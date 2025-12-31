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Brillianceจอ LCD พร้อม PowerSensor

225P2ES/00

จอแสดงผล PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การรับรอง EPEAT Gold ที่รับรองจอแสดงผล Philips Professional 225P2 ที่มี PowerSensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดได้ถึง 80% ของค่าไฟ!

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จอแสดงผล PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก

  • 22'' (55.9 ซม.) P-line

  • WSXGA+

SmartPower: ประหยัดพลังงานได้มากถึง 50%

SmartPower คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อันชาญฉลาดซึ่งทำการวิเคราะห์เนื้อหาของภาพบนหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน สามารถควบคุมความเข้าของแสงพื้นหลังได้โดยอัตโนมัติและกำหนดล่วงหน้าได้เพื่อลดการใช้พลังงานได้ถึง 50% เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายทั่วไปด้านพลังงาน

ระยะการปรับความสูง 130 มม. เพื่อให้ปรับตำแหน่งได้ตามต้องการ

Super Ergo Base คือ 'จอภาพที่เป็นมิตรกับผู้ใช้' ของ Philips ที่ไม่เพียงแต่ปรับเอียงและมีแกนหมุนได้เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับความสูงและหมุนได้ถึง 90 องศา ผู้ใช้จึงสามารถปรับจอภาพให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อการรับชมภาพที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบเสียงสเตอริโอในตัวเพื่อประสบการณ์แบบมัลติมีเดีย

มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

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