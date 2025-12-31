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225B2CB/00
จอแสดงผล PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การรับรอง EPEAT Gold ที่รับรองจอแสดงผลเชิงธุรกิจ Philips 225B2 ที่มี PowerSensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดได้ถึง 80%!
22'' (55.9 ซม.) B-line
WSXGA+
SmartPower คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันชาญฉลาดซึ่งทำการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพบนหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน สามารถควบคุมความเข้าของแสงพื้นหลังได้โดยอัตโนมัติและกำหนดล่วงหน้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานได้ถึง 50% เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทั่วไปด้านพลังงาน
ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับก้มเงยและหันซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหันจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาและปรับก้มเงยได้ตามต้องการ
จากพันธะสัญญามากมายของ Philips ในการมุ่งมั่นที่จะ "Sense and Simplicity" เรามอบตัวเลือกในการประหยัดพลังงานให้แก่คุณเพื่อที่จะ ปิด หน้าจอทุกครั้งที่สามารถทำได้ เพียงกดปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF) ที่อยู่ด้านหลังจอจะลดการใช้พลังงานของหน้าจอลงจนถึงระดับศูนย์ คือไม่ใช้พลังงานเลย ในโหมดปิด (OFF) จอแสดงผลจะตัดการเชื่อมต่อพลังงานจากไฟ AC อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงเป็นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย
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