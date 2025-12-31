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ยกเลิกการผลิต
234E5QHAW/00
ภาพสดใสด้วยจอแสดงผล AH-IPS
จอแสดงผลอันดึงดูดใจของ Philips พร้อมขอบจอภาพบางเป็นพิเศษและหน้าจอ AH-IPS ที่จะมอบภาพอันสดใสดีเยี่ยมให้กับคุณ Mobile HD Link จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณได้
ขอบจอภาพบางเป็นพิเศษ
23" (58.4 ซม.)
MHL
มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ
คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม จอแสดงผลทั่วไปให้ภาพคุณภาพดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น จอแสดงผลนี้มีความละเอียดภาพขั้นสูงแบบ Full HD 1920 x 1080 ด้วยคุณภาพแบบ Full HD ที่มีรายละเอียดของภาพที่คมชัดพร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่น่าทึ่งและสีสันที่สมจริงจึงให้การรับชมภาพประดุจชีวิตจริง
ความคิดเห็น
ต้องมีอุปกรณ์มือถือที่ได้รับการรับรอง MHL และสาย MHL (ไม่มีมาให้) โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ร่วมกันได้กับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ MHL
การสแตนด์บาย/ปิดการประหยัดพลังงานของ ErP ไม่สามารถใช้งานได้กับการชาร์จ MHL
สัญลักษณ์ตัวอักษร "IPS" / เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นของเจ้าของรายนั้นๆ