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225P2ES/00
จอแสดงผล PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การรับรอง EPEAT Gold ที่รับรองจอแสดงผล Philips Professional 225P2 ที่มี PowerSensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดได้ถึง 80% ของค่าไฟ!
22'' (55.9 ซม.) P-line
WSXGA+
SmartPower คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันชาญฉลาดซึ่งทำการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพบนหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน สามารถควบคุมความเข้าของแสงพื้นหลังได้โดยอัตโนมัติและกำหนดล่วงหน้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานได้ถึง 50% เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทั่วไปด้านพลังงาน
Super Ergo Base คือ 'จอภาพที่เป็นมิตรกับผู้ใช้' ของ Philips ที่ไม่เพียงแต่ปรับเอียงและมีแกนหมุนได้เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับความสูงและหมุนได้ถึง 90 องศา ผู้ใช้จึงสามารถปรับจอภาพให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อการรับชมภาพที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงสุด
มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ
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