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จอ LCD ที่มี HDMI, Audio, SmartTouch

224E2SB/00

จอระบบ HDMI สวยหรูเพื่อความเพลิดเพลินแบบ Full-HD

จอแสดงผล HDMI Full HD Multimedia รุ่น 224E2 พร้อมตัวควบคุมแบบ SmartTouch ทันสมัยทำให้คุณดื่มด่ำกับการเล่นเกมส์และชมภาพยนตร์

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จอระบบ HDMI สวยหรูเพื่อความเพลิดเพลินแบบ Full-HD

  • E-line 54.6 ซม./21.5"

  • Full HD

รูปแบบโฉบเฉี่ยวหรูหรา เข้ากับการตกแต่งภายในบ้านของคุณได้เป็นอย่างดี

รูปแบบโฉบเฉี่ยวหรูหรา เข้ากับการเฟอร์นิเจอร์ของห้องทุกห้องเป็นอย่างดี

อัตราการจัดมุมมอง 16:9 ให้ภาพไวด์สกรีนที่ดีเยี่ยมสำหรับเกมส์และวิดีโอ

อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดส่วนความกว้างของภาพวิดีโอต่อความสูง อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9 ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละเอียดสูงและโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของยุโรป การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 ทำให้แสดงภาพสำหรับเกมส์และวิดีโอได้อย่างโดดเด่น โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้านบนและล่างของภาพ และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่องมาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้ากันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น

รองรับ HDMI เพื่อคุณภาพระดับสูงสุด ประสบการณ์มัลติมีเดีย

อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)

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