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  • ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 10 นาที (1) ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 10 นาที (1) ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 10 นาที (1)

    1000i ซีรีส์ เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องขนาดกลาง

    AC1715/21

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 10 นาที (1)

    ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เครื่องฟอกอากาศจะกรองไวรัส สารก่อภูมิแพ้หรือมลพิษที่มองไม่เห็นในบ้านของคุณ เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งจะฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 300 ลบ.ม./ชม.

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    1000i ซีรีส์ เครื่องฟอกอากาศสำหรับห้องขนาดกลาง

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    ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 10 นาที (1)

    ขจัดไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และมลพิษได้ 99.9% (2,3,4)

    • ฟอกอากาศในห้องได้สูงสุด 78 ตร.ม.
    • อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ 300 ลบ.ม./ชม. (CADR)
    • แผ่นกรอง HEPA และผงถ่านกัมมันต์
    • เชื่อมต่อกับแอป Air+
    ขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9%

    ขจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศได้สูงสุดได้สูงถึง 99.9%

    เทคโนโลยี VitaShield ดักจับฝุ่นละอองตามอากาศและอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าไวรัสโคโรน่าที่เล็กที่สุดที่เคยเจอ (6) แทบไม่มีอะไรที่สามารถหนีจาก VitaShield ได้ - โดยสามารถจัดการกับไวรัสและดักจับไว้ข้างใน ทดสอบโดย Airmid Health-Group ในการกำจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศออกจากอากาศได้ถึง 99.9% (2) นอกจากนี้ยังได้ทดสอบกับเชื้อไวรัสโคโรน่าอีกด้วย (7)

    เซนเซอร์ระดับมืออาชีพสำหรับการฟอกอากาศอัจฉริยะ

    เซนเซอร์ระดับมืออาชีพสำหรับการฟอกอากาศอัจฉริยะ

    เซนเซอร์ AeraSense ระดับมืออาชีพจะสแกนอากาศอย่างแม่นยำ 1,000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับมลพิษที่เป็นอันตรายและเลือกความเร็วที่เหมาะสมสำหรับทุกสภาพแวดล้อมอย่างชาญฉลาด แสดงคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ แสดงระดับของสารก่อภูมิแพ้และ PM2.5 ในรูปแบบตัวเลข พร้อมวงแหวนสีที่ใช้งานง่าย

    ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพที่คุณวางใจได้

    ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพที่คุณวางใจได้

    เครื่องฟอกอากาศ Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดกว่า 170 ครั้งก่อนออกจากโรงงาน และได้รับการรับรองโดย European Center for Allergy Research Foundation เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง (ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน)

    เงียบเป็นพิเศษและไม่มีแสงรบกวน

    เงียบเป็นพิเศษและไม่มีแสงรบกวน

    ในโหมดสลีป เครื่องฟอกอากาศจะทำงานอย่างเงียบที่สุดเพื่อทำความสะอาดอากาศในขณะที่คุณนอนหลับ ทั้งดัชนีคุณภาพอากาศและแสงไฟบน UI สามารถหรี่หรือปิดได้เพื่อหลีกเลี่ยงแสงรบกวน

    ดูแลรักษาได้ง่าย

    ดูแลรักษาได้ง่าย

    เครื่องฟอกอากาศได้รับการออกแบบเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น โดยใช้ตัวเครื่องพลาสติกทรงกระบอกขนาดกะทัดรัดและเรียบง่าย ใช้แผ่นกรองในตัวแบบ 3in1 ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองแยกกัน

    ใช้พลังงานต่ำ

    ใช้พลังงานต่ำ

    ด้วยการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน เครื่องฟอกอากาศจึงทำงานได้สูงสุดที่กำลังไฟ 27 วัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับหลอดไส้ เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกที่เข้มงวดที่มีประสิทธิภาพสูง

    แอป Philips Air+: โซลูชั่นอากาศบริสุทธิ์อัจฉริยะ

    แอป Philips Air+: โซลูชั่นอากาศบริสุทธิ์อัจฉริยะ

    แอป Air+ ให้ประสบการณ์อัจฉริยะซึ่งสร้างความมั่นได้ใจว่าอากาศที่คุณสูดนั้นบริสุทธิ์และดีต่อสุขภาพ แอปตัวนี้จะติดตามมลพิษทั้งในและนอกอาคาร พร้อมกับปรับการดำเนินการของอุปกรณ์โดยอัติโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องลงมือทำเอง Air+ ให้คุณควบคุมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ข้างนอก ความคุมอากาศในบ้านด้วยเสียงคุณโดยใช้ Amazon Alexa หรือ Google Home (9)

