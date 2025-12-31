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Brillianceจอ LED ที่มี PowerSensor

235PL2ES/00

จอแสดงผล LED PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก

จอแสดงผล LED ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Professional 235PL2 ขนาดใหญ่จาก Philips แสดงภาพด้วย PowerSensor ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดค่าไฟได้ถึง 80%!

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จอแสดงผล LED PowerSensor ประหยัดพลังงานเครื่องแรกของโลก

  • P Line

  • 23" (58.4 ซม.) Full HD

เทคโนโลยี LED ให้สีเป็นธรรมชาติ

LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

ระยะการปรับความสูง 130 มม. เพื่อให้ปรับตำแหน่งได้ตามต้องการ

Super Ergo Base คือ 'จอภาพที่เป็นมิตรกับผู้ใช้' ของ Philips ที่ไม่เพียงแต่ปรับเอียงและมีแกนหมุนได้เท่านั้น แต่ยังสามารถปรับความสูงและหมุนได้ถึง 90 องศา ผู้ใช้จึงสามารถปรับจอภาพให้เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อการรับชมภาพที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงสุด

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