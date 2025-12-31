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Brillianceจอ LCD แบบ 2 มิลลิวินาที

226C2SB/00

จอแสดงผลเพรียวบาง สวยมีสไตล์ สำหรับประสบการณ์ที่น่าดึงดูดใจ

ด้วยรูปทรงที่เพรียวบาง สวยมีสไตล์ของจอแสดงผล Full HD รุ่น 226C2 ที่มี SmartResponse 2 มิลลิวินาที, ตัวควบคุมแบบ SmartTouch ที่พร้อมจะทำให้โลกของการเล่นเกมและภาพยนตร์มีเสน่ห์น่าดึงดูดใจ

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จอแสดงผลเพรียวบาง สวยมีสไตล์ สำหรับประสบการณ์ที่น่าดึงดูดใจ

  • 21.5" (54.6 ซม.) C-line

  • Full HD

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงตามมาตรฐานสากล

"Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/

จอ LCD Full HD ความละเอียด 1920x1080p

เพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพคมชัดสดใสชัดเจน เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับสีที่สม่ำเสมอซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำยิ่ง ผู้ชมจะได้รับความเพลิดเพลินจากวิดีโออย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วย Color Gamut และภาพที่คมชัดรอบทิศ

SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

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