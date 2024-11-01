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    Evnia Curved Fast VA Gaming monitor จอภาพ WQHD สำหรับเล่นเกม

    34M2C3500L/67

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    2 รางวัล

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    จอภาพ Fast VA นี้ช่วยให้คุณเล่นเกมได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสูงสุดด้วยอัตรารีเฟรช 180Hz พร้อมภาพคมชัดคุณภาพ HDR กรอบจอโค้งมน และความละเอียดระดับ WQHD รับประกันประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมแบบรอบด้าน

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    Evnia Curved Fast VA Gaming monitor จอภาพ WQHD สำหรับเล่นเกม

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    • Evnia 3000
    • 34 นิ้ว (86.36 ซม.)
    • 3440 x 1440 (WQHD)
    อัตรารีเฟรช 180Hz เพื่อภาพที่สว่างสดใสและเนียนชัดเป็นพิเศษ

    อัตรารีเฟรช 180Hz เพื่อภาพที่สว่างสดใสและเนียนชัดเป็นพิเศษ

    ในการเล่นเกมในโหมดการแข่งขันที่เข้มข้น คุณจำเป็นต้องมีจอภาพที่ปราศจากความล่าช้า ภาพที่เนียนชัดเป็นพิเศษ จอภาพของ Philips นี้ขึ้นภาพบนหน้าจอสูงสุดถึง 180 ครั้งต่อวินาที ซึ่งเร็วกว่าจอภาพมาตรฐานมาก อัตราเฟรมที่ต่ำจะทำให้ศัตรูปรากฏจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งบนหน้าจอ ทำให้ยากต่อการเล็งเป้าหมาย ด้วยอัตราเฟรม 180Hz จะทำให้คุณได้ภาพที่ไม่ควรหายไปบนหน้าจอซึ่งแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เนียนเป็นพิเศษซึ่งทำให้คุณเล็งได้อย่างง่ายดาย ด้วยความล่าช้าของอินพุตที่ต่ำและไม่มีอาการภาพขาด ทำให้จอภาพ Philips เป็นเพื่อนคู่ใจสำหรับเล่นเกมที่ลงตัวที่สุด

    ความล่าช้าของอินพุตต่ำลดความหน่วงของเวลาระหว่างอุปกรณ์และจอภาพ

    ความล่าช้าของอินพุตต่ำลดความหน่วงของเวลาระหว่างอุปกรณ์และจอภาพ

    ความล่าช้าของอินพุตคือระยะเวลาที่คลาดเคลื่อนระหว่างการทำงานของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและการมองเห็นผลลัพธ์บนหน้าจอ ความล่าช้าของอินพุตต่ำจะลดความหน่วงของเวลาระหว่างการป้อนคำสั่งจากอุปกรณ์ของคุณไปยังหน้าจอ ทำให้เล่นวิดีโอเกมที่อาศัยการตอบสนองอันฉับไวอย่างได้อรรถรสมากขึ้น และสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่เล่นเกมที่รวดเร็วและมีการแข่งขันสูง

    ความเร็วสูงสุด 0.5 ms เพื่อภาพที่คมชัดและการเล่นเกมที่ไหลลื่น

    ความเร็วสูงสุด 0.5 ms เพื่อภาพที่คมชัดและการเล่นเกมที่ไหลลื่น

    จอแสดงผล Philips พร้อม Smart MBR เพียง 0.5 มิลลิวินาที ช่วยขจัดอาการหน่วงและโมชันเบลอจากการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ภาพที่คมชัดขึ้นและแม่นยำเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกม การเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและการเปลี่ยนฉากที่น่าทึ่งจะแสดงผลได้อย่างราบรื่น นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นและลดการกระตุก

    พาเนล VA ความเร็วสูง: เพื่อภาพที่คมชัดแม้ในอัตราเฟรมเรตสูง

    พาเนล VA ความเร็วสูง: เพื่อภาพที่คมชัดแม้ในอัตราเฟรมเรตสูง

    ฟีเจอร์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมที่เต็มไปด้วยแอ็กชัน ไม่เพียงแต่ให้ภาพเกมที่แทบจะปราศจากความเบลอเท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานร่วมกับอัตราเฟรมเรตสูงได้อย่างลงตัว เพื่อมอบภาพที่คมชัดและยอดเยี่ยมที่สุด การันตีคุณภาพได้เลย

    ดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้งเพื่อประสบการณ์ที่น่าดื่มด่ำ

    ดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้งเพื่อประสบการณ์ที่น่าดื่มด่ำ

    จอภาพเดสก์ท็อปให้ประสบการณ์แบบผู้ใช้ส่วนบุคคล ดีไซน์โค้งสวยงามลงตัว โดยจอโค้งไม่เพียงให้ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจแต่ยังคงความดื่มด่ำอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งโฟกัสไปที่คุณที่บริเวณกลางโต๊ะ

