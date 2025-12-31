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225B2CS/00
จอแสดงผล PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การรับรอง EPEAT Gold ที่รับรองจอแสดงผลเชิงธุรกิจ Philips 225B2 ที่มี PowerSensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดได้ถึง 80%!
22'' (55.9 ซม.) B-line
WSXGA+
SmartPower คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันชาญฉลาดซึ่งทำการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพบนหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน สามารถควบคุมความเข้าของแสงพื้นหลังได้โดยอัตโนมัติและกำหนดล่วงหน้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานได้ถึง 50% เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทั่วไปด้านพลังงาน
มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ
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