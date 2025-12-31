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Brillianceจอ LED ที่มี PowerSensor

225BL2CB/00

จอแสดงผล LED PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การรับรอง EPEAT Gold ให้การรับรองจอแสดงผลเชิงธุรกิจ Philips LED 225BL2 ที่มี PowerSensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดได้ถึง 80%!

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จอแสดงผล LED PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก

  • 22'' (55.9 ซม.) B-line

  • WSXGA+

PowerSensor มั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะลดลงด้วยการประหยัดพลังงาน

PowerSensor คือ 'เซนเซอร์ตรวจจับบุคคล' ทำหน้าที่ส่งและรับสัญญาณอินฟราเรดที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้อยู่หรือไม่และจะลดความสว่างของหน้าจอลงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ออกห่างจากโต๊ะทำงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และยืดอายุการใช้งานของหน้าจอ

EPEAT Gold รับรองได้ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

จอแสดงผล Philips ที่ได้รับการรับรอง EPEAT GOLD ช่วย ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ลดการแผ่รังสีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบเรือนกระจก โปรแกรม EPEAT ช่วยผู้ซื้อในการประเมิน เปรียบเทียบ และเลือกผลิตภัณฑ์จอแสดงผลตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 51 ข้อ ที่ได้รับการปรับปรุงโดยมติของผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย EPA สหรัฐอเมริกา การรับรอง GOLD สร้างความมั่นใจว่า 30% ของพลาสติกที่ใช้งานแล้วเป็น Post Consumer Resin (วัสดุรีไซเคิล) เป็นการสร้างความมั่นใจว่าได้ลดการใช้วัสดุที่เป็นพิษและขยะที่เป็นอันตราย ทั้งนี้ EPEAT Gold มีผลกับผลิตภัณฑ์ Philips ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม www.epeat.net สำหรับการลงทะเบียนสถานะในประเทศของคุณ

0.1 วัตต์ในโหมด Soft-Off

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