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Brillianceจอภาพ LCD ที่มี SmartImage

240S1SB/00

จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณสมบัติมากมายเพื่อผลผลิตสูง

ด้วยคุณสมบัติของ SmartImage, SmartContrast, SmartControl และ TrueVision จอแสดงผลเชิงธุรกิจ 240S1 ช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณ

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จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณสมบัติมากมายเพื่อผลผลิตสูง

  • S-line จอกว้าง 61 ซม. (24")

  • รูปแบบ 16:10

ช่องรับสัญญาณที่ใช้ได้ทั้งชนิด VGA แบบอะนาล็อกและ DVI แบบดิจิตอล

ช่องรับสัญญาณคู่มีช่องเสียบที่รับได้ทั้งสัญญาณเข้าชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ DVI แบบดิจิตอล

TrueVision: ประสิทธิภาพของหน้าจอคุณภาพระดับห้องปฏิบัติการ

TrueVision เป็นเทคโนโลยีการทดสอบและอัลกอริธึมเอกสิทธิ์เฉพาะของ Philips สำหรับการปรับจอภาพและการปรับค่าต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มเติมที่ช่วยให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดจากจอภาพ ให้ได้มาตรฐานดีกว่าข้อกำหนดของ Microsoft Vista ถึงสี่เท่าจากทุกหน้าจอที่ผลิตจากโรงงาน ไม่ใช่แค่เครื่องตัวอย่างเพียงไม่กี่เครื่อง มีเพียง Philips เท่านั้นที่สามารถมอบประสิทธิภาพความถูกต้องของระดับสีอย่างเที่ยงตรงและคุณภาพของจอภาพที่เหนือล้ำในจอภาพทุกจอ

SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

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