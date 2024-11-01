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  • สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม 3D บนจอภาพขนาดใหญ่ สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม 3D บนจอภาพขนาดใหญ่ สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม 3D บนจอภาพขนาดใหญ่

    จอภาพ LCD 3D, แสงพื้นหลัง LED

    236G3DHSB/00

    สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม 3D บนจอภาพขนาดใหญ่

    ดื่มด่ำในโลกของเกม 3D บนจอภาพ LED รุ่น 236G จาก Philips ที่มีจอภาพขนาดใหญ่, แว่นตา 3D ปราศจากการสั่นไหว และอินพุต HDMI หลายช่อง ทั้งหมดนี้ทำให้การเล่นเกมของคุณสนุกเร้าใจมากขึ้นทันที!

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    จอภาพ LCD 3D, แสงพื้นหลัง LED

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    สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม 3D บนจอภาพขนาดใหญ่

    • G Line
    • 23" (58.4 ซม.)
    • 3D, แว่นตา FPR
    Easy 3D เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมโดยปราศจากการสั่นไหว

    Easy 3D เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมโดยปราศจากการสั่นไหว

    Easy 3D ให้คุณรู้สึกสบายขณะชมภาพ 3D เป็นระยะเวลานาน ด้วยประสิทธิภาพที่มีเงาซ้อนต่ำและปราศจากการสั่นไหว แว่นตา 3D ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้มีน้ำหนักเบา และไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ เพลิดเพลินกับภาพ 3D อย่างง่ายดายที่บ้านคุณวันนี้!

    SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

    SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

    SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

    อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

    SmartResponse 2 มิลลิวินาที เพื่อการเล่นเกม 2D ได้รวดเร็ว

    SmartResponse 2 มิลลิวินาที เพื่อการเล่นเกม 2D ได้รวดเร็ว

    SmartResponse คือเทคโนโลยีเหนือชั้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Philips ซึ่งจะปรับเวลาตอบสนองไปตามความต้องการของแอปพลิเคชันเฉพาะ เช่น เกมและภาพยนตร์ซึ่งต้องการเวลาตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดภาพกระตุก ภาพหน่วง และภาพซ้อน

    แว่นตา 3D ปราศจากการสั่นไหวเพื่อให้ง่ายต่อการดู

    สร้างความบันเทิงให้ตัวคุณเองด้วยแว่นตา 3D แบบ Polarize ที่น้ำหนักเบา ใช้ง่าย แว่นตา 3D ปราศจากการสั่นไหวนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนและบำรุงรักษาง่าย แต่ยังราคาประหยัด ซึ่งในที่สุดทั้งครอบครัวคุณได้เป็นเจ้าของแว่นตานี้กันทุกคน เนื่องจากไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ หรือสายไฟ คุณจึงเพลิดเพลินได้อย่างอิสระเท่าที่คุณต้องการ

    แปลง 2D เป็น 3D ด้วยการเข้าถึงโดยใช้ปุ่มโดยตรง

    แปลงคอลเลคชัน 2D เป็น 3D แค่กดปุ่ม! เข้าถึงได้อย่างง่ายดายด้วยฮอตคีย์บนกรอบจอภาพ คุณสมบัตินี้จะเปลี่ยนคอลเลคชันเกม ภาพยนตร์ และวิดีโอ 2D โปรดของคุณเป็น 3D

    Auto 3D ด้วยเครื่องเล่นเกมที่มี HDMI และ Blu-ray รุ่นล่าสุด

    หากคุณใช้เครื่องเล่นเกมและภาพยนตร์ในระบบ Blu-ray และสายเชื่อมต่อแบบ HDMI รุ่น 1.4a ด้วยกัน จอภาพ Philips 3D จะเปลี่ยนไปเป็นโหมด 3D โดยอัตโนมัติ ให้คุณรับชมภาพสุดคมชัดสบายๆ ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับค่าการใช้งานใดๆ ให้ยุ่งยาก

    SmartControl : เพื่อการจูนหน้าจอที่ง่ายดาย

    ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับประสิทธิภาพและตั้งค่าต่างๆ ของจอแสดงผล Philips นำเสนอสองทางเลือกให้กับผู้ใช้ในการปรับแต่งค่าจอแสดงผล โดยเลือกเมนู On Screen Display แบบหลายระดับผ่านปุ่มบนจอภาพ หรือใช้ซอฟต์แวร์ Philips SmartControl เพื่อปรับแต่งค่าต่างๆ ของจอแสดงผลได้ง่ายในแบบที่คุณคุ้นเคย

    จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท

    จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง

    Energy Star เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง

    Energy Star คือ โปรแกรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EPA สหรัฐอเมริกาและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ การรับรอง Energy Star ทำให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานล่าสุดของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือ อุปกรณ์ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกระดับการทำงาน จอแสดงผลใหม่ของ Philips ได้รับการรับรอง Energy Star 5.0 ในเรื่องข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ และจอแสดงผลยังมีความสอดคล้องหรือเกินกว่ามาตรฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในโหมดรอทำงาน (sleep mode) ตามมาตรฐาน Energy Star 5.0 กำหนดว่าต้องสิ้นเปลืองพลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์ ในขณะที่จอแสดงผลของ Philips สิ้นเปลืองพลังงานเพียงแค่ 0.5 วัตต์ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov

    เทคโนโลยี LED แบบ Full HD เพื่อภาพ 2D ที่สว่างสดใส

    LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      23 นิ้ว / 58.4 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      TFT-LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.265 x 0.265 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      5  ms
      มุมมองภาพ
      • 170º (H) / 160º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage
      SmartResponse
      2 มิลลิวินาทีใน 2D (Gray to Gray)
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      509.2 (H) x 286.4 (V) มม.
      ความถี่ในการสแกน
      30 - 83 kHz (H) / 50 - 75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่
      มุมมองภาพ 3D
      • 80º (H) / 12º (V)
      • 3D CT<10

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • HDMI x2
      • VGA (อะนาล็อก)
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      HDMI เสียงออก

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • SmartImage
      • 3D
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      • อินพุต
      • เมนู
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      ล็อค Kensington

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/+20  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      • ภายในตัว
      โหมดปิด
      < 0.3 W
      ในโหมดเปิด
      23.85W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.5 W (ทั่วไป)
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      566 x 426 x 219  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      615 x 441 x 115  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      566 x 355 x 54  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      4.61  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      3.26  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      3.03  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EPEAT Silver
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • ตัวเครื่อง

      สี
      ดำ
      เคลือบ
      ขัดเงา/หยาบละเอียด

    • ความต้องการของ 3D

      ระบบ 3D อัตโนมัติ
      ต้องมี HDMI 1.4a
      ฮาร์ดแวร์สำหรับ PC
      ต้องมีการ์ด AMD/nVidia VGA*
      ซอฟต์แวร์
      ชุดซอฟต์แวร์ Tridef 3D ฟรี

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • หากคุณรู้สึกไม่สบาย เช่น เวียนศีรษะ ปวดหัว หรือมึนงง เราขอแนะนำว่าไม่ควรดู 3D เป็นระยะเวลาหนึ่ง
    • ระหว่างการรับชมในรูปแบบ 3D ผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดและตรวจดูให้แน่ใจว่าเด็กไม่มีอาการใดๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านบน เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีไม่ควรรับชมในรูปแบบ 3D
    • โปรดอ่านคู่มือแนะนำอย่างละเอียดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3D และผลต่อสุขภาพ
    • สำหรับการ์ด VGA และข้อกำหนดอื่นสำหรับการใช้งาน 3D โปรดไปที่ www.philips.com/support เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

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