    แผ่นกรองใช้งานทนนานด้วยตัวบ่งชี้ช่วยเปลี่ยนอัจฉริยะ

    แผ่นกรองใช้งานทนนานด้วยตัวบ่งชี้ช่วยเปลี่ยนอัจฉริยะ

    การที่แผ่นกรองมีอายุการใช้งานนานหมายถึงการประหยัดในระยะยาว แผ่นกรอง Philips NanoProtect HEPA ช่วยคุณประหยัดได้ในระยะยาวเมื่อเทียบกับเครื่องฟอกอากาศชั้นนำยี่ห้ออื่น (14) ตรวจสอบตัวบ่งชี้อายุการใช้งานแผ่นกรองเพื่อทราบว่าต้องเปลี่ยนแผ่นกรองเวลาใดในจอแสดงผลดิจิตัลของเครื่องกรอง

    ขจัดอนุภาคที่มองไม่เห็นทั้งหมด 99.97% ออกจากอากาศ (10)

    ขจัดอนุภาคที่มองไม่เห็นทั้งหมด 99.97% ออกจากอากาศ (10)

    มีเพียงเครื่องฟอกอากาศ Philips เท่านั้นที่มีการกรอง 3 ชั้นด้วยไส้กรอง NanoProtect HEPA คาร์บอนกัมมันต์ และไส้กรองล่วงหน้า เพื่อกำจัดอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอนออกไป 99.97% (3) เทคโนโลยี NanoProtect HEPA ไม่เพียงดักจับสารก่อภูมิแพ้ แต่ยังใช้ประจุไฟฟ้าสถิตย์เพื่อดึงดูดสารดังกล่าวเข้ามาด้วย ทำให้ฟอกอากาศได้เป็น 2 เท่าของการกรองด้วย HEPA H13 แบบดั้งเดิม ทั้งยังมีประสิทธิผลจากการใช้พลังงานสูงขึ้น (5)

    ฟอกอากาศอย่างทั่วถึงภายในห้องขนาดสูงสุด 36 ตารางเมตร

    ฟอกอากาศอย่างทั่วถึงภายในห้องขนาดสูงสุด 36 ตารางเมตร

    กระจายอากาศบริสุทธิ์ทั่วทุกมุมห้องโดยมี CADR (อัตราการให้อากาศบริสุทธิ์) 300 ลบ.ม./ชม. ฟอกอากาศภายในห้องอย่างทั่วถึง ปกป้องคุณจากแบคทีเรีย ไวรัส ละอองเกสร ฝุ่น ขนสัตว์ ไรฝุ่น ก๊าซอันตราย กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสารก่อภูมิแพ้อื่นๆ โดยระบบสามารถทำความสะอาดได้ 20 ตร.ม. ภายในเพียง 10 นาทีเท่านั้น (1)

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประหยัดพลังงาน

      การใช้พลังงานสูงสุด
      27  W
      ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย
      <=2  W
      แรงดันไฟฟ้า
      100-240  V

    • การบำรุงรักษา

      แนะนำการเปลี่ยนแผ่นกรอง
      12 เดือน (8)
      แผ่นกรองสำรอง
      FY1700/30
      บริการ
      รับประกันทั่วโลก 2 ปี

    • การเชื่อมต่อ

      แอปพลิเคชัน เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi
      Air+
      ความเข้ากันได้กับสมาร์ทโฟน
      อุปกรณ์ iPhone และ Android
      การควบคุมด้วยเสียง
      Alexa, Google Home (9)

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      326*326*535  mm
      ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง)
      273*273*486  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      4.1 กก.  kg
      น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
      5.4  kg
      สี
      สีขาว, สีดำ

    • ประสิทธิภาพ

      CADR (อนุภาค, GB/T)
      300  m³/h
      ขนาดห้อง (NRCC)
      สูงสุด 78 ตารางเมตร
      ชั้นการกรอง
      แผ่นกรอง HEPA, ผงถ่านกัมมันต์, แผ่นกรองชั้นแรก
      เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
      อนุภาค PM2.5
      ระบบกรองอนุภาค
      99.97% ที่ 0.003 ไมครอน
      ระบบกรองสารก่อภูมิแพ้
      99.99%
      ระบบกรองไวรัสและละอองลอย
      99.9%

    • การใช้งาน

      ระดับเสียงต่ำสุด (โหมดสลีป)
      15  dB
      ระดับเสียงสูงสุด (โหมดเทอร์โบ)
      50  dB
      โหมดอัตโนมัติ
      มี
      ความยาวสายไฟ
      1.8  m
      โหมดสลีป
      มี
      การตั้งค่าความเร็วแบบกำหนดเอง
      4 (สลีป, ความเร็ว 1, 2, เทอร์โบ)
      การแสดงคุณภาพอากาศ
      สี ตัวเลข (PM2.5, IAI)
      ปรับแสงแวดล้อมอัตโนมัติ
      มี

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • (1)จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง นี่เป็นเวลาทางทฤษฎีสำหรับการทำความสะอาดแบบครั้งเดียวที่คำนวณโดยการหารห้องขนาด 48 ลบ.ม. ด้วย CADR 300 ลบ.ม./ชม. (สมมติว่าห้องมีขนาด 20 ตร.ม. และความสูง 2.4 ม.)
    • (2) ทดสอบโดยบริษัท Airmid Healthgroup Ltd. ในห้องทดสอบขนาด 28.5 ลบ.ม. โดยใช้ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) ในอากาศ; พบว่ามีการลดลงของไวรัสเมื่อใช้โหมดเทอร์โบเป็นเวลา 10–20 นาที เครื่องฟอกอากาศไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้โดยลำพัง แต่สามารถช่วยสนับสนุนการป้องกันโดยรวมได้ (US EPA)
    • (3)จากอากาศที่ไหลผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบกับละออง NaCl โดย iUTA ตาม DIN71460-1
    • (4)จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง ได้รับการทดสอบด้วยเกสรเบิร์ชบนวัสดุของไส้กรองตามมาตรฐาน SOP 350.003 ของ Austrian OFI institute
    • (5)เครื่องฟอกอากาศ Philips มีอัตราการให้อากาศบริสุทธิ์รวมทั้งประสิทธิผลจากการใช้พลังงานสูงกว่าเมื่อใช้แผ่นกรอง NanoProtect HEPA เทียบกับแผ่นกรอง HEPA H13 โดยทดสอบกับ GB/T 18801
    • (6)ทดสอบด้วยละออง NaCl โดย iUTA ตามมาตรฐาน DIN71460-1 จากอากาศที่ผ่านแผ่นกรอง โดยไวรัสโคโรนามีขนาดประมาณ 0.08–0.22 ไมครอน (อ้างอิง: MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, ฉบับที่ 5, สำนักพิมพ์ Academic Press, ปี 2017, บทที่ 24, หน้า 435-461)
    • (7)การทดสอบอัตราการลดจุลชีพที่ห้องปฏิบัติการภายนอก ในการทดสอบในห้องทดสอบที่ปนเปื้อนด้วยละอองเชื้อ human coronavirus (HCoV-229E) ด้วยแผ่นกรอง Philips HEPA NanoProtect
    • (8)อายุการใช้งานที่แนะนำคำนวณจากเวลาการใช้งานโดยเฉลี่ยของผู้ใช้ Philips และข้อมูลระดับมลภาวะภายนอกเมืองของ WHO โดยอายุการใช้งานจริงได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและความถี่ในการใช้งาน
    • (9)ความพร้อมให้บริการของ Alexa และ Google Home ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณอยู่
    • (10)จากอากาศที่ลอดผ่านแผ่นกรอง ทดสอบด้วยละอองลอย NaCl ที่ดำเนินการโดยห้อปฏิบัติการฝ่ายที่สาม
    • (11)ประหยัด โดยอิงตามอายุการใช้งานของแผ่นกรองและราคาเทียบกับราคาบนเว็บไซต์ของแบรนด์หรือร้านค้าปลีก ณ วันที่ 21 มิถุนายน 22 ประเทศเนเธอร์แลนด์

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