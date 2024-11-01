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ผ่อนคลายดวงตาของคุณ
จอแสดงผล LightFrame 2 จาก Philips มีความโดดเด่นด้วยการฉายคลื่นลำแสงพิเศษสีฟ้าเย็นตา ช่วยลดอาการอ่อนล้าของดวงตาและช่วยให้มีสมาธิดียิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่คุณดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Photo), ภาพยนตร์ (Movie), เกม (Game), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกทั้งหมดทันทีด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
SmartKolor คือเทคโนโลยีการแผ่สีอันซับซ้อนที่จะปรับปรุงเฉดสีที่มองเห็นบนจอแสดงผล คุณสมบัตินี้จะให้ภาพที่สว่างสดใสโดยการเพิ่มระดับ RGB ของจอแสดงผลเพื่อให้คุณได้สัมผัสภาพถ่ายและวิดีโอด้วยประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม
SmartTxt คือระบบอันซับซ้อนที่จะยกระดับการอ่านข้อความบนแอปพลิเคชัน เช่น เอกสาร PDF หรือ ebook ซึ่งโดยปกติจะต้องใช้การปรับภาพและสมาธิในการอ่านที่มากกว่าเอกสารทั่วไป
อุปกรณ์ที่รองรับ HDMI มีฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นในการรับอินพุต อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI), สัญญาณวิดีโอดิจิตอลและเสียงคุณภาพสูงที่ส่งผ่านเคเบิลจากคอมพิวเตอร์หรือแหล่ง AV ทั้งหมดรวมถึงกล่องรับสัญญาณ, เครื่องเล่น DVD, และเครื่องรับ A/V และกล้องวิดีโอ
ด้วยเทคโนโลยี LightFrame เฉพาะจาก Philips ซึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องมาอย่างยาวนานในการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้งานสูงสุด เทคโนโลยี LightFrame มาจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อว่าแสงสีฟ้าจะผ่านเข้าไปที่เซลส์รับภาพที่สามของตาซึ่งไปกระตุ้นนาฬิกาของร่างกาย ทำให้พลังงานในร่างกายเพิ่มขึ้น และทำให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น โดยการใช้วัตถุดิบที่ได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะ LightFrame จาก Philips จะปล่อยแสงสีฟ้าที่มีความยาวคลื่นเฉพาะจากกรอบของจอภาพช่วยลดความอ่อนล้าของดวงตาและเพิ่มสมาธิในการรับชมหลังจากรับชมอยู่บริเวณหน้าจอเป็นเวลายาวนาน
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
"Philips ให้คำมั่นที่จะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์จอภาพทั้งหมด ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติกทั้งหมด, ส่วนประกอบโครงเครื่องแบบโลหะและวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในบางรุ่น เราใช้วัสดุจากพลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลถึงกว่า 65% เรายึดมั่นในมาตรฐาน RoHs ที่สร้างความมั่นใจว่าสารที่เป็นอันตราย เช่น สารตะกั่ว จะถูกลดลงหรือถูกกำจัดออกไป ปริมาณปรอทในจอภาพที่มีแสงพื้นหลัง CCFL ถูกลดการใช้งานลงอย่างมาก และถูกกำจัดออกจากจอภาพระบบแสงพื้นหลัง LED แล้วอย่างสิ้นเชิง คุณสามารถเยี่ยมชม Philips เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asimpleswitch.com/global/
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
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