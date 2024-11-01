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จอแสดงผลได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จอแสดงผล LED AMVA PowerSensor ของ Philips ใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิล และ PVC ถึง 65% ทั้งยังปราศจากสาร BFR เหมาะสำหรับผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
PowerSensor คือ 'เซนเซอร์ตรวจจับบุคคล' ทำหน้าที่ส่งและรับสัญญาณอินฟราเรดที่ไม่เป็นอันตรายเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้อยู่หรือไม่และจะลดความสว่างของหน้าจอลงโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ออกห่างจากโต๊ะทำงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ และยืดอายุการใช้งานของหน้าจอ
จอแสดงผล LED Philips AMVA ใช้เทคโนโลยี Multi-Domain Vertical Alignment ล้ำยุคที่มีอัตราส่วนสีดำที่ดำที่สุดและสีขาวที่ขาวที่สุดในระดับที่สูงมากเพื่อภาพสดใสเหมือนจริง ขณะที่การประยุกต์นำไปใช้ในสำนักงานนั้นเน้นความง่ายและไม่ซับซ้อนยุ่งยาก จอแสดงภาพนี้ยังเหมาะสำหรับการแสดงรูปภาพ การท่องเว็บไซต์ ภาพยนตร์ เกม และการประยุกต์ใช้ทางกราฟิกตามที่ต้องการ และด้วยเทคโนโลยีการจัดการพิกเซลทำให้คุณสามารถรับชมในมุมมองได้ถึง 178/178 องศา ทำให้การรับชมภาพยังชัดเจนอยู่แม้หมุนจอไป 90 องศา
SmartErgoBase เป็นฐานจอภาพที่ให้ความสะดวกสบายในการแสดงผลตามหลักการยศาสตร์และให้การจัดการสายเคเบิล ฐานสามารถหมุน เอียง และหมุนได้หลายมุมเพื่อความสบายสูงสุด ขาตั้งที่ปรับความสูงได้รับประกันระดับการรับชมที่เหมาะสมที่สุด ลดภาระทางกายภาพของวันทำงานที่ยาวนาน ในขณะที่การจัดการสายเคเบิลช่วยลดความยุ่งเหยิงของสายเคเบิลและทำให้พื้นที่ทำงานเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
จอภาพของ Philips มี SmartErgoBase ล้ำยุคทำให้คุณสามารถปรับระดับจอภาพให้ต่ำเกือบชิดโต๊ะได้เพื่อมุมมองที่สะดวกสบายในการชม ความสูงที่สามารถปรับจากระดับต่ำสุดไปจนถึงระดับสูงได้เป็นการตอบโจทย์ของปัญหาเมื่อคุณใช้แว่นสองเลนส์ แว่นสามเลนส์และแว่นเลนส์โปรเกรสซีฟในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ ยิ่งไปกว่านั้นมันทำให้ผู้ใช้สามารถปรับมุมมองของจอภาพและความสูงตามที่ต้องการเพื่อลดความอ่อนล้าและความตึงเครียด
SmartImage เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะตัวใหม่ล่าสุดของ Philips ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพหน้าจอ พร้อมอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถเลือกโหมดต่างๆ ได้ง่าย เช่น ออฟฟิศ (Office), ภาพ (Photo), ภาพยนตร์ (Movie), เกม (Game), ประหยัด (Economy) และอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ใช้ ตัวเลือก SmartImage ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอด้านความเปรียบต่าง ปรับความอิ่มตัวของสีและความคมชัดของภาพและวิดีโอ ตัวเลือกโหมดประหยัด (Economy) ช่วยประหยัดพลังงาน คุณสามารถเลือกตัวเลือกทั้งหมดทันทีด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว!
มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ
DisplayPort คือไดรฟ์เชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่มีการเชื่อมต่อสองทางจากคอมพิวเตอร์ไปที่จอภาพโดยไม่มีการแปลงสัญญาณใดๆ DisplayPort มีสัญญาณรองรับสายสัญญาณที่มีความยาวถึง 15 เมตร และการส่งข้อมูลขนาด 10.8 Gbps/วินาทีซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงกว่ามาตรฐาน DVI ทั่วไป ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดและไม่มีระยะหน่วงของข้อมูล ทำให้คุณสามารถรับชมภาพและมีอัตรารีเฟรชที่รวดเร็วที่สุด ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ DisplayPort เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปในสำนักงานหรือบ้าน แต่ยังรวมถึงการเล่นเกมและรับชมภาพยนตร์ที่ต้องการ การตัดต่อวิดีโอ และอื่นๆ รวมถึงยังสามารถใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์หลากหลายประเภทได้อีกด้วย
USB Hub ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มัลติมีเดียพลักแอนด์เพลย์ได้อย่างสะดวกสบาย เช่น อุปกรณ์หน่วยความจำ USB, กล้อง, HDD แบบพกพา, กล้อง Web, PDA, เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อ USB ได้ USB 2.0 Hub ที่ติดตั้งบนจอช่วยให้สัญญาณ USB 2.0 ผ่านไปยังคอมพิวเตอร์ได้ โปรดทราบว่าอุปกรณ์หลายตัว เช่น กล้องและ HDD อาจต้องใช้พลังงานแยกต่างหากเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านั้นจำเป็นต้องใช้พลังงานมากกว่าพลังงานที่ USB Hub ของจอจ่ายให้
จอแสดงผล Philips ที่ได้รับการรับรอง EPEAT GOLD ช่วย ปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ลดการแผ่รังสีที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบเรือนกระจก โปรแกรม EPEAT ช่วยผู้ซื้อในการประเมิน เปรียบเทียบ และเลือกผลิตภัณฑ์จอแสดงผลตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม 51 ข้อ ที่ได้รับการปรับปรุงโดยมติของผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย EPA สหรัฐอเมริกา การรับรอง GOLD สร้างความมั่นใจว่า 30% ของพลาสติกที่ใช้งานแล้วเป็น Post Consumer Resin (วัสดุรีไซเคิล) เป็นการสร้างความมั่นใจว่าได้ลดการใช้วัสดุที่เป็นพิษและขยะที่เป็นอันตราย ทั้งนี้ EPEAT Gold มีผลกับผลิตภัณฑ์ Philips ที่ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม www.epeat.net สำหรับการลงทะเบียนสถานะในประเทศของคุณ
ใบรับรอง TCO Edge จะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านโปรแกรมการทดสอบเพื่อรับฉลากการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผ่านข้อกำหนดของ TCO มีข้อบังคับไว้ว่าผลิตภัณฑ์ต้องใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิลอย่างน้อย 65% ซึ่งทำให้ประหยัดพลังงาน ใช้วัสดุที่เป็นอันตรายในปริมาณน้อยที่สุด ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถมารีไซเคิลได้ 100% และออกแบบมาให้ง่ายต่อการรีไซเคิลตามข้อกำหนดอื่นๆ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าจอภาพของ Philips ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดและดีที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ ICT ซึ่งทำให้ทั้งคุณและโลกของเราได้รับประโยชน์ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อโลกด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ IT ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม!
จอภาพของ Philips รุ่นนี้ไม่มีสารหน่วงไฟประเภทโบรมีน และโพลิไวนิลคลอไรด์ (ไม่มีสาร PVC-BFR)
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
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