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  • จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูง จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูง จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูง

    จอภาพ LCD IPS, แสงพื้นหลัง LED

    227E4QSD/00

    จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูง

    สัมผัสกับภาพ LED เจิดจ้าสดใสบนจอแสดงผลมุมมองกว้าง IPS ที่มีการออกแบบหรูหรา เพรียวบางและมี SmartImage Lite จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม!

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    จอภาพ LCD IPS, แสงพื้นหลัง LED

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    จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูง

    เพื่อสีสันสดใส เจิดจ้า

    • E Line
    • 21.5" (54.6 ซม.)
    • จอแสดงผล Full HD
    เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกว้างเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

    เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกว้างเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

    จอแสดงผล IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม จอแสดงผล IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้งานแบบมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา

    จอแสดงผล 16:9 Full HD เพื่อที่สุดของประสบการณ์การรับชม

    จอแสดงผล 16:9 Full HD เพื่อที่สุดของประสบการณ์การรับชม

    จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

    TrueVision ให้คุณแน่ใจได้ในคุณภาพของภาพขั้นสูง

    TrueVision ให้คุณแน่ใจได้ในคุณภาพของภาพขั้นสูง

    TrueVision เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่เป็นกรรมสิทธ์ของ Philips ที่ใช้อัลกอริธึมขั้นสูง เพื่อทดสอบและจัดเรียงการแสดงผลของจอภาพทำให้ได้ประสิทธิภาพการแสดงผลขั้นสุดยอด Philips ยืนยันว่าจอภาพ TrueVision ที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับการปรับแต่งอย่างดีด้วยระบบการทำงานนี้ ทำให้คุณได้รับชมภาพที่มีคุณภาพและสีสันที่สอดคล้องกัน

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ผู้ใช้สามารถปรับจอภาพได้ตามต้องการ ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดูทันสมัย

    SmartImage Lite ยกระดับประสบการณ์การรับชม LCD

    SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ SmartImage Lite สามารถเพิ่มความเปรียบต่าง ความอิ่มตัวของสี และความคมชัดของภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันยอดเยี่ยมตามรูปแบบที่คุณเลือกไว้

    ประสิทธิภาพในการจูนหน้าจอที่ทำได้ง่ายด้วย SmartControl Lite

    SmartControl Lite คือไอคอน 3D ใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมจอภาพ GUI ให้ผู้ใช้ปรับพารามิเตอร์ต่างๆ ของจอภาพ เช่น สี, ความสว่าง, การปรับเทียบหน้าจอ, มัลติมีเดีย, การจัดการ ID และอื่นๆ ได้โดยใช้เมาส์

    จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท

    จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง

    วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงตามมาตรฐานสากล

    "Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      21.5 นิ้ว / 54.6 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      LCD IPS
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.248 x 0.248 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      14  ms
      มุมมองภาพ
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage Lite
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      475.2 (แนวนอน) x 267.3 (แนวตั้ง)
      ความถี่ในการสแกน
      30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • SmartImage Lite
      • อินพุต
      • 4:3 / กว้าง
      • เมนู
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      • โปรตุเกส
      • ตุรกี
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      ล็อค Kensington

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายนอก
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      0.3 W
      ในโหมดเปิด
      25.4 W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.5 W
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      510 x 398 x 179  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      562 x 475 x 98  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      510 x 314 x 37  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      3.74  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      2.20  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      1.83  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EnergyStar 5.0
      • RoHS
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • ตัวเครื่อง

      สี
      แบล็คเชอร์รี่
      เคลือบ
      เงางาม

    Badge-D2C

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