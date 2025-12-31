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235B2CS/00
จอแสดงผล PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก
จอแสดงผลเชิงธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Business Line 235B2 ขนาดใหญ่จาก Philips แสดงภาพด้วย PowerSensor ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดได้ถึง 80% ของค่าไฟ!
B Line
23" (58.4 ซม.) Full HD
TrueVision เป็นเทคโนโลยีการทดสอบและอัลกอริธึมเอกสิทธิ์เฉพาะของ Philips สำหรับการปรับจอภาพและการปรับค่าต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มเติมที่ช่วยให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดจากจอภาพ ให้ได้มาตรฐานดีกว่าข้อกำหนดของ Microsoft Vista ถึงสี่เท่าจากทุกหน้าจอที่ผลิตจากโรงงาน ไม่ใช่แค่เครื่องตัวอย่างเพียงไม่กี่เครื่อง มีเพียง Philips เท่านั้นที่สามารถมอบประสิทธิภาพความถูกต้องของระดับสีอย่างเที่ยงตรงและคุณภาพของจอภาพที่เหนือล้ำในจอภาพทุกจอ
Compact Ergo Base คือ แท่นวางจอภาพที่ 'เป็นมิตรกับผู้ใช้' ของ Philips ที่สามารถปรับมุมเอียง แกนหมุน และความสูงได้ เพื่อปรับตำแหน่งของจอภาพให้เหมาะกับการดูข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ผู้ใช้สามารถปรับจอภาพได้ตามต้องการ ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดูทันสมัย
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