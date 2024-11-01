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  • ความบันเทิงทางทีวีที่ดีที่สุดบนหน้าจอ LED ระดับ Full HD ความบันเทิงทางทีวีที่ดีที่สุดบนหน้าจอ LED ระดับ Full HD ความบันเทิงทางทีวีที่ดีที่สุดบนหน้าจอ LED ระดับ Full HD

    จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED

    221TE4LB/00

    ความบันเทิงทางทีวีที่ดีที่สุดบนหน้าจอ LED ระดับ Full HD

    สัมผัสกับประสิทธิภาพมัลติมีเดียที่เยี่ยมยอดของจอแสดงผล Philips Motivo Full HD ที่รวมจูนเนอร์ทีวีดิจิตอล อินพุต HDMI และเสียงอันทรงพลังเข้าไว้ด้วยกัน จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!

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    จอภาพ LCD, แสงพื้นหลัง LED

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    ความบันเทิงทางทีวีที่ดีที่สุดบนหน้าจอ LED ระดับ Full HD

    พร้อมจูนเนอร์ DTV

    • Motivo
    • 21.5" (54.6 ซม.)
    • จอแสดงผล Full HD
    จอ LCD Full HD 1920x1080 พิกเซล

    จอ LCD Full HD 1920x1080 พิกเซล

    จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

    อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

    SmartPicture สำหรับประสบการณ์การรับชมภาพที่ดีที่สุด

    SmartPicture สำหรับประสบการณ์การรับชมภาพที่ดีที่สุด

    SmartPicture เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartPicture ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

    Incredible Surround ให้ความบันเทิงด้านเสียงที่ดีเยี่ยม

    Incredible Surround ให้ความบันเทิงด้านเสียงที่ดีเยี่ยม

    Incredible Surround คือเทคโนโลยีด้านเสียงของ Philips ที่ขยายมิติเสียงให้กว้างขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับความบันเทิงด้านเสียงเพลงอย่างเต็มที่ Incredible Surround ใช้ระบบการสลับเฟสเสียงอิเล็กทรอนิกส์ที่ยอดเยี่ยมในการผสมเสียงจากด้านซ้ายและขวาที่มีผลให้ระยะห่างเสมือนระหว่างลำโพงทั้งสองห่างกันมากยิ่งขึ้น ระยะเสียงที่ห่างกันมากขึ้นนี้ ทำให้ระบบเสียงสเตอริโอดีขึ้นและให้มิติเสียงที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น Incredible Surround ให้คุณฟังเสียงรอบทิศทางที่กว้างและลึกมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้ลำโพงเพิ่ม

    รองรับ HDMI เพื่อความบันเทิงแบบ Full HD

    รองรับ HDMI เพื่อความบันเทิงแบบ Full HD

    อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)

    เทคโนโลยี LED สำหรับสีสันที่เป็นธรรมชาติ

    LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

    จูนเนอร์ทีวีดิจิตอลในเครื่องสำหรับการรับชมทีวีบนจอคอมพิวเตอร์ของคุณ

    มีจูนเนอร์โทรทัศน์ดิจิตอลในตัวเครื่องเพื่อรับและแสดงสัญญาณทีวีคุณภาพสูงจากแหล่งสัญญาณต่างๆ

    SmartSound เลือกโหมดที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประสิทธิภาพเสียง

    SmartSound ให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ เกมส์ เพลง และอื่นๆ ด้วยการเปิดใช้ความถี่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเสียงที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันนั้นๆ

    USB สำหรับการเล่นภาพถ่าย JPEG และเสียง MP3 ที่ยอดเยี่ยม

    ช่องเสียบมัลติมีเดีย USB จะให้คุณเข้าใช้ภาพถ่าย JPEG, เพลง MP3 ได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องใช้ PC เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ของคุณโดยตรงเข้ากับจอภาพแล้วเริ่มเพลิดเพลินไปกับเพลงหรือภาพถ่ายด้วยความช่วยเหลือของเบราเซอร์เนื้อหาบนหน้าจอที่ใช้งานง่ายที่สามารถเข้าใช้ผ่านรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอในแนวทแยง (เมตริก)
      54.6  ซม.
      ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว)
      21.5  นิ้ว
      อัตราการจัดมุมมอง
      • 16:9
      • จอกว้าง
      ประเภทจอ LCD
      TFT-LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ความละเอียดจอ
      1920 x 1080
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      20000000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      5  ms
      มุมมองภาพ
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      Progressive scan
      การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ
      จอภาพเคลือบป้องกันการสะท้อนแสง

