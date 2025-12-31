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จอภาพ LCD

273P3PHEB/00

นวัตกรรมของจอแสดงผล PowerSensor ช่วยประหยัดพลังงาน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การรับรอง EPEAT Gold ที่รับรองจอแสดงผล Philips Professional 273P3 ที่มี PowerSensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้และปรับการใช้พลังงานให้ประหยัดได้ถึง 80%!

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นวัตกรรมของจอแสดงผล PowerSensor ช่วยประหยัดพลังงาน

  • P Line

  • 27" (68.6 ซม.)

SmartImage: สัมผัสประสบการณ์ของหน้าจอที่ใช้งานง่าย

SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Image), ความบันเทิง (Entertainment), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน เลือกตัวเลือกทั้งหมดด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!

การปรับจอภาพให้ก้มเงยหรือหันซ้ายขวาเพื่อมุมมองภาพที่ดีที่สุด

ที่ฐานของจอภาพมีกลไกการปรับก้มเงยและหันซ้ายขวาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถหันจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาและปรับก้มเงยได้ตามต้องการ

หมุนจอภาพได้ 90 องศาพร้อมการจัดการสายเคเบิลได้ยอดเยี่ยม

ผู้ใช้สามารถใช้การหมุนหน้าจอเพื่อใช้งานจอภาพได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง หรือเปลี่ยนทิศทางของจอภาพเพื่อให้สามารถดูเอกสารหรือภาพที่เลือกได้ดียิ่งขึ้น การหมุนจอภาพจะทำให้จอภาพอยู่ในทิศทางตามที่ต้องการ

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. EPEAT Gold มีผลในประเทศที่ Philips จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม www.epeat.net เพื่อดูสถานะการจดทะเบียนในประเทศของคุณ