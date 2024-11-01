34M2C3500L/67
ขยายขอบเขตการเล่นเกมของคุณ
จอภาพ Fast VA นี้ช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสูงสุดด้วยอัตรารีเฟรช 180Hz พร้อมภาพคมชัดคุณภาพ HDR กรอบจอโค้งมน และความละเอียดระดับ WQHD รับประกันประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมแบบรอบด้านดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ในการเล่นเกมในโหมดการแข่งขันที่เข้มข้น คุณจำเป็นต้องมีจอภาพที่ปราศจากความล่าช้า ภาพที่เนียนชัดเป็นพิเศษ จอภาพของ Philips นี้ขึ้นภาพบนหน้าจอสูงสุดถึง 180 ครั้งต่อวินาที ซึ่งเร็วกว่าจอภาพมาตรฐานมาก อัตราเฟรมที่ต่ำจะทำให้ศัตรูปรากฏจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนหน้าจอ ทำให้ยากต่อการเล็งเป้าหมาย ด้วยอัตราเฟรม 180Hz จะทำให้คุณได้ภาพที่ไม่ควรหายไปบนหน้าจอซึ่งแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เนียนเป็นพิเศษซึ่งทำให้คุณเล็งได้อย่างง่ายดาย ด้วยความล่าช้าของอินพุตที่ต่ำและไม่มีอาการภาพขาด ทำให้จอภาพ Philips เป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับเล่นเกมที่ลงตัวที่สุด
ความล่าช้าของอินพุตคือระยะเวลาที่คลาดเคลื่อนระหว่างการทำงานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและการมองเห็นผลลัพธ์บนหน้าจอ ความล่าช้าของอินพุตต่ำจะลดความหน่วงของเวลาระหว่างการป้อนคำสั่งจากอุปกรณ์ของคุณไปยังหน้าจอ ทำให้เล่นวิดีโอเกมที่อาศัยการตอบสนองอันฉับไวอย่างได้อรรถรสมากขึ้น และสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่เล่นเกมที่รวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
จอแสดงผล Philips พร้อม Smart MBR เพียง 0.5 มิลลิวินาที ช่วยขจัดอาการหน่วงและโมชันเบลอจากการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและแม่นยำเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกม การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและการเปลี่ยนฉากที่น่าทึ่งจะแสดงผลได้อย่างราบรื่น นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นและลดการกระตุก
ฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมที่เต็มไปด้วยแอ็กชัน ไม่เพียงแต่ให้ภาพเกมที่แทบจะปราศจากความเบลอเท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานร่วมกับอัตราเฟรมเรตสูงได้อย่างลงตัว เพื่อมอบภาพที่คมชัดและยอดเยี่ยมที่สุด การันตีคุณภาพได้เลย
จอภาพเดสก์ท็อปให้ประสบการณ์แบบผู้ใช้ส่วนบุคคล ดีไซน์โค้งสวยงามลงตัว โดยจอโค้งไม่เพียงให้ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจแต่ยังคงความดื่มด่ำอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งโฟกัสไปที่คุณที่บริเวณกลางโต๊ะ
หน้าจอ Philips นี้ให้ภาพ CrystalClear ความละเอียด UltraWide Quad HD 3440 x 1440 ที่คมชัดสดใส ด้วยการใช้แผงประสิทธิภาพสูงซึ่งให้ความหนาแน่นพิกเซลสูง มุมมองกว้างถึง 178/178 องศา จอภาพแบบใหม่นี้จะทำให้ภาพและกราฟิกของคุณมีชีวิตชีวาขึ้น รูปแบบ UltraWide 21:9 ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่มากขึ้นสำหรับการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ พร้อมกันและดูคอลัมน์สเปรดชีตได้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ต้องการภาพรายละเอียดสูงอย่างยิ่งสำหรับโซลูชัน CAD-CAM หรือตัวช่วยด้านการเงินที่ทำงานกับสเปรดชีตขนาดใหญ่ จอแสดงผล Philips จะส่งมอบภาพ CrystalClear
High Dynamic Range มอบประสบการณ์ด้านภาพที่แตกต่างออกไปอย่างมาก ด้วยความสว่างอันน่าอัศจรรย์ ความคมชัดที่เหนือระดับ และสีสันชวนหลงใหล ทำให้ภาพมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างที่เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ยังคงให้สีเข้มที่ลุ่มลึกและละเอียดกว่าเดิม เป็นการปรับชุดสีใหม่ที่นุ่มนวลในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบนจอภาพ มอบประสบการณ์การรับชมที่สะกดการรับรู้และปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก
SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย
โหมด LowBlue และเทคโนโลยีปราศจากภาพกะพริบของเราได้รับการพัฒนามาเพื่อลดอาการอ่อนล้าของดวงตาซึ่งมักเกิดจากการใช้งานหน้าจอเป็นเวลานาน
ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect ที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในเมนูการแสดงผลบนหน้าจอ
หน้าจอสำหรับเล่นเกมใหม่จาก Philips มาพร้อมการปรับ OSD แบบละเอียดที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วสำหรับเกมเมอร์ ซึ่งมีตัวเลือกหลากหลาย สำหรับโหมด "FPS" (First Person Shooting) ที่เป็นการปรับปรุงธีมสีมืดในเกม ให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบริเวณที่เป็นที่มืดได้ดีขึ้น โดยโหมด "Racing" ทำให้จอภาพมีเวลาตอบสนองที่เร็วที่สุด มีสีสันสดใส พร้อมการปรับภาพ ส่วนโหมด "RTS" (Real Time Strategy) มีโหมดพิเศษคือโหมด SmartFrame ให้คุณสามารถไฮไลต์บริเวณที่กำหนดเพื่อปรับขนาดและภาพในส่วนนั้นได้ และส่วนของ Gamer 1 และ Gamer 2 ให้คุณสามารถบันทึกการปรับตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณตามแต่ละเกม เพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด
จะกำหนดสีของ Crosshair เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งาน Smart Crosshair สีเสริมจะเปลี่ยนเป็นสีพื้นหลัง Smart Crosshair จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเล็งเพื่อให้คุณมองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้น
ภาพ/การแสดงภาพ
การเชื่อมต่อ
สะดวกสบาย
ขาตั้ง
กำลังไฟ
ขนาด
น้ำหนัก
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความยั่งยืน
มาตรฐานและการรับรอง
ตัวเครื่อง
มีอะไรในกล่อง
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