    • การเชื่อมต่อ

      Ext @ rear
      • D-sub x 1
      • HDMI (1.4a) x 1
      • หูฟัง x 1
      • ช่องสัญญาณเสียงเข้าจาก PC x 1
      • SCART x1
      • SPDIF x 1 (RCA)
      • จูนเนอร์ x 1
      • YPbPr x 1 และอินพุต L/R x 1
      Ext @ side
      • CI+
      • USB x 1 (JPG/MP3)

    • สะดวกสบาย

      ง่ายต่อการติดตั้ง
      • ติดตั้งอัตโนมัติ
      • ระบบจูนสัญญาณอัตโนมัติ (ATS)
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
      ประเภทรีโมทคอนโทรล
      รีโมทคอนโทรล RC6 Philips
      ใช้งานง่าย
      • การแสดงผลบนหน้าจอ
      • รายการโทรทัศน์
      • ควบคุมด้านข้าง
      การปรับรูปแบบหน้าจอ
      • อัตโนมัติ (WSS)
      • ขนาดภาพขยาย 14:9
      • ขนาดภาพขยาย 16:9
      • จอกว้าง
      • ซูมได้มากขึ้น
      • ซูมบทบรรยาย
      • 4:3
      SmartSound
      • ภาพยนตร์
      • Drama
      • เกม
      • ข่าวสาร
      • Personal
      • กีฬา
      • มาตรฐาน
      เทเลเท็กซ์
      Smart Text ขนาด 1000 หน้า
      ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ
      • บัลแกเรียน
      • โครเอเชียน
      • เชค
      • เดนมาร์ค
      • เนเธอร์แลนด์
      • อังกฤษ
      • เอสโตเนีย
      • ฟินนิช
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • กรีก
      • ฮังการี
      • อิตาลี
      • คาซัคสถาน
      • ลัตเวีย
      • ลิธัวเนีย
      • นอร์เวย์
      • โปรตุเกส
      • โปแลนด์
      • โรมาเนีย
      • รัสเซีย
      • เซอร์เบียน
      • สโลวัก
      • สโลวีเนียน
      • สเปน
      • สวีเดน
      • ตุรกี
      • ยูเครน
      SmartPicture
      • ภาพยนตร์
      • ตั้งเอง
      • การประหยัดไฟ
      • เกม
      • Natural
      • ภาพ
      • มาตรฐาน
      • สดใส

    • เสียง

      กำลังขับ (RMS)
      3W x 2
      การเพิ่มคุณภาพเสียง
      • Incredible Surround
      • Smart Sound
      ระบบเสียง
      • Mono
      • สเตอริโอ
      • Nicam Stereo

    • ขาตั้ง

      เอียง
      0/+15  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟหลัก
      100-240V, 50/60Hz
      โหมดปิด
      0.3W (ทั่วไป)
      ในโหมดเปิด
      25.6W (ทั่วไป) / 34W (สูงสุด)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.3W (ทั่วไป)
      อุณหภูมิแวดล้อม
      5° C ถึง 40° C

    • ความละเอียดของจอแสดงผลที่รองรับ

      รูปแบบคอมพิวเตอร์
      ประสิทธิภาพสูงสุด 1920 x 1080, 60 Hz
      รูปแบบวิดีโอ
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 24, 50, 60Hz

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      529 x 384 x 174  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      567 x 446 x 116  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      529 x 345 x 38  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      4.37  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      3.24  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      3.0  กก.

    • จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

      อินพุตสายอากาศ
      สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม (IEC75)
      คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้
      • Hyperband
      • S-Channel
      • UHF
      • VHF
      ระบบ TV
      • PAL I
      • PAL B/G
      • PAL D/K
      • SECAM B/G
      • SECAM D/K
      • SECAM L/L'
      การเล่นวิดีโอ
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      จอแสดงผลของจูนเนอร์
      PLL
      Digital TV
      • DVB-C
      • DVB-T
      รองรับ MPEG-2, MPEG-4
      ใช่
      CI/CI+
      ใช่ (มีคีย์ CI+ สำหรับการบันทึกในชุด)
      MHEG-5 v1.06
      ใช่

    • อุปกรณ์เสริม

      อุปกรณ์เสริมที่มีให้
      • สายไฟ
      • รีโมทคอนโทรล (พร้อมแบตเตอรี่)
      • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
      • คู่มือผู้ใช้
      • สายเคเบิล VGA

    มีอะไรในกล่อง

    รายการอื่นๆ ในกล่อง

    • สายไฟ
    • รีโมทคอนโทรล (พร้อมแบตเตอรี่)
    • คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
    • คู่มือผู้ใช้
    • สายเคเบิล VGA
    Badge-D2C

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