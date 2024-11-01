Curved Business Monitor จอภาพโค้ง SuperWide 32:9 ที่มี USB-C
ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในเวิร์กโฟลว์ไปอีกขั้น
จอภาพสำหรับธุรกิจขนาด 49 นิ้วนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อความประหยัด ความกว้างแบบ SuperWide, สวิตช์ Smart KVM และการเชื่อมต่อ USB-C ช่วยให้การประสานงานและเปลี่ยนระหว่างงานต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
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Curved Business Monitor จอภาพโค้ง SuperWide 32:9 ที่มี USB-C
ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในเวิร์กโฟลว์ไปอีกขั้น 5000 ซีรี่ส์ 49 (48.8" / 124 ซม. ทแยงมุม) 5120 x 1440 (Dual QHD) จอแสดงผล VA ให้ภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยมุมมองการรับชมที่กว้างขึ้น
จอแสดงผล VA LED จาก Philips ใช้เทคโนโลยี Multi-Domain Vertical Alignment ล้ำยุคที่มีอัตราความเปรียบต่างคงที่ในระดับที่สูงมากเพื่อภาพที่สดใสเหมือนจริงเป็นพิเศษ ขณะที่การนำไปใช้ในสำนักงานทั่วไปนั้นเน้นความง่ายและไม่ซับซ้อนยุ่งยาก จอแสดงภาพนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงรูปภาพ การเบราส์เว็บ ภาพยนตร์ การเล่นเกม และการประยุกต์ใช้ทางกราฟิกตามที่ต้องการ และด้วยเทคโนโลยีการจัดการพิกเซลที่ปรับมาอย่างเหมาะสมทำให้คุณสามารถรับชมในมุมมองที่กว้างเป็นพิเศษถึง 178/178 องศา และให้ภาพที่คมชัด
DisplayHDR 400 เพื่อภาพที่สมจริงและโดดเด่นยิ่งขึ้น
DisplayHDR 400 ได้รับการรับรองของ VESA ให้ภาพที่ดีกว่า SDR ธรรมดาเป็นอย่างมาก ต่างจากหน้าจอ 'ที่ใช้มาตรฐาน HDR' อื่นๆ คือจอภาพ DisplayHDR 400 ที่แท้จริงจะให้ความสว่าง ความเปรียบต่าง และสีที่น่าทึ่ง ด้วยการช่วยให้การหรี่แสงภายในพื้นที่และความสว่างขั้นต่ำ 400 nits ทำให้ภาพมีชีวิตชีวาด้วยความสว่างที่เพิ่มขึ้นมาก แต่ยังคงให้สีเข้มที่ลุ่มลึกและละเอียดกว่าเดิม เป็นการปรับชุดสีใหม่ที่นุ่มนวล มอบประสบการณ์การรับชมที่สะกดการรับรู้และปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึก
ดีไซน์จอแสดงผลแบบโค้งเพื่อประสบการณ์ที่น่าดื่มด่ำ
จอภาพเดสก์ท็อปให้ประสบการณ์แบบผู้ใช้ส่วนบุคคล ดีไซน์โค้งสวยงามลงตัว โดยจอโค้งไม่เพียงให้ความรู้สึกที่น่าพึงพอใจแต่ยังคงความดื่มด่ำอย่างละเอียดอ่อน ซึ่งโฟกัสไปที่คุณที่บริเวณกลางโต๊ะ
SmartKVM: สลับระหว่างแหล่งข้อมูลอย่างง่ายดาย
smart KVM นั้นต่างจากปุ่มจอภาพ KVM ที่คุณสามารถสลับได้ระหว่างแหล่งข้อมูลได้ด้วยการกดปุ่มเดียวบนคีย์บอร์ด เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดครบแล้ว ผู้ใช้จะสามารถสลับระหว่างแหล่งข้อมูลได้อย่างง่ายด้วยการกดปุ่ม "Ctrl" สามครั้ง
จอภาพ 32:9 SuperWide ออกแบบมาเพื่อทดแทนการใช้งานหลายจอภาพ
จอภาพ 32:9 SuperWide 49" ที่มีความละเอียด 5120 x 1440 ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนการใช้งานหลายจอภาพสำหรับมุมมองแบบกว้างพิเศษ เหมือนกับนำจอภาพ 27" 16:9 Quad HD 2 จอมาวางต่อกัน จอภาพ SuperWide มีพื้นที่การแสดงผลเท่ากับ 2 จอภาพ โดยไม่ต้องตั้งค่าให้ยุ่งยาก
MultiView ให้การเชื่อมต่อและรับชมแบบสองส่วนได้พร้อมกัน
