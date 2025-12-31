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240S1SB/00
จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณสมบัติมากมายเพื่อผลผลิตสูง
ด้วยคุณสมบัติของ SmartImage, SmartContrast, SmartControl และ TrueVision จอแสดงผลเชิงธุรกิจ 240S1 ช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณ
S-line จอกว้าง 61 ซม. (24")
รูปแบบ 16:10
ช่องรับสัญญาณคู่มีช่องเสียบที่รับได้ทั้งสัญญาณเข้าชนิด VGA แบบอะนาล็อกและสัญญาณ DVI แบบดิจิตอล
TrueVision เป็นเทคโนโลยีการทดสอบและอัลกอริธึมเอกสิทธิ์เฉพาะของ Philips สำหรับการปรับจอภาพและการปรับค่าต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มเติมที่ช่วยให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดจากจอภาพ ให้ได้มาตรฐานดีกว่าข้อกำหนดของ Microsoft Vista ถึงสี่เท่าจากทุกหน้าจอที่ผลิตจากโรงงาน ไม่ใช่แค่เครื่องตัวอย่างเพียงไม่กี่เครื่อง มีเพียง Philips เท่านั้นที่สามารถมอบประสิทธิภาพความถูกต้องของระดับสีอย่างเที่ยงตรงและคุณภาพของจอภาพที่เหนือล้ำในจอภาพทุกจอ
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
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