ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • รูปภาพหลัก
  • ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ด้านหน้า
  • รูปภาพหลัก

ยกเลิกการผลิต

Brillianceจอ LCD พร้อม PowerSensor

225B2CB/00

จอแสดงผล PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การรับรอง EPEAT Gold ที่รับรองจอแสดงผลเชิงธุรกิจ Philips 225B2 ที่มี PowerSensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดได้ถึง 80%!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

จอแสดงผล PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก

  • 22'' (55.9 ซม.) B-line

  • WSXGA+

SmartPower: ประหยัดพลังงานได้มากถึง 50%

SmartPower คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันชาญฉลาดซึ่งทำการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพบนหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน สามารถควบคุมความเข้าของแสงพื้นหลังได้โดยอัตโนมัติและกำหนดล่วงหน้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานได้ถึง 50% เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทั่วไปด้านพลังงาน

การปรับจอภาพให้ก้มเงยหรือหันซ้ายขวาเพื่อมุมมองภาพที่ดีที่สุด

ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับก้มเงยและหันซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหันจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาและปรับก้มเงยได้ตามต้องการ

สวิตช์ ZeroWatt ประหยัดพลังงาน 100%

จากพันธะสัญญามากมายของ Philips ในการมุ่งมั่นที่จะ "Sense and Simplicity" เรามอบตัวเลือกในการประหยัดพลังงานให้แก่คุณเพื่อที่จะ ปิด หน้าจอทุกครั้งที่สามารถทำได้ เพียงกดปุ่มเปิด/ปิด (ON/OFF) ที่อยู่ด้านหลังจอจะลดการใช้พลังงานของหน้าจอลงจนถึงระดับศูนย์ คือไม่ใช้พลังงานเลย ในโหมดปิด (OFF) จอแสดงผลจะตัดการเชื่อมต่อพลังงานจากไฟ AC อย่างสิ้นเชิง ดังนั้นจึงเป็นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี