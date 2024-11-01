คำค้นหา

  • ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในเวิร์กโฟลว์ไปอีกขั้น ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในเวิร์กโฟลว์ไปอีกขั้น ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในเวิร์กโฟลว์ไปอีกขั้น

    Curved Business Monitor จอภาพโค้ง SuperWide 32:9 ที่มี USB-C

    49B2U5900C/67

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว
    2 รางวัล

    ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในเวิร์กโฟลว์ไปอีกขั้น

    จอภาพสำหรับธุรกิจขนาด 49 นิ้วนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความประหยัด ความกว้างแบบ SuperWide, สวิตช์ Smart KVM และการเชื่อมต่อ USB-C ช่วยให้การประสานงานและเปลี่ยนระหว่างงานต่างๆ เป็นเรื่องง่าย

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Curved Business Monitor จอภาพโค้ง SuperWide 32:9 ที่มี USB-C

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู จอภาพสำหรับใช้ในสำนักงาน ทั้งหมด

    ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในเวิร์กโฟลว์ไปอีกขั้น

    • 5000 ซีรี่ส์
    • 49 (48.8" / 124 ซม. ทแยงมุม)
    • 5120 x 1440 (Dual QHD)
    จอแสดงผล VA ให้ภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยมุมมองการรับชมที่กว้างขึ้น

    จอแสดงผล VA ให้ภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยมุมมองการรับชมที่กว้างขึ้น

    จอแสดงผล VA LED จาก Philips ใช้เทคโนโลยี Multi-Domain Vertical Alignment ล้ำยุคที่มีอัตราความเปรียบต่างคงที่ในระดับที่สูงมากเพื่อภาพที่สดใสเหมือนจริงเป็นพิเศษ ขณะที่การนำไปใช้ในสำนักงานทั่วไปนั้นเน้นความง่ายและไม่ซับซ้อนยุ่งยาก จอแสดงภาพนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงรูปภาพ การเบราส์เว็บ ภาพยนตร์ การเล่นเกม และการประยุกต์ใช้ทางกราฟิกตามที่ต้องการ และด้วยเทคโนโลยีการจัดการพิกเซลที่ปรับมาอย่างเหมาะสมทำให้คุณสามารถรับชมในมุมมองที่กว้างเป็นพิเศษถึง 178/178 องศา และให้ภาพที่คมชัด

    DisplayHDR 400 เพื่อภาพที่สมจริงและโดดเด่นยิ่งขึ้น

    DisplayHDR 400 เพื่อภาพที่สมจริงและโดดเด่นยิ่งขึ้น

    DisplayHDR 400 ได้รับการรับรองของ VESA ให้ภาพที่ดีกว่า SDR ธรรมดาเป็นอย่างมาก ต่างจากหน้าจอ 'ที่ใช้มาตรฐาน HDR' อื่นๆ คือจอภาพ DisplayHDR 400 ที่แท้จริงจะให้ความสว่าง ความเปรียบต่าง และสีที่น่าทึ่ง ด้วยการช่วยให้การหรี่แสงภายในพื้นที่และความสว่างขั้นต่ำ 400 nits ทำให้ภาพมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างที่เพิ่มขึ้นมาก แต่ยังคงให้สีเข้มที่ลุ่มลึกและละเอียดกว่าเดิม เป็นการปรับชุดสีใหม่ที่นุ่มนวล มอบประสบการณ์การรับชมที่สะกดการรับรู้และปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก

    ดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้งเพื่อประสบการณ์ที่น่าดื่มด่ำ

    ดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้งเพื่อประสบการณ์ที่น่าดื่มด่ำ

    จอภาพเดสก์ท็อปให้ประสบการณ์แบบผู้ใช้ส่วนบุคคล ดีไซน์โค้งสวยงามลงตัว โดยจอโค้งไม่เพียงให้ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจแต่ยังคงความดื่มด่ำอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งโฟกัสไปที่คุณที่บริเวณกลางโต๊ะ

    SmartKVM: สลับระหว่างแหล่งข้อมูลอย่างง่ายดาย

    SmartKVM: สลับระหว่างแหล่งข้อมูลอย่างง่ายดาย

    smart KVM นั้นต่างจากปุ่มจอภาพ KVM ที่คุณสามารถสลับได้ระหว่างแหล่งข้อมูลได้ด้วยการกดปุ่มเดียวบนคีย์บอร์ด เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดครบแล้ว ผู้ใช้จะสามารถสลับระหว่างแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายด้วยการกดปุ่ม "Ctrl" สามครั้ง

    จอภาพ 32:9 SuperWide ออกแบบมาเพื่อทดแทนการใช้งานหลายจอภาพ

    จอภาพ 32:9 SuperWide ออกแบบมาเพื่อทดแทนการใช้งานหลายจอภาพ

    จอภาพ 32:9 SuperWide 49" ที่มีความละเอียด 5120 x 1440 ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนการใช้งานหลายจอภาพสำหรับมุมมองแบบกว้างพิเศษ เหมือนกับนำจอภาพ 27" 16:9 Quad HD 2 จอมาวางต่อกัน จอภาพ SuperWide มีพื้นที่การแสดงผลเท่ากับ 2 จอภาพ โดยไม่ต้องตั้งค่าให้ยุ่งยาก

    MultiView ให้การเชื่อมต่อและรับชมแบบสองส่วนได้พร้อมกัน

    MultiView ให้การเชื่อมต่อและรับชมแบบสองส่วนได้พร้อมกัน

    จอแสดงผลความละเอียดสูงพิเศษ Philips MultiView ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ในโลกแห่งการเชื่อมต่อ เพราะ MultiView ให้คุณเชื่อมต่อและรับชมแบบสองส่วนโดยสามารถทํางานกับอุปกรณ์หลายเครื่องได้พร้อมกัน เช่น PC และโน้ตบุ๊ค เพื่อการใช้งานที่ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบ

    ปรับให้ก้มเงย หันซ้ายขวาและความสูงได้เพื่อตำแหน่งการรับชมภาพที่ดีที่สุด

    ปรับให้ก้มเงย หันซ้ายขวาและความสูงได้เพื่อตำแหน่งการรับชมภาพที่ดีที่สุด

    Compact Ergo Base คือแท่นวางจอภาพจาก Philips ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยสามารถเอียง หมุน และเพิ่มความสูงเพื่อปรับตำแหน่งของจอภาพให้เหมาะกับการรับชมอย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

    D-Mode: ปรับแต่งมาสำหรับการรับรู้สีขาวดำ

    D-Mode: ปรับแต่งมาสำหรับการรับรู้สีขาวดำ

    เผยให้เห็นทุกรายละเอียดในพื้นที่โทนมืดของจอภาพของคุณ D-Mode จะเพิ่มรายละเอียดของส่วนขาวดำเพื่อให้มองเห็นความแตกต่างของโทนสีที่มีเพียงเล็กน้อยได้ง่ายขึ้น อิงกับรูปแบบของการรับรู้สีขาวดำที่กำหนดโดยมาตรฐาน DICOM Part 14 GSDF โหมดนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นรายละเอียดที่คุณอาจไม่สามารถมองไม่เห็นได้ในการตั้งค่าการแสดงผลมาตรฐาน ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างเงามืดเพียงเล็กน้อย และรายละเอียดในภาพขาวดำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ภาพประกอบเชิงเทคนิค ภาพสแกน และภาพรายละเอียดสูงอื่นๆ

    ลำโพงสเตอริโอในตัวสำหรับมัลติมีเดีย

    ลำโพงสเตอริโอในตัวสำหรับมัลติมีเดีย

    มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ

    ได้รับการรับรอง Eyesafe ด้านการปกป้องแสงสีฟ้าและความเที่ยงตรงของสี

    ได้รับการรับรอง Eyesafe ด้านการปกป้องแสงสีฟ้าและความเที่ยงตรงของสี

    จอภาพ Philips นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน eyesafe® CERTIFIED 2.0 เพื่อปกป้องคุณจากการได้รับแสงสีฟ้ามากเกินไป ตัวกรองแสงสีฟ้าที่ทำงานอยู่ตลอดเวลานั้นจะไม่เพียงแต่ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถแสดงสีได้อย่างถูกต้อง

    เทคโนโลยี SoftBlue: เพื่อการมองจอที่สบายตา

    เทคโนโลยี SoftBlue: เพื่อการมองจอที่สบายตา

    เทคโนโลยี SoftBlue จะช่วยเพิ่มความสบายตาและการปกป้องจากผลร้ายต่อสุขภาพที่เกิดจากการสัมผัสกับแสงสีฟ้าเป็นเวลานาน ในจอภาพที่มีแสงสีฟ้าต่ำนั้นจะช่วยลดอัตราส่วนการปล่อยแสงช่วง 415-455 nm ถึง 400-500nm ลงเหลือน้อยกว่า 50% ทำให้เทคโนโลยี SoftBlue ให้ความสบายกับสายตา ลดความเมื่อยล้าดวงตา และช่วยให้ดวงตาปรับโฟกัสได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน และเทคโนโลยี SoftBlue LED นั้นผ่านการทดสอบและได้รับการรับรอง TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) ว่ามีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยแสงสีฟ้า

    การเชื่อมต่อ RJ-45 เป็น USB-C จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย

    การเชื่อมต่อ RJ-45 เป็น USB-C จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย

    ช่วยให้ใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ระหว่างจอภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นโดยใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อ USB Type-C เพียงเส้นเดียว ซึ่งจะทำทั้งการเชื่อมต่อเครือข่าย และการส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังจอภาพ เพื่อการท่องอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลเครือข่ายเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องโน้ตบุ๊คที่ไม่มีพอร์ต LAN การเชื่อมต่อ RJ45 ผ่านทาง USB-C จะให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและมั่นคงเมื่อต้องการ อัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วจะช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก HDD ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เร็วกว่าที่เคย นอกจากนี้ USB-C ที่รองรับระบบ Power Delivery จะช่วยให้คุณสามารถจ่ายพลังงานและชาร์จโน้ตบุ๊คของคุณได้จากจอภาพ ไม่ต้องใช้สายเคเบิลพลังงานเพิ่มอีกเส้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ภาพ/การแสดงภาพ

      ขนาดจอภาพ
      48.8 นิ้ว / 124 ซม.
      อัตราการจัดมุมมอง
      32.9
      ประเภทจอ LCD
      VA LCD
      ชนิดแสงพื้นหลัง
      ระบบ W-LED
      ระยะห่างระหว่างพิกเซล
      0.2328 x 0.2328 มม.
      ความสว่าง
      450 (SDR) cd/m², 500 (HDR)  cd/m²
      สีในการแสดงผล
      1.07 B
      Color Gamut (ทั่วไป)
      NTSC 97%, sRGB 119%*
      อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
      3000:1
      SmartContrast
      80,000,000:1
      เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
      4 มิลลิวินาที (Gray to Gray)*
      มุมมองภาพ
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
      SmartImage
      ความละเอียดสูงสุด
      5120x1440@75Hz (HDMI/DP/USB-C)*
      พื้นที่แสดงภาพจริง
      1191.936(H)x335.232(V) มม., ความโค้ง 1800R*
      ความถี่ในการสแกน
      HDMI: 30 - 140 kHz (H) / 48-75 Hz (V); DP: 30 - 114 kHz (H) / 48-75 Hz (V); USB-C: 30 - 114 kHz (H) / 30-75 Hz (V)
      sRGB
      มี
      Delta E
      < 2
      SoftBlue
      มี
      ปราศจากการสั่นไหว
      มี
      ความละเอียดพิกเซล
      109 PPI
      การเคลือบจอแสดงผล
      ลดแสงสะท้อน 3H ความทึบแสง 25%
      SmartUniformity
      93 ~ 105%
      EasyRead
      มี
      Adaptive sync (VRR)
      มี
      HDR
      ผ่านการรับรอง DisplayHDR 400
      EyeSafe
      มี
      DICOM (D-mode)
      มี

    • การเชื่อมต่อ

      สัญญาณอินพุต
      HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (อัพสตรีม, โหมด DP Alt, Data, PD)
      Sync Input
      • Separate Sync
      • Sync on Green
      สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
      สัญญาณเสียงออก
      RJ45
      Ethernet LAN (USB 2.0: 10M/100M; USB 3.0: 1000M), PXE/MAPT/WOL*
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
      HBR3
      HBR3
      ฮับ USB
      USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B อัพสตรีม x 1, USB-A ดาวน์สตรีม x 2 (พร้อมช่อง 2 ช่องสำหรับการชาร์จเร็วแบบ B.C 1.2) ดาวน์สตรีม USB-C x 1 (Data, PD 15W)

    • การจ่ายพลังงาน

      การจ่ายพลังงานสูงสุด
      สูงสุด 100W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 20V/4.8A)*
      เวอร์ชัน
      USB PD เวอร์ชัน 3.0

    • สะดวกสบาย

      ลำโพงภายในตัว
      3 W x 2
      การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์
      • DDC/CI
      • Mac OS
      • sRGB
      • Windows 11 / 10 / 8.1 / 8
      ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
      • SmartImage
      • อินพุต
      • ผู้ใช้
      • เมนู
      • เปิด/ปิดเครื่อง
      ภาษา OSD
      • โปรตุเกสบราซิล
      • เชค
      • เนเธอร์แลนด์
      • อังกฤษ
      • ฝรั่งเศส
      • ฟินนิช
      • เยอรมัน
      • กรีก
      • ฮังการี
      • อิตาลี
      • ญี่ปุ่น
      • เกาหลี
      • โปรตุเกส
      • โปแลนด์
      • รัสเซีย
      • จีน (แผ่นดินใหญ่)
      • สเปน
      • สวีเดน
      • จีน (ไต้หวัน)
      • ตุรกี
      • Ukrainian
      อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ
      • ล็อค Kensington
      • ตะขอหูฟัง
      • ขาตั้ง VESA (100x100 มม.)
      ซอฟต์แวร์ควบคุม
      SmartControl
      MultiView
      • โหมด PIP/PBP
      • อุปกรณ์ 2x
      KVM
      มี (USB-C/USB-B)

