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จอ LCD ที่มี HDMI, Audio, SmartTouch

244E1SB/00

จอระบบ HDMI ขนาดใหญ่เพื่อความเพลิดเพลินแบบ Full-HD

เติมความสนุกให้ตัวคุณด้วยประสิทธิภาพของ 16:9 Full HD 1080p! ผสานกับอินพุต HDMI และ DVI, พลังเสียงสเตอริโอที่รวมไว้ภายใน และผิวเคลือบมันที่สวยงาม ทั้งหมดนี้ทำให้จอ 244E1 พร้อมสร้างความบันเทิงให้กับคุณ

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จอระบบ HDMI ขนาดใหญ่เพื่อความเพลิดเพลินแบบ Full-HD

  • E-line จอกว้าง 61 ซม. (24")

  • 1920x1080 Full HD

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch ทันสมัย

ตัวควบคุมแบบ SmartTouch เป็นไอคอนอัจฉริยะที่ไวต่อการสัมผัสและตอบสนองได้อย่างดีที่เข้ามาแทนที่ปุ่มแบบกด ด้วยการตอบสนองต่อสัมผัสที่เบาที่สุดของคุณ ตัวควบคุม SmartTouch สามารถเปิดจอภาพ หรือปรับความสว่างและความคมชัดของจอแสดงผลด้วย SmartImage Lite ได้ เมื่อใช้งาน ไอคอน SmartTouch จะเรืองแสงเพื่อให้คุณทราบว่าได้ดำเนินการตามคำสั่งของคุณแล้ว

SmartContrast 25000:1 ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิทอย่างไม่น่าเชื่อ

คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส

จอ LCD Full HD ความละเอียด 1920x1080p

เพลิดเพลินกับคุณภาพของภาพคมชัดสดใสชัดเจน เพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสกับสีที่สม่ำเสมอซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำยิ่ง ผู้ชมจะได้รับความเพลิดเพลินจากวิดีโออย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วย Color Gamut และภาพที่คมชัดรอบทิศ

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