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  • จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูงพร้อมมี PowerSensor จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูงพร้อมมี PowerSensor จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูงพร้อมมี PowerSensor

    จอภาพ LCD IPS, แสงพื้นหลัง LED

    237E3QPHSU/00

    จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูงพร้อมมี PowerSensor

    สัมผัสกับภาพ LED งดงามบนจอแสดงผลมุมมองกว้าง IPS ที่มีการดีไซน์หรูหรา กรอบจอภาพสีฟ้าโปร่งแสง HDMI และนวัตกรรม PowerSensor ที่ตรวจจับการปรากฏตัวของคุณช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง 80% นับเป็นตัวเลือกรักสิ่งแวดล้อมที่ชาญฉลาด

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    จอภาพ LCD IPS, แสงพื้นหลัง LED

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    จอแสดงผล IPS ประสิทธิภาพสูงพร้อมมี PowerSensor

    ช่วยประหยัดพลังงาน

    • E Line
    • 23" (58.4 ซม.)
    • จอแสดงผล IPS Full HD
    เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกว้างเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

    เทคโนโลยีจอ LED IPS จอกว้างเพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

    จอแสดงผล IPS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม แม้กระทั่งในมุม 90 องศาในโหมดหมุน! จอแสดงผล IPS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ IPS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา

    PowerSensor มั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะลดลงด้วยการประหยัดพลังงาน

    PowerSensor มั่นใจได้ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะลดลงด้วยการประหยัดพลังงาน

    PowerSensor คือ 'เซนเซอร์ตรวจจับบุคคล' ทำหน้าที่ส่งและรับสัญญาณอินฟราเรดที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้อยู่หรือไม่และจะลดความสว่างของหน้าจอลงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ออกห่างจากโต๊ะทำงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และยืดอายุการใช้งานของหน้าจอ

    รองรับ HDMI สำหรับความบันเทิงระดับ 16:9 Full HD

    รองรับ HDMI สำหรับความบันเทิงระดับ 16:9 Full HD

    อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สัญญาณวิดีโอดิจิตอลและเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมดรวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ

    อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    อัตราส่วน SmartContrast 20000000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

    คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสทันสมัย

    ระบบควบคุมแบบสัมผัสเป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อสัมผัสซึ่งเข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ผู้ใช้สามารถปรับจอภาพได้ตามต้องการ ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ระบบควบคุมแบบสัมผัสทำให้จอภาพของคุณดูทันสมัย

    จอแสดงผล 16:9 Full HD เพื่อที่สุดของประสบการณ์การรับชม

    จอแสดงผล 16:9 Full HD เพื่อที่สุดของประสบการณ์การรับชม

    จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น

    SmartImage Lite ยกระดับประสบการณ์การรับชม LCD

    SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ SmartImage Lite สามารถเพิ่มความเปรียบต่าง ความอิ่มตัวของสี และความคมชัดของภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันยอดเยี่ยมตามรูปแบบที่คุณเลือกไว้

    รูปแบบโฉบเฉี่ยวหรูหรา เข้ากับการตกแต่งภายในบ้านของคุณได้เป็นอย่างดี

    รูปแบบโฉบเฉี่ยวหรูหรา เข้ากับการเฟอร์นิเจอร์ของห้องทุกห้องเป็นอย่างดี

    จอภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้สารปรอท

    จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      23 นิ้ว / 58.4 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      LCD IPS
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.265 x 0.265 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1,000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      มุมมองภาพ
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage Lite
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      509.18 x 286.41 มม.
      ความถี่ในการสแกน
      30 -83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
      sRGB
      ใช่
      SmartResponse (ทั่วไป)
      7 มิลลิวินาที (Grey to Grey)

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • HDMI x2
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      HDMI เสียงออก

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      • เมนู
      • อินพุต
      • SmartImage Lite
      • PowerSensor
      ภาษา OSD
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • อิตาลี
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      • ตุรกี
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      ล็อค Kensington

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/20 degree  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • 100-240VAC, 50/60Hz
      • ภายในตัว
      โหมดปิด
      < 0.3 W
      ในโหมดเปิด
      26.6 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 5.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      < 0.5W
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      568 x 435 x 238  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      619 x 498 x 110  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      568 x 345 x 46  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      5.07  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      3.46  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      2.93  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      30,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EPEAT Silver
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • BSMI
      • เครื่องหมาย CE
      • GOST
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • FCC Class B
      • PSB
      • SASO
      • ใบรับรอง TCO
      • WEEE

    • ตัวเครื่อง

      สี
      ดำแกมฟ้า
      เคลือบ
      เงางาม

    Badge-D2C

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