    ภาพ CrystalClear ด้วย UltraWide QHD 3440 x 1440 พิกเซล

    ภาพ CrystalClear ด้วย UltraWide QHD 3440 x 1440 พิกเซล

    หน้าจอ Philips นี้ให้ภาพ CrystalClear ความละเอียด UltraWide Quad HD 3440 x 1440 ที่คมชัดสดใส ด้วยการใช้แผงประสิทธิภาพสูงซึ่งให้ความหนาแน่นพิกเซลสูง มุมมองกว้างถึง 178/178 องศา จอภาพแบบใหม่นี้จะทำให้ภาพและกราฟิกของคุณมีชีวิตชีวาขึ้น รูปแบบ UltraWide 21:9 ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นด้วยพื้นที่มากขึ้นสำหรับการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ พร้อมกันและดูคอลัมน์สเปรดชีตได้มากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นมืออาชีพที่ต้องการภาพรายละเอียดสูงอย่างยิ่งสำหรับโซลูชัน CAD-CAM หรือตัวช่วยด้านการเงินที่ทำงานกับสเปรดชีตขนาดใหญ่ จอแสดงผล Philips จะส่งมอบภาพ CrystalClear

    High Dynamic Range (HDR) เพื่อภาพสีสันสดใสสมจริงยิ่งขึ้น

    High Dynamic Range (HDR) เพื่อภาพสีสันสดใสสมจริงยิ่งขึ้น

    High Dynamic Range มอบประสบการณ์ด้านภาพที่แตกต่างออกไปอย่างมาก ด้วยความสว่างอันน่าอัศจรรย์ ความคมชัดที่เหนือระดับ และสีสันชวนหลงใหล ทำให้ภาพมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างที่เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ยังคงให้สีเข้มที่ลุ่มลึกและละเอียดกว่าเดิม เป็นการปรับชุดสีใหม่ที่นุ่มนวลในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบนจอภาพ มอบประสบการณ์การรับชมที่สะกดการรับรู้และปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast ให้รายละเอียดของสีดำได้ดำสนิท

    SmartContrast เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips ที่จะวิเคราะห์ชนิดของเนื้อหาที่คุณกำลังชม และจะปรับสีและควบคุมความเปรียบต่างของแสงฉากหลังโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ภาพและวิดีโอดิจิตอลที่ดีเยี่ยม หรือเมื่อเล่นเกมส์ที่มีโทนสีดำค่อนข้างมาก เมื่อคุณเลือกโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องจะปรับความเปรียบต่างของภาพและแสงฉากหลังอย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ใช้งานสำนักงาน และยังลดการใช้พลังงานอีกด้วย

    โหมด LowBlue และปราศจากภาพกะพริบช่วยให้รับชมได้อย่างสบายสายตา

    โหมด LowBlue และปราศจากภาพกะพริบช่วยให้รับชมได้อย่างสบายสายตา

    โหมด LowBlue และเทคโนโลยีปราศจากภาพกะพริบของเราได้รับการพัฒนามาเพื่อลดอาการอ่อนล้าของดวงตาซึ่งมักเกิดจากการใช้งานหน้าจอเป็นเวลานาน

    ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect สำหรับเข้าใช้เมนูบนหน้าจออย่างรวดเร็ว

    ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect สำหรับเข้าใช้เมนูบนหน้าจออย่างรวดเร็ว

    ปุ่มเปิดปิดเมนู EasySelect ที่ถูกกำหนดไว้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในเมนูการแสดงผลบนหน้าจอ

    โหมด SmartImage Game เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกมเมอร์

    โหมด SmartImage Game เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกมเมอร์

    หน้าจอสำหรับเล่นเกมใหม่จาก Philips มาพร้อมการปรับ OSD แบบละเอียดที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วสำหรับเกมเมอร์ ซึ่งมีตัวเลือกหลากหลาย สำหรับโหมด "FPS" (First Person Shooting) ที่เป็นการปรับปรุงธีมสีมืดในเกม ให้คุณสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบริเวณที่เป็นที่มืดได้ดีขึ้น โดยโหมด "Racing" ทำให้จอภาพมีเวลาตอบสนองที่เร็วที่สุด มีสีสันสดใส พร้อมการปรับภาพ ส่วนโหมด "RTS" (Real Time Strategy) มีโหมดพิเศษคือโหมด SmartFrame ให้คุณสามารถไฮไลต์บริเวณที่กำหนดเพื่อปรับขนาดและภาพในส่วนนั้นได้ และส่วนของ Gamer 1 และ Gamer 2 ให้คุณสามารถบันทึกการปรับตั้งค่าส่วนบุคคลของคุณตามแต่ละเกม เพื่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุด

    Smart Crosshair: เพื่อการเล็งที่ดีขึ้นและความสนุกยิ่งขึ้น

    Smart Crosshair: เพื่อการเล็งที่ดีขึ้นและความสนุกยิ่งขึ้น

    จะกำหนดสีของ Crosshair เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อเปิดใช้งาน Smart Crosshair สีเสริมจะเปลี่ยนเป็นสีพื้นหลัง Smart Crosshair จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเล็งเพื่อให้คุณมองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      34 นิ้ว / 86.36 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      21:9
      ประเภทจอ LCD
      VA ความเร็วสูง
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.23175 x 0.23175 มม.
      ความสว่าง
      300  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      รองรับสี 1.07 พันล้านสี (10 บิต)*
      Color Gamut (ทั่วไป)
      Adobe RGB 90%; DCI-P3:94%, sRGB: 125%, NTSC 105%*
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      4000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      1 มิลลิวินาที (Gray to Gray)*
      มุมมองภาพ
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10000
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage Game
      ความละเอียดสูงสุด
      3440x1440@ 180 Hz (DP), 8bits ; 3440x1440@100Hz (HDMI), 8bits
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      797.22(แนวนอน)x333.72(แนวตั้ง) มม. - ที่ส่วนโค้ง 1500R*
      ความถี่ในการสแกน
      30-255kHz(แนวนอน)/ 48-180Hz(แนวตั้ง)
      sRGB
      มี
      Delta E
      <2 (sRGB)
      ปราศจากการสั่นไหว
      มี
      ความละเอียดพิกเซล
      109.68 PPI
      โหมด LowBlue
      มี
      การเคลือบจอแสดงผล
      กันแสงสะท้อน 25% 3H
      SmartUniformity
      93~105%
      ความล่าช้าของอินพุตต่ำ
      มี
      EasyRead
      มี
      Adaptive sync (VRR)
      มี
      HDR
      รองรับ HDR 10
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      W-LED
      Smart MBR
      0.5 มิลลิวินาที*
      Smart Crosshair
      มี
      Shadow Boost
      มี

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      HDMI 2.0 x 2, พอร์ตแสดงผล 1.4 x 1
      Sync Input
      Separate Sync
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      สัญญาณเสียงออก
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI/พอร์ตแสดงผล), HDCP 2.2 (HDMI/พอร์ตแสดงผล)

    • สะดวกสบาย

      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      • เมนู/ตกลง
      • อินพุต/เพิ่ม
      • การตั้งค่าเกม/ลด
      • โหมด SmartImage Game/Back
      ภาษา OSD
      • โปรตุเกสบราซิล
      • เชค
      • เนเธอร์แลนด์
      • อังกฤษ
      • ฟินนิช
      • ฝรั่งเศส
      • เยอรมัน
      • กรีก
      • ฮังการี
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • เกาหลี
      • โปแลนด์
      • โปรตุเกส
      • รัสเซีย
      • สเปน
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สวีเดน
      • ตุรกี
      • จีน (ไต้หวัน)
      • Ukrainian
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
      • โหมด LowBlue
      MultiView
      • อุปกรณ์ 2x
      • โหมด PIP/PBP

    • ขาตั้ง

      เอียง
      -5/20  องศา

    • กำลังไฟ

      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายใน
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      0.3 W (ทั่วไป)
      ในโหมดเปิด
      31.0 วัตต์ (ทั่วไป)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.5 W (ทั่วไป)
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      930 x 480 x 188  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      808 x 369 x 69  มม.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (สูงที่สุด)
      808 x 464 251  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      9.47  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      7.33  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      6.50  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40  °C
      MTBF
      50,000  ชั่วโมง
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20°C ถึง 60  °C

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      RoHS
      พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิล
      85%*

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CB
      • เครื่องหมาย CE
      • TUV/ISO9241-307
      • TUV-BAUART
      • EAC
      • EAEU RoHS
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003
      • cETLus

    • ตัวเครื่อง

      สี
      สีชาโคล
      เคลือบ
      ผิวสัมผัส

    • มีอะไรในกล่อง

      สาย
      สาย HDMI, สาย Display Port, สายไฟ
      จอภาพพร้อมขาตั้ง
      มี
      เอกสารสำหรับผู้ใช้
      มี

    Badge-D2C

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    • รัศมีความโค้งของจอภาพเป็นหน่วย มม.
    • สีของหน้าจอ: 10 บิต สามารถใช้งานได้ผ่าน DisplayPort ที่ 165Hz
    • ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse
    • การครอบคลุม DCI-P3 อิงตาม CIE1976, พื้นที่ sRGB อิงตาม CIE1931, พื้นที่ NTSC อิงตาม CIE1976
    • Smart MBR ใช้เพื่อปรับความสว่างสำหรับการลดความพร่ามัว ดังนั้นจึงไม่สามารถปรับความสว่างในขณะที่ Smart MBR เปิดอยู่ได้ ในการลดความเบลอของภาพเคลื่อนไหว แสงพื้นหลัง LED จะกะพริบพร้อมกับการรีเฟรชหน้าจอ ซึ่งอาจทำให้ความสว่างเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด
    • Smart MBR เป็นโหมดที่เหมาะสำหรับการเล่นเกม การเปิด Smart MBR อาจทำให้เกิดการกะพริบของหน้าจอที่มองเห็นได้ ขอแนะนำให้ปิดเมื่อคุณไม่ได้ใช้ฟังก์ชันการเล่นเกม
    • จอภาพนี้ออกแบบมาเพื่อความยั่งยืน: ขาตั้งทำจากพลาสติกรีไซเคิล 35% และตัวจอทำจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิล 85%
    • ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค
    • จอภาพอาจดูแตกต่างจากในภาพ

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