จอแสดงผลความละเอียดสูงพิเศษ Philips MultiView ให้คุณสัมผัสประสบการณ์ในโลกแห่งการเชื่อมต่อ เพราะ MultiView ให้คุณเชื่อมต่อและรับชมแบบสองส่วนโดยสามารถทํางานกับอุปกรณ์หลายเครื่องได้พร้อมกัน เช่น PC และโน้ตบุ๊ค เพื่อการใช้งานที่ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบ
ปรับให้ก้มเงย หันซ้ายขวาและความสูงได้เพื่อตำแหน่งการรับชมภาพที่ดีที่สุด
Compact Ergo Base คือแท่นวางจอภาพจาก Philips ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยสามารถเอียง หมุน และเพิ่มความสูงเพื่อปรับตำแหน่งของจอภาพให้เหมาะกับการรับชมอย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
D-Mode: ปรับแต่งมาสำหรับการรับรู้สีขาวดำ
เผยให้เห็นทุกรายละเอียดในพื้นที่โทนมืดของจอภาพของคุณ D-Mode จะเพิ่มรายละเอียดของส่วนขาวดำเพื่อให้มองเห็นความแตกต่างของโทนสีที่มีเพียงเล็กน้อยได้ง่ายขึ้น อิงกับรูปแบบของการรับรู้สีขาวดำที่กำหนดโดยมาตรฐาน DICOM Part 14 GSDF โหมดนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นรายละเอียดที่คุณอาจไม่สามารถมองไม่เห็นได้ในการตั้งค่าการแสดงผลมาตรฐาน ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างเงามืดเพียงเล็กน้อย และรายละเอียดในภาพขาวดำได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ภาพประกอบเชิงเทคนิค ภาพสแกน และภาพรายละเอียดสูงอื่นๆ
ลำโพงสเตอริโอในตัวสำหรับมัลติมีเดีย
มีลำโพงระบบเสียงสเตอริโอคู่คุณภาพสูงในอุปกรณ์แสดงภาพ สามารถจัดวางได้แบบ Front Firing ซึ่งสามารถมองเห็นได้ หรือแบบ Down Firing ซึ่งมองไม่เห็น, Top Firing, Rear Firing เป็นต้น ขึ้นอยู่กับรุ่นและการออกแบบ
ได้รับการรับรอง Eyesafe ด้านการปกป้องแสงสีฟ้าและความเที่ยงตรงของสี
จอภาพ Philips นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน eyesafe® CERTIFIED 2.0 เพื่อปกป้องคุณจากการได้รับแสงสีฟ้ามากเกินไป ตัวกรองแสงสีฟ้าที่ทำงานอยู่ตลอดเวลานั้นจะไม่เพียงแต่ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถแสดงสีได้อย่างถูกต้อง
เทคโนโลยี SoftBlue: เพื่อการมองจอที่สบายตา
เทคโนโลยี SoftBlue จะช่วยเพิ่มความสบายตาและการปกป้องจากผลร้ายต่อสุขภาพที่เกิดจากการสัมผัสกับแสงสีฟ้าเป็นเวลานาน ในจอภาพที่มีแสงสีฟ้าต่ำนั้นจะช่วยลดอัตราส่วนการปล่อยแสงช่วง 415-455 nm ถึง 400-500nm ลงเหลือน้อยกว่า 50% ทำให้เทคโนโลยี SoftBlue ให้ความสบายกับสายตา ลดความเมื่อยล้าดวงตา และช่วยให้ดวงตาปรับโฟกัสได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน และเทคโนโลยี SoftBlue LED นั้นผ่านการทดสอบและได้รับการรับรอง TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) ว่ามีประสิทธิภาพในการลดการปล่อยแสงสีฟ้า
การเชื่อมต่อ RJ-45 เป็น USB-C จะช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างปลอดภัย
ช่วยให้ใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ระหว่างจอภาพไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นโดยใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อ USB Type-C เพียงเส้นเดียว ซึ่งจะทำทั้งการเชื่อมต่อเครือข่าย และการส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังจอภาพ เพื่อการท่องอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลเครือข่ายเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสำหรับเครื่องโน้ตบุ๊คที่ไม่มีพอร์ต LAN การเชื่อมต่อ RJ45 ผ่านทาง USB-C จะให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและมั่นคงเมื่อต้องการ อัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วจะช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก HDD ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เร็วกว่าที่เคย นอกจากนี้ USB-C ที่รองรับระบบ Power Delivery จะช่วยให้คุณสามารถจ่ายพลังงานและชาร์จโน้ตบุ๊คของคุณได้จากจอภาพ ไม่ต้องใช้สายเคเบิลพลังงานเพิ่มอีกเส้น
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ภาพ/การแสดงภาพ
ขนาดจอภาพ
48.8 นิ้ว / 124 ซม. อัตราการจัดมุมมอง
32.9 ประเภทจอ LCD
VA LCD ชนิดแสงพื้นหลัง
ระบบ W-LED ระยะห่างระหว่างพิกเซล
0.2328 x 0.2328 มม. ความสว่าง
450 (SDR) cd/m², 500 (HDR)
cd/m² สีในการแสดงผล
1.07 B Color Gamut (ทั่วไป)
NTSC 97%, sRGB 119%* อัตราความคมชัด (ทั่วไป)
3000:1 SmartContrast
80,000,000:1 เวลาตอบสนอง (ทั่วไป)
4 มิลลิวินาที (Gray to Gray)* มุมมองภาพ
178º (H) / 178º (V)
@ C/R > 10 การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ
SmartImage ความละเอียดสูงสุด
5120x1440@75Hz (HDMI/DP/USB-C)* พื้นที่แสดงภาพจริง
1191.936(H)x335.232(V) มม., ความโค้ง 1800R* ความถี่ในการสแกน
HDMI: 30 - 140 kHz (H) / 48-75 Hz (V); DP: 30 - 114 kHz (H) / 48-75 Hz (V); USB-C: 30 - 114 kHz (H) / 30-75 Hz (V) sRGB
มี Delta E
< 2 SoftBlue
มี ปราศจากการสั่นไหว
มี ความละเอียดพิกเซล
109 PPI การเคลือบจอแสดงผล
ลดแสงสะท้อน 3H ความทึบแสง 25% SmartUniformity
93 ~ 105% EasyRead
มี Adaptive sync (VRR)
มี HDR
ผ่านการรับรอง DisplayHDR 400 EyeSafe
มี DICOM (D-mode)
มี
การเชื่อมต่อ
สัญญาณอินพุต
HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (อัพสตรีม, โหมด DP Alt, Data, PD) Sync Input
Separate Sync
Sync on Green สัญญาณเสียง (เข้า/ออก)
สัญญาณเสียงออก RJ45
Ethernet LAN (USB 2.0: 10M/100M; USB 3.0: 1000M), PXE/MAPT/WOL* HDCP
HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C) HBR3
HBR3 ฮับ USB
USB 3.2 Gen 1 / 5 Gbps, USB-B อัพสตรีม x 1, USB-A ดาวน์สตรีม x 2 (พร้อมช่อง 2 ช่องสำหรับการชาร์จเร็วแบบ B.C 1.2) ดาวน์สตรีม USB-C x 1 (Data, PD 15W)
การจ่ายพลังงาน
การจ่ายพลังงานสูงสุด
สูงสุด 100W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A, 20V/4.8A)* เวอร์ชัน
USB PD เวอร์ชัน 3.0
สะดวกสบาย
ลำโพงภายในตัว
3 W x 2 การใช้งานกับระบบพลักแอนด์เพลย์ ความสะดวกสำหรับผู้ใช้
SmartImage
อินพุต
ผู้ใช้
เมนู
เปิด/ปิดเครื่อง ภาษา OSD
โปรตุเกสบราซิล
เชค
เนเธอร์แลนด์
อังกฤษ
ฝรั่งเศส
ฟินนิช
เยอรมัน
กรีก
ฮังการี
อิตาลี
ญี่ปุ่น
เกาหลี
โปรตุเกส
โปแลนด์
รัสเซีย
จีน (แผ่นดินใหญ่)
สเปน
สวีเดน
จีน (ไต้หวัน)
ตุรกี
Ukrainian อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ ซอฟต์แวร์ควบคุม
SmartControl MultiView KVM
มี (USB-C/USB-B)
ขาตั้ง
ระยะการปรับความสูง
150
มม. แท่นหมุน/ บิดได้
-/+30
องศา เอียง
-5/15
องศา
กำลังไฟ
โหมด ECO
34.18 W (ทั่วไป) แหล่งจ่ายไฟ
ภายในตัว
100-240VAC, 50-60Hz โหมดปิด
การใช้พลังงานเป็นศูนย์ด้วยสวิตซ์ AC ในโหมดเปิด
52.27 วัตต์ (ทั่วไป) (วิธีทดสอบ EnergyStar) โหมดสแตนด์บาย
0.3 W (ทั่วไป) สัญญาณไฟ LED การปิด/เปิดเครื่อง
ขนาด
บรรจุภัณฑ์หน่วยเป็น มม. (กว้างxสูงxลึก)
1290 x 475 x 300
มม. ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (มม.)
