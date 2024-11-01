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    จอภาพ LCD พร้อม Ultra Wide-Color

    246E7QDSB/00

    สีสันสดใสสมจริง

    จอแสดงผลแบบจอกว้างอันงดงามนี้มาพร้อมกับ Ultra Wide-Color จะมอบสีที่สมจริงในดีไซน์สุดหรูเพื่อความสว่างสดใสในทุกบ้านหรือสำนักงาน

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    จอภาพ LCD พร้อม Ultra Wide-Color

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    สีสันสดใสสมจริง

    ในดีไซน์หรู

    • E Line
    • 24 (ชมภาพได้ 23.6 นิ้ว / 59.9 ซม.)
    • Full HD (1920 x 1080)
    Ultra Wide-Color ให้สีสันที่หลากหลายขึ้นเพื่อภาพที่สดใส

    Ultra Wide-Color ให้สีสันที่หลากหลายขึ้นเพื่อภาพที่สดใส

    เทคโนโลยี Ultra Wide-Color มอบสเปกตรัมสีที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้ภาพสว่างสดใสยิ่งขึ้น "Color Gamut" ของ Ultra Wide Color ที่หลากหลายขึ้นซึ่งทำให้ได้สีเขียวที่ดูเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น สีแดงที่สดใสขึ้น และสีฟ้าที่เข้มขึ้น ทำให้สื่อบันเทิง ภาพ และแม้กระทั่งการทำงานมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นไปพร้อมกับสีสันสดใสจากเทคโนโลยี Ultra Wide-Color Technology

    เทคโนโลยีแบบมุมกว้าง PLS ของจอ LED เพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

    เทคโนโลยีแบบมุมกว้าง PLS ของจอ LED เพื่อภาพและสีที่เที่ยงตรง

    จอแสดงผล PLS ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งให้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นเป็นพิเศษที่มุม 178/178 องศา ทำให้สามารถรับชมภาพได้จากทุกมุม แม้กระทั่งในมุม 90 องศาในโหมดหมุน! จอแสดงผล PLS ให้คุณได้สัมผัสกับภาพที่คมชัดพร้อมสีสันสดใสไม่เหมือนกับแผง TN มาตรฐานทั่วไป ทำให้ PLS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับภาพถ่าย ภาพยนตร์ และการเบราส์เว็บ รวมไปถึงการใช้งานแบบมืออาชีพที่ต้องการความเที่ยงตรงของสีและความสว่างที่ต่อเนื่องตลอดเวลา

    จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9 เพื่อภาพที่ละเอียดคมชัด

    จอแสดงผลแบบ Full HD 16:9 เพื่อภาพที่ละเอียดคมชัด

    คุณภาพของภาพที่ไม่อาจมองข้าม จอแสดงผลทั่วไปให้ภาพคุณภาพดี แต่คุณอาจคาดหวังมากกว่านั้น จอแสดงผลนี้มีความละเอียดภาพขั้นสูงแบบ Full HD 1920 x 1080 ด้วยคุณภาพแบบ Full HD ที่มีรายละเอียดของภาพที่คมชัดพร้อมความสว่างสูง ความเข้มที่น่าทึ่งและสีสันที่สมจริงจึงให้การรับชมภาพประดุจชีวิตจริง

    ลดอาการอ่อนล้าของดวงตาด้วยเทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว

    ลดอาการอ่อนล้าของดวงตาด้วยเทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหว

    เนื่องจากวิธีการควบคุมความสว่างบนหน้าจอ LED Backlit ผู้ชมบางรายอาจรู้สึกถึงการสั่นไหวบนหน้าจอซึ่งทำให้ดวงตาอ่อนล้า เทคโนโลยีปราศจากการสั่นไหวของ Philips นำโซลูชันใหม่มาควบคุมความสว่างและลดการสั่นไหวเพื่อการรับชมที่สบายตายิ่งขึ้น

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

    ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect สำหรับเข้าใช้เมนูบนหน้าจออย่างรวดเร็ว

    ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect สำหรับเข้าใช้เมนูบนหน้าจออย่างรวดเร็ว

    ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect ที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในเมนูการแสดงผลบนหน้าจอ

    เทคโนโลยี MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับข้อมูลที่คุณรับชมได้บนจอขนาดใหญ่

    เทคโนโลยี MHL เพื่อความเพลิดเพลินกับข้อมูลที่คุณรับชมได้บนจอขนาดใหญ่

    Mobile High Definition Link (MHL) คืออินเทอร์เฟซเสียง/วิดีโอเคลื่อนที่สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ กับจอแสดงผลความละเอียดสูงโดยตรง สายเคเบิล MHL ที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาที่รองรับ MHL กับจอภาพ Philips MHL ขนาดใหญ่นี้ และชมวิดีโอ HD ของคุณอย่างสมจริงด้วยเสียงดิจิทัลเต็มรูปแบบ ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถเพลิดเพลินกับเกมมือถือ รูปภาพ ภาพยนตร์ หรือแอปอื่น ๆ บนหน้าจอขนาดใหญ่ได้เท่านั้น คุณยังสามารถชาร์จอุปกรณ์มือถือของคุณไปพร้อม ๆ กัน เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่หมดกลางทางได้อีกด้วย

    SmartImage Lite สำหรับการตั้งค่าภาพให้เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่ง่ายดาย

    SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ SmartImage Lite เพิ่มความเปรียบต่าง ความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่คุณเลือกเพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันสุดยอด ทั้งหมดนี้ในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      23.6 นิ้ว / 59.9 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      16:9
      ประเภทจอ LCD
      PLS LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.272 x 0.272 มม.
      ความละเอียดที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
      1920 x 1080 @ 60Hz
      ความสว่าง
      250  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      16.7 ล้าน
      Color Gamut (ทั่วไป)
      NTSC 101.4% (CIE1976)*
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      1000:1
      SmartContrast
      20,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      5 มิลลิวินาที (Gray to Gray)*
      มุมมองภาพ
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage Lite
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      521.28 (H) x 293.22 (V)
      ความถี่ในการสแกน
      30 -83 kHz (H) / 56 -76 Hz (V)
      sRGB
      ใช่
      MHL
      1080P @ 30Hz
      ปราศจากการสั่นไหว
      ใช่

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      • VGA (อะนาล็อก)
      • DVI-D (ดิจิตอล, HDCP)
      • MHL-HDMI (ดิจิตอล, HDCP)
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      HDMI เสียงออก

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 8.1 / 8 / 7
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      • เมนู
      • ระดับเสียง (สัญญาณเสียงออก HDMI)
      • อินพุต
      • SmartImage Lite
      ภาษา OSD
      • โปรตุเกสบราซิล
      • เชค
      • เนเธอร์แลนด์
      • อังกฤษ
      • ฟินนิช
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • กรีก
      • ฮังการี
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • เกาหลี
      • โปแลนด์
      • โปรตุเกส
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      • ตุรกี
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      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายนอก
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      0.3 W (ทั่วไป)
      ในโหมดเปิด
      14.47 W (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar 7.0)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.5 W (ทั่วไป)
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (มม.)
      539 x 419 x 179  มม.
      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      581 x 490 x 102  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      539 x 324 x 45  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      5.13  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      3.18  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      2.61  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40°C  °C
      MTBF
      50,000 (ไม่รวม Backlight)  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20° C ถึง 60° C  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • EnergyStar 7.0
      • RoHS
      • ปราศจากสารปรอท
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • เครื่องหมาย CE
      • FCC Class B
      • CU-EAC
      • ใบรับรอง TCO
      • TUV/ISO9241-307
      • VCCI
      • C-tick
      • WEEE
      • CECP

    • ตัวเครื่อง

      สี
      ดำ
      เคลือบ
      เงางาม

    Badge-D2C

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    • จอภาพ Philips นี้ได้รับการรับรอง MHL อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่อุปกรณ์ MHL ของคุณไม่เชื่อมต่อหรือทำงานผิดปกติ ให้ตรวจสอบ FAQ ของอุปกรณ์ MHL ของคุณหรือตรวจสอบกับผู้ขายโดยตรงเพื่อขอคำแนะนำ นโยบายของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณอาจต้องการให้คุณซื้อสายหรืออะแดปเตอร์ MHL เฉพาะจากแบรนด์ของตนเพื่อให้สามารถใช้งานได้
    • ต้องมีอุปกรณ์มือถือที่ได้รับการรับรอง MHL และสาย MHL (ไม่มีมาให้) โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ร่วมกันได้กับผู้จำหน่ายอุปกรณ์ MHL
    • การสแตนด์บาย/ปิดการประหยัดพลังงานของ ErP ไม่สามารถใช้งานได้กับการชาร์จ MHL
    • โปรดดูที่ www.mhlconsortiun.org เพื่อดูรายชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ใช้งาน MHL ได้
    • สาย HDMI แตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิภาคและรุ่น
    • ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse
    • NTSC 85% (CIE1931), sRGB: 122.7%

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