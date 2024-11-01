273G3DHSB/00
สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกม 3D บนจอภาพขนาดใหญ่
จมดิ่งไปในโลกของเกม 3D บนจอภาพแบบ 273G LED ของ Philips ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่, แว่นตา Active 3D ระบบ Shutter และอินพุต HDMI หลายช่อง ทั้งหมดนี้ทำให้การเล่นเกมของคุณสนุกเร้าใจมากขึ้นทันที!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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หลงมนต์เสน่ห์ไปกับเกม ภาพยนตร์และรูปภาพ 3D ด้วยระบบการแสดงภาพ Philips 3D Max 120Hz ปลดปล่อยคุณให้เป็นอิสระด้วยแว่นตา Active Shutter แบบไร้สายที่จะดึงความลึกของภาพที่คมชัดสมจริงด้วยความละเอียดแบบ Full HD ชุดซอฟต์แวร์ PC ไม่เพียงทำให้คุณสามารถเล่นเกมแบบ 3D แต่ยังเปลี่ยนเนื้อหาแบบ 2D ให้กลายเป็น 3D ได้อีกด้วย โดยใช้การแสดงภาพแบบสลับไปมาอย่างรวดเร็วทำให้ได้ภาพที่ลึกและสมจริงในความละเอียด 1920x1080 เกม Blu-Ray และ PC แบบ 3D ใหม่ล่าสุดจะดูลื่นไหลและคมชัดจนน่าเหลือเชื่อ รวมถึงการแสดงภาพยนตร์และวิดีโอแบบ 3D ที่ลึกสมจริงที่ทำให้คุณดื่มด่ำกับทุกฉากที่คุณรับชม
คุณต้องการจอ LCD ที่มีความคมชัดสูงสุด และภาพสว่างสดใสสมจริงมากที่สุด การประมวลภาพวิดีโอขั้นล้ำหน้าของ Philips ได้รวมเอาเทคโนโลยีที่โดดเด่นซึ่งทำให้สีมืดมีความมืดลงที่สุด และเพิ่มความสว่างอย่างที่สุด จึงให้ภาพสว่างสดใส SmartContrast จะเพิ่มความคมชัดระดับสีดำให้ดำสนิท และให้ปริมาณสีที่แตกต่างกันระหว่างสีมืดกับสีสว่างได้อย่างแม่นยำและให้ภาพสว่างสดใส สมจริงด้วยสีที่มีความคมชัด และสดใส
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
SmartResponse คือเทคโนโลยีเหนือชั้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Philips ซึ่งจะปรับเวลาตอบสนองไปตามความต้องการของแอปพลิเคชันเฉพาะ เช่น เกมและภาพยนตร์ซึ่งต้องการเวลาตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดภาพกระตุก ภาพหน่วง และภาพซ้อน
หากคุณใช้เครื่องเล่นเกมและภาพยนตร์ในระบบ Blu-ray และสายเชื่อมต่อแบบ HDMI รุ่น 1.4a ด้วยกัน จอภาพ Philips 3D จะเปลี่ยนไปเป็นโหมด 3D โดยอัตโนมัติ ให้คุณรับชมภาพสุดคมชัดสบายๆ ในทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาปรับค่าการใช้งานใดๆ ให้ยุ่งยาก
ปลดปล่อยตัวคุณให้เป็นอิสระด้วยระบบไร้สาย และแว่นตาแบบ Active Shutter คุณจึงไม่ต้องกังวลและอารมณ์เสียเกี่ยวกับการควบคุมและจำกัดมุมมองเมื่อคุณเล่นเกมโปรดและดูภาพยนตร์ที่ชื่นชอบอีกต่อไป
เปลี่ยนการสัมผัสประสบการณ์จากเกม ภาพยนตร์และวีดีโอ 2D โดยใช้ซอฟต์แวร์บน PC เพียงคลิกเมาส์ แล้วให้โปรแกรมแปลงไฟล์ให้มีความลึกแบบ 3D ที่น่าทึ่ง
LED สีขาวคือ อุปกรณ์ระบบ Solid state ที่สว่างเต็มที่เสมอกันและรวดเร็วเพื่อประหยัดเวลาการเริ่มต้น จอภาพ LED ปราศจากสารปรอทจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในขั้นตอนการรีไซเคิลและการกำจัดทิ้ง เทคโนโลยี LED ช่วยให้สามารถควบคุมการลดแสงพื้นหลัง LCD ได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีอัตราความเปรียบต่างสูงเป็นพิเศษ และยังให้ภาพที่สว่าง สีสันสดใสเสมอกันอย่างทั่วถึง
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับปรับประสิทธิภาพและค่าต่างๆ ของจอภาพ Philips นำเสนอสองทางเลือกให้กับผู้ใช้ในการปรับแต่งค่าจอภาพ โดยเลือกเมนู On Screen Display แบบหลายระดับผ่านปุ่มบนจอภาพ หรือใช้ซอฟต์แวร์ Philips SmartControl เพื่อปรับแต่งค่าต่างๆ ของจอภาพได้อย่างง่ายดายในแบบที่คุณคุ้นเคย
จอภาพ Philips ที่มีแสงฉากหลัง LED ปราศจากสารปรอท ซึ่งเป็นหนึ่งในสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์มากที่สุด จอภาพไร้สารปรอทนี้จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการกำจัดทิ้ง
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
ความต้องการของ 3D
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