1193 x 373 x 164
มม. ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (สูงที่สุด)
1193 x 583 x 268
มม.
น้ำหนัก
ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ (กก.)
22.70
กก. ผลิตภัณฑ์พร้อมขาตั้ง (กก.)
15.30
กก. ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)
11.67
กก.
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล
ขณะทำงาน: +12,000 ฟุต (3,658 ม.), ขณะไม่ทำงาน: +40,000 ฟุต (12,192 ม.) ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน)
0°C ถึง 40
°C ความชื้นสัมพัทธ์
20%-80
% ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา)
-20°C ถึง 60
°C MTBF (ทดสอบแล้ว)
70,000 ชั่วโมง (ไม่รวม Backlight)
ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
PowerSensor
LightSensor
EnergyStar 8.0
EPEAT*
RoHS พลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วและนำกลับมารีไซเคิล
85%+OBP 5% วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
100
% สารจำเพาะ
ปราศจากสารปรอท
ปลอดสาร PVC / BFR
มาตรฐานและการรับรอง
การอนุมัติตามกฎข้อบังคับ
ตัวเครื่อง
เคลือบ
พื้นผิว ส่วนฐาน
สีเงิน กรอบจอภาพด้านหน้า
สีชาโคล กรอบจอภาพด้านหลัง
สีชาโคล
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รัศมีความโค้งของจอภาพเป็นหน่วย มม. ค่าเวลาการตอบสนองเท่ากับ SmartResponse ระบบสี NTSC เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1976, ระบบสี sRGB เป็นไปตามมาตรฐาน CIE1931 กิจกรรม เช่น การแบ่งปันหน้าจอ การสตรีมวิดีโอและเสียงออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ แบนด์วิธเครือข่ายของคุณได้ และประสิทธิภาพของเครือข่ายจะเป็นตัวกำหนดคุณภาพของเสียงและวิดีโอโดยรวม สำหรับฟังก์ชั่นพลังงานและการชาร์จของ USB-C โน้ตบุ๊ค/อุปกรณ์ของคุณต้องสนับสนุนข้อมูลจำเพาะการจ่ายพลังงานมาตรฐาน USB-C โปรดตรวจสอบคู่มือผู้ใช้หรือผู้ผลิตโน้ตบุ๊คของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หากการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตของคุณช้า โปรดเข้าสู่เมนู OSD และเลือก USB 3.0 หรือเวอร์ชันสูงกว่าที่สามารถรองรับความเร็ว LAN ได้ถึง 1G สำหรับการถ่ายทอดวิดีโอผ่าน USB-C โน้ตบุ๊ค/อุปกรณ์ของคุณต้องรองรับ USB-C โหมด DP Alt การจัดอันดับ EPEAT มีผลในประเทศที่ Philips จดทะเบียนผลิตภัณฑ์เท่านั้น โปรดเยี่ยมชม https://www.epeat.net/ เพื่อดูสถานะการจดทะเบียนในประเทศของคุณ เมื่อตั้ง USB-C ให้เป็นโหมดความละเอียดสูง จะทำให้รองรับความละเอียดสูงสุด 5120x1440@75Hz จอภาพนี้จะจ่ายพลังงานได้สูงถึง 100 W (96 W แบบปกติ) การจ่ายพลังงานสูงสุดจะขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณ จะไม่นำ USB และ Power Delivery มารวมในการคำนวณการประหยัดพลังงานจาก PowerSensor RJ45 รองรับ PXE (Preboot eXecution Environment), MAC Address Pass-Through (MAPT) และ Wake on LAN (WOL) บนระบบที่เข้ากันได้ การรองรับอาจต่างกันไปตามการกำหนดค่าของระบบ จอภาพอาจดูแตกต่างจากในภาพ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้อาจแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค
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