่ยอดเยี่ยม

จอแสดงผลเพรียวบางเปี่ยมเสน่ห์ อิ่มเอมใจเมื่อใช้งาน พร้อมมีคุณสมบัติ SmartContrast ที่ให้ภาพสดใสและลำโพงสเตอริโอช่วยยกระดับประสบการณ์มัลติมีเดียของคุณ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!

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เพลิดเพลินกับภาพที่ยอดเยี่ยม

  • V Line

  • 22" (55.9 ซม.)

อัตราส่วน SmartContrast 10000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

ลำโพงในตัวสำหรับระบบเสียงที่ไม่ทำให้โต๊ะรกรุงรัง

มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่ในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

Energy Star เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง

Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov

ข้อมูลทางเทคนิค

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