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241E1SB/00
จอ Full-HD ขนาดใหญ่สำหรับประสบการณ์การชมที่ยอดเยี่ยม
เพลิดเพลินได้มากยิ่งขึ้นกับเสน่ห์ของจอคุณภาพ 16:9 Full HD 1080p พร้อมทั้งอินพุต DVI และ VGA, การกำหนดรูปแบบอัตโนมัติ, SmartContrast และ ผิวเคลือบมันสวยงาม ดังนั้น 241E1 จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบสนองความต้องการทั้งหมดของคุณ
E-line จอกว้าง 61 ซม. (24")
1920x1080 Full HD
ควบคุมรูปแบบภาพอัตโนมัติบนหน้าจอของ Philips ใช้สลับจากอัตราส่วนภาพแบบ 4:3 เป็นโหมดไวด์สกรีน และกลับเป็นแบบ 4:3 อีกครั้ง เพื่อให้อัตราส่วนภาพของหน้าจอเหมาะสมกับการทำงานกับเอกสารแบบกว้างโดยไม่ต้องเลื่อน หรือสำหรับการรับชมสื่อไวด์สกรีนในโหมดไวด์สกรีน และไม่บิดเบือนอัตราส่วนภาพของการแสดงผลโหมดเนทีฟแบบ 4:3
"Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/
อัตราการจัดมุมมองแสดงสัดส่วนความกว้างของภาพวิดีโอต่อความสูง อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9 ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละเอียดสูงและโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของยุโรป การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 16:9 ทำให้แสดงภาพสำหรับเกมส์และวิดีโอได้อย่างโดดเด่น โดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้านบนและล่างของภาพ และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่องมาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้ากันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น
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