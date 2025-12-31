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จอภาพ LCD ที่มี SmartImage Lite

234E5QHAW/00

ภาพสดใสด้วยจอแสดงผล AH-IPS

จอแสดงผลอันดึงดูดใจของ Philips พร้อมขอบจอภาพบางเป็นพิเศษและหน้าจอ AH-IPS ที่จะมอบภาพอันสดใสดีเยี่ยมให้กับคุณ Mobile HD Link จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณได้

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พร้อมขอบจอภาพบางเป็นพิเศษและ MHL

ภาพสดใสด้วยจอแสดงผล AH-IPS

  • ขอบจอภาพบางเป็นพิเศษ

  • 23" (58.4 ซม.)

  • MHL

สาย MHL ที่เลือกได้ รองรับการเล่น Video Audio HD

ลำโพงสเตอริโอในตัวสำหรับมัลติมีเดีย

มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9 เพื่อภาพที่ละเอียดคมชัด

คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม จอแสดงผลทั่วไปให้ภาพคุณภาพดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น จอแสดงผลนี้มีความละเอียดภาพขั้นสูงแบบ Full HD 1920 x 1080 ด้วยคุณภาพแบบ Full HD ที่มีรายละเอียดของภาพที่คมชัดพร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่น่าทึ่งและสีสันที่สมจริงจึงให้การรับชมภาพประดุจชีวิตจริง

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ต้องมีอุปกรณ์มือถือที่ได้รับการรับรอง MHL และสาย MHL (ไม่มีมาให้) โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ร่วมกันได้กับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ MHL

  2. การสแตนด์บาย/ปิดการประหยัดพลังงานของ ErP ไม่สามารถใช้งานได้กับการชาร์จ MHL

  3. สัญลักษณ์ตัวอักษร "IPS" / เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นของเจ้าของรายนั้นๆ