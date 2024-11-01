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จอแสดงผลได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จอแสดงผล LED PowerSensor ของ Philips ใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิล และ PVC ถึง 65% ทั้งยังปราศจากสาร BFR เหมาะสำหรับผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
PowerSensor คือ 'เซนเซอร์ตรวจจับบุคคล' ทำหน้าที่ส่งและรับสัญญาณอินฟราเรดที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้อยู่หรือไม่และจะลดความสว่างของหน้าจอลงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ออกห่างจากโต๊ะทำงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และยืดอายุการใช้งานของหน้าจอ
SmartErgoBase เป็นฐานจอภาพที่ให้ความสะดวกสบายในการแสดงผลตามหลักการยศาสตร์และให้การจัดการสายเคเบิล ฐานสามารถหมุน เอียง และหมุนได้หลายมุมเพื่อความสบายสูงสุด ขาตั้งที่ปรับความสูงได้รับประกันระดับการรับชมที่เหมาะสมที่สุด ลดภาระทางกายภาพของวันทำงานที่ยาวนาน ในขณะที่การจัดการสายเคเบิลช่วยลดความยุ่งเหยิงของสายเคเบิลและทำให้พื้นที่ทำงานเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
จอภาพของ Philips มี SmartErgoBase ล้ำยุคทำให้คุณสามารถปรับระดับจอภาพให้ต่ำเกือบชิดโต๊ะได้เพื่อมุมมองที่สะดวกสบายในการชม ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ำสุดไปจนถึงระดับสูงได้เป็นการตอบโจทย์ของปัญหาเมื่อคุณใช้แว่นสองเลนส์ แว่นสามเลนส์และแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นมันทำให้ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองของจอภาพและความสูงตามที่ต้องการเพื่อลดความอ่อนล้าและความตึงเครียด
มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Photo), ภาพยนตร์ (Movie), เกม (Game), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกทั้งหมดทันทีด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
TrueVision เป็นเทคโนโลยีเฉพาะที่เป็นกรรมสิทธ์ของ Philips ที่ใช้อัลกอริธึมขั้นสูง เพื่อทดสอบและจัดเรียงการแสดงผลของจอภาพทำให้ได้ประสิทธิภาพการแสดงผลขั้นสุดยอด Philips ยืนยันว่าจอภาพ TrueVision ที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับการปรับแต่งอย่างดีด้วยระบบการทำงานนี้ ทำให้คุณได้รับชมภาพที่มีคุณภาพและสีสันที่สอดคล้องกัน
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
USB Hub ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มัลติมีเดียพลักแอนด์เพลย์ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น อุปกรณ์หน่วยความจำ USB, กล้อง, HDD แบบพกพา, กล้อง Web, PDA, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อ USB ได้ USB 2.0 Hub ที่ติดตั้งบนจอช่วยให้สัญญาณ USB 2.0 ผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โปรดทราบว่าอุปกรณ์หลายตัว เช่น กล้องและ HDD อาจต้องใช้พลังงานแยกต่างหากเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานมากกว่าพลังงานที่ USB Hub ของจอจ่ายให้
จอภาพของ Philips รุ่นนี้ไม่มีสารหน่วงไฟประเภทโบรมีน และโพลิไวนิลคลอไรด์ (ไม่มีสาร PVC-BFR)
แค่เพียงกดสวิตซ์ใช้พลังงาน 0 วัตต์ซึ่งออกแบบให้อยู่ด้านหลังของจอภาพเพื่อความสะดวกสบาย คุณสามารถปิดการเชื่อมต่อไฟ AC กับจอภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้การใช้พลังงานเป็นศูนย์ทั้งยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
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