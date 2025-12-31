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จอภาพ LCD

231E1SB/00

จอ Full-HD ขนาดใหญ่สำหรับประสบการณ์การชมที่ยอดเยี่ยม

เพลิดเพลินได้มากยิ่งขึ้นกับเสน่ห์ของจอคุณภาพ Full HD 1080p พร้อมทั้งอินพุต DVI และ VGA, การกำหนดรูปแบบอัตโนมัติ, SmartContrast และ ผิวเคลือบมันสวยงาม ดังนั้น 231E1 จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณ

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จอ Full-HD ขนาดใหญ่สำหรับประสบการณ์การชมที่ยอดเยี่ยม

  • E-line จอกว้าง 58 ซม. (23")

  • 1920x1080 Full HD

สัญญาณอินพุต DVI เพื่อประสิทธิภาพเต็มขีดจำกัดของ HD พร้อม HDCP

ระบบการปกป้องข้อมูลดิจิตอลแบบคลื่นความถี่สูง (HDCP) เป็นระบบปกป้องลิขสิทธิ์ซึ่งรวมอยู่ในตัวเชื่อมต่อ DVI ซึ่งจะไม่ยอมให้มีการทำสำเนาเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดย HDCP จะช่วยให้คุณรับชมเฉพาะสื่อที่มีการป้องกัน เช่นภาพยนตร์และคอนเสิร์ต ระบบจะตรวจสอบสัญญาณของสื่อเพื่อป้องกันสื่อผิดกฎหมาย และยอมรับเฉพาะสื่อที่ถูกกฎหมายเท่านั้น

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตรงตามมาตรฐานสากล

"Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/

SmartContrast 25000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

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