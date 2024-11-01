รายการอื่นๆ ในกล่อง
- สายไฟ
- รีโมทคอนโทรล (พร้อมแบตเตอรี่)
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
- คู่มือผู้ใช้
- สายเคเบิล VGA
221TE4LB/00
ความบันเทิงทางทีวีที่ดีที่สุดบนหน้าจอ LED ระดับ Full HD
สัมผัสกับประสิทธิภาพมัลติมีเดียที่เยี่ยมยอดของจอแสดงผล Philips Motivo Full HD ที่รวมจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล อินพุต HDMI และเสียงอันทรงพลังเข้าไว้ด้วยกัน จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
SmartPicture เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartPicture ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
Incredible Surround คือเทคโนโลยีด้านเสียงของ Philips ที่ขยายมิติเสียงให้กว้างขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับความบันเทิงด้านเสียงเพลงอย่างเต็มที่ Incredible Surround ใช้ระบบการสลับเฟสเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดเยี่ยมในการผสมเสียงจากด้านซ้ายและขวาที่มีผลให้ระยะห่างเสมือนระหว่างลำโพงทั้งสองห่างกันมากยิ่งขึ้น ระยะเสียงที่ห่างกันมากขึ้นนี้ ทำให้ระบบเสียงสเตอริโอดีขึ้นและให้มิติเสียงที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น Incredible Surround ให้คุณฟังเสียงรอบทิศทางที่กว้างและลึกมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ลำโพงเพิ่ม
อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
มีจูนเนอร์โทรทัศน์ดิจิตอลในตัวเครื่องเพื่อรับและแสดงสัญญาณทีวีคุณภาพสูงจากแหล่งสัญญาณต่างๆ
SmartSound ให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ เกมส์ เพลง และอื่นๆ ด้วยการเปิดใช้ความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสียงที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันนั้นๆ
ช่องเสียบมัลติมีเดีย USB จะให้คุณเข้าใช้ภาพถ่าย JPEG, เพลง MP3 ได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องใช้ PC เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณโดยตรงเข้ากับจอภาพแล้วเริ่มเพลิดเพลินไปกับเพลงหรือภาพถ่ายด้วยความช่วยเหลือของเบราเซอร์เนื้อหาบนหน้าจอที่ใช้งานง่ายที่สามารถเข้าใช้ผ่านรีโมทคอนโทรลที่ให้มา
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
เสียง
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ
ขนาด
น้ำหนัก
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
อุปกรณ์เสริม
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