    • ขาตั้ง

      ระยะการปรับความสูง
      150  มม.
      แท่นหมุน/ บิดได้
      -/+30  องศา
      เอียง
      -5/15  องศา

    • กำลังไฟ

      โหมด ECO
      34.18 W (ทั่วไป)
      แหล่งจ่ายไฟ
      • ภายในตัว
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      โหมดปิด
      การใช้พลังงานเป็นศูนย์ด้วยสวิตซ์ AC
      ในโหมดเปิด
      52.27 วัตต์ (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar)
      โหมดสแตนด์บาย
      0.3 W (ทั่วไป)
      สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
      • การใช้งาน - สีขาว
      • โหมดสแตนด์บาย- ไฟสีขาว (กะพริบ)

    • ขนาด

      บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
      1290 x 475 x 300  มม.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
      1193 x 373 x 164  มม.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (สูงที่สุด)
      1193 x 583 x 268  มม.

    • น้ำหนัก

      ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
      22.70  กก.
      ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
      15.30  กก.
      ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
      11.67  กก.

    • สภาพแวดล้อมในการทำงาน

      ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
      ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.)
      ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
      0°C ถึง 40  °C
      ความชื้นสัมพัทธ์
      20%-80  %
      ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
      -20°C ถึง 60  °C
      MTBF (ทดสอบแล้ว)
      70,000 ชั่วโมง (ไม่รวม Backlight)

    • ความยั่งยืน

      สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
      • PowerSensor
      • LightSensor
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • RoHS
      พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิล
      85%+OBP 5%
      วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      100  %
      สารจำเพาะ
      • ปราศจากสารปรอท
      • ปลอดสาร PVC / BFR

    • มาตรฐานและการรับรอง

      การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
      • CB
      • เครื่องหมาย CE
      • ETL
      • CEC
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • ใบรับรอง TCO
      • ใบรับรอง TCO Edge
      • EAC
      • EAC ROHS
      • MEPS
      • UKCA
      • EMF
      • FCC
      • ICES-003
      • แสงสีฟ้าต่ำ TÜV Rheinland (โซลูชันฮาร์ดแวร์)
      • eyesafe® CERTIFIED 2.0

    • ตัวเครื่อง

      เคลือบ
      พื้นผิว
      ส่วนฐาน
      สีเงิน
      กรอบจอภาพด้านหน้า
      สีชาโคล
      กรอบจอภาพด้านหลัง
      สีชาโคล

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    รางวัล

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • รัศมีความโค้งของจอภาพเป็นหน่วย มม.
    • ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse
    • ระบบสี NTSC เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1976, ระบบสี sRGB เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1931
    • กิจกรรม เช่น การแบ่งปันหน้าจอ การสตรีมวิดีโอและเสียงออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ แบนด์วิธเครือข่ายของคุณได้ และประสิทธิภาพของเครือข่ายจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของเสียงและวิดีโอโดยรวม
    • สำหรับฟังก์ชั่นพลังงานและการชาร์จของ USB-C โน้ตบุ๊ค/อุปกรณ์ของคุณต้องสนับสนุนข้อมูลจำเพาะการจ่ายพลังงานมาตรฐาน USB-C โปรดตรวจสอบคู่มือผู้ใช้หรือผู้ผลิตโน้ตบุ๊คของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
    • หากการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตของคุณช้า โปรดเข้าสู่เมนู OSD และเลือก USB 3.0 หรือเวอร์ชันสูงกว่าที่สามารถรองรับความเร็ว LAN ได้ถึง 1G
    • สำหรับการถ่ายทอดวิดีโอผ่าน USB-C โน้ตบุ๊ค/อุปกรณ์ของคุณต้องรองรับ USB-C โหมด DP Alt
    • การจัดอันดับ EPEAT มีผลในประเทศที่ Philips จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม https://www.epeat.net/ เพื่อดูสถานะการจดทะเบียนในประเทศของคุณ
    • เมื่อตั้ง USB-C ให้เป็นโหมดความละเอียดสูง จะทำให้รองรับความละเอียดสูงสุด 5120x1440@75Hz
    • จอภาพนี้จะจ่ายพลังงานได้สูงถึง 100 W (96 W แบบปกติ) การจ่ายพลังงานสูงสุดจะขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณ
    • จะไม่นำ USB และ Power Delivery มารวมในการคำนวณการประหยัดพลังงานจาก PowerSensor
    • RJ45 รองรับ PXE (Preboot eXecution Environment), MAC Address Pass-Through (MAPT) และ Wake on LAN (WOL) บนระบบที่เข้ากันได้ การรองรับอาจต่างกันไปตามการกำหนดค่าของระบบ
    • จอภาพอาจดูแตกต่างจากในภาพ
    • ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด