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273E3LSS/00
ความบันเทิงที่ดีที่สุดบนหน้าจอ LED ขนาดใหญ่
จอแสดงผล LED Full HD 273E3 ขนาดใหญ่ที่มีการควบคุม Touch controls พร้อมเชื่อมโยงคุณกับโลกแห่งภาพยนตร์
E Line
27" (68.6 ซม.)
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
จอภาพ Full HD ที่มีความละเอียดของภาพจอกว้างระดับ 1920 x 1080p ซึ่งเป็นความละเอียดสูงสุดของแหล่งสัญญาณ HD เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ สามารถรองรับสัญญาณ 1080p ได้จากทุกแหล่ง รวมถึงจาก Blu-ray และเกมส์คอนโซล HD รุ่นล่าสุดจึงไม่มีวันล้าสมัย ระบบประมวลสัญญาณได้รับการอัพเกรดเป็นพิเศษเพื่อให้รองรับคุณภาพสัญญาณและความละเอียดที่สูงขึ้น จึงทำให้ภาพ Progressive Scan ไม่มีการสั่นไหว และสีสว่างสดใสสวยงามยิ่งขึ้น
SmartImage Lite เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณ SmartImage Lite สามารถเพิ่มความเปรียบต่าง ความอิ่มตัวของสี และความคมชัดของภาพและวิดีโอได้อย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เพื่อประสิทธิภาพการแสดงผลอันยอดเยี่ยมตามรูปแบบที่คุณเลือกไว้
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