236G3DHSB/00
สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม 3D บนจอภาพขนาดใหญ่
ดื่มด่ำในโลกของเกม 3D บนจอภาพ LED รุ่น 236G จาก Philips ที่มีจอภาพขนาดใหญ่, แว่นตา 3D ปราศจากการสั่นไหว และอินพุต HDMI หลายช่อง ทั้งหมดนี้ทำให้การเล่นเกมของคุณสนุกเร้าใจมากขึ้นทันที!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
Easy 3D ให้คุณรู้สึกสบายขณะชมภาพ 3D เป็นระยะเวลานาน ด้วยประสิทธิภาพที่มีเงาซ้อนต่ำและปราศจากการสั่นไหว แว่นตา 3D ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้มีน้ำหนักเบา และไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เพลิดเพลินกับภาพ 3D อย่างง่ายดายที่บ้านคุณวันนี้!
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
SmartResponse คือเทคโนโลยีเหนือชั้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Philips ซึ่งจะปรับเวลาตอบสนองไปตามความต้องการของแอปพลิเคชันเฉพาะ เช่น เกมและภาพยนตร์ซึ่งต้องการเวลาตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดภาพกระตุก ภาพหน่วง และภาพซ้อน
สร้างความบันเทิงให้ตัวคุณเองด้วยแว่นตา 3D แบบ Polarize ที่น้ำหนักเบา ใช้ง่าย แว่นตา 3D ปราศจากการสั่นไหวนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนและบำรุงรักษาง่าย แต่ยังราคาประหยัด ซึ่งในที่สุดทั้งครอบครัวคุณได้เป็นเจ้าของแว่นตานี้กันทุกคน เนื่องจากไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ หรือสายไฟ คุณจึงเพลิดเพลินได้อย่างอิสระเท่าที่คุณต้องการ
แปลงคอลเลคชัน 2D เป็น 3D แค่กดปุ่ม! เข้าถึงได้อย่างง่ายดายด้วยฮอตคีย์บนกรอบจอภาพ คุณสมบัตินี้จะเปลี่ยนคอลเลคชันเกม ภาพยนตร์ และวิดีโอ 2D โปรดของคุณเป็น 3D
หากคุณใช้เครื่องเล่นเกมและภาพยนตร์ในระบบ Blu-ray และสายเชื่อมต่อแบบ HDMI รุ่น 1.4a ด้วยกัน จอภาพ Philips 3D จะเปลี่ยนไปเป็นโหมด 3D โดยอัตโนมัติ ให้คุณรับชมภาพสุดคมชัดสบายๆ ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับค่าการใช้งานใดๆ ให้ยุ่งยาก
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับประสิทธิภาพและตั้งค่าต่างๆ ของจอแสดงผล Philips นำเสนอสองทางเลือกให้กับผู้ใช้ในการปรับแต่งค่าจอแสดงผล โดยเลือกเมนู On Screen Display แบบหลายระดับผ่านปุ่มบนจอภาพ หรือใช้ซอฟต์แวร์ Philips SmartControl เพื่อปรับแต่งค่าต่างๆ ของจอแสดงผลได้ง่ายในแบบที่คุณคุ้นเคย
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
ความต้องการของ 3D
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