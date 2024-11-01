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  • การออกแบบสวยงามชั้นเลิศ การออกแบบสวยงามชั้นเลิศ การออกแบบสวยงามชั้นเลิศ

    Brilliance จอภาพ LCD IPS, แสงพื้นหลัง LED

    229C4QHSW/00

    การออกแบบสวยงามชั้นเลิศ

    จอภาพ Philips Blade 2 ใหม่ที่มีการออกแบบให้บางพิเศษอย่างมีสไตล์และ IPS แบบจอกว้าง พร้อมใช้งานด้วยประสิทธิภาพอันดีเยี่ยม

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    Brilliance จอภาพ LCD IPS, แสงพื้นหลัง LED

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    การออกแบบสวยงามชั้นเลิศ

    จอแสดงผล IPS เพรียวบางเป็นพิเศษมีประสิทธิภาพสูง

    • Blade 2
    • 21.5" (54.6 ซม.)
    • จอแสดงผล Full HD
    เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกว้างเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

    เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกว้างเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

    จอแสดงผล IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม แม้กระทั่งในมุม 90 องศาในโหมดหมุน! จอแสดงผล IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา

    SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

    SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

    SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

    SmartKolor เพื่อภาพสว่างสดใส

    SmartKolor เพื่อภาพสว่างสดใส

    SmartKolor คือเทคโนโลยีการแผ่สีอันซับซ้อนที่จะปรับปรุงเฉดสีที่มองเห็นบนจอแสดงผล คุณสมบัตินี้จะให้ภาพที่สว่างสดใสโดยการเพิ่มระดับ RGB ของจอแสดงผลเพื่อให้คุณได้สัมผัสภาพถ่ายและวิดีโอด้วยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

    SmartTxt สำหรับประสบการณ์การอ่านอีกระดับ

    SmartTxt สำหรับประสบการณ์การอ่านอีกระดับ

    SmartTxt คือระบบอันซับซ้อนที่จะยกระดับการอ่านข้อความบนแอปพลิเคชัน เช่น เอกสาร PDF หรือ ebook ซึ่งโดยปกติจะต้องใช้การปรับภาพและสมาธิในการอ่านที่มากกว่าเอกสารทั่วไป

    อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

    รองรับ HDMI เพื่อความบันเทิงแบบ Full HD

    รองรับ HDMI เพื่อความบันเทิงแบบ Full HD

    อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สายเคเบิล HDMI ช่วยให้สัญญาณวิดีโอดิจิตอล และเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมด (รวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ)

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ผู้ใช้สามารถปรับจอภาพได้ตามต้องการ ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดูทันสมัย

    การออกแบบให้เป็นบางพิเศษอย่างมีสไตล์พร้อมให้รูปลักษณ์ทันสมัย

    จอภาพ Philips ใหม่ใช้ LED ขนาดบางเป็นพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมีดีไซน์ที่เพรียวบางกว่ารุ่นก่อนมาก ความเพรียวบางไม่เพียงทำให้เกิดสุนทรียทางอารมณ์ได้เมื่อยลโฉมจอภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการประหยัดพื้นที่บนโต๊ะอีกด้วย!!

    วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงตามมาตรฐานสากล

    "Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/

    Energy Star เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง

    Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      21.5 นิ้ว/54.6 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      LCD IPS
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.248 x 0.248 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      มุมมองภาพ
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      475.2 (แนวนอน) x 267.3 (แนวตั้ง)
      ความถี่ในการสแกน
      30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่
      SmartResponse (ทั่วไป)
      7 มิลลิวินาที (Gray to Gray)

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • HDMI
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      HDMI เสียงออก

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • เมนู
      • Turbo
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      • อินพุต
      • SmartImage
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      ล็อค Kensington

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -3/+15  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายนอก
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      <0.3W
      ในโหมดเปิด
      25 W (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      <0.3W
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      509 x 401 x 180  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      565 x 533 x 139  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      509 x 316 x 34  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      4.67  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      2.73  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      1.74  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0 ถึง 40  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20 ถึง 60  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • ตัวเครื่อง

      เคลือบ
      เงางาม
      ส่วนฐาน
      สีขาว
      กรอบจอภาพด้านหน้า
      สีขาว
      กรอบจอภาพด้านหลัง
      สีขาว

    Badge-D2C

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