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ฟอกอากาศบริสุทธิ์ในเวลาไม่เกิน 10 นาที (1)
ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว เครื่องฟอกอากาศจะกรองไวรัส สารก่อภูมิแพ้หรือมลพิษที่มองไม่เห็นในบ้านของคุณ เพื่อรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ซึ่งจะฟอกอากาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยอัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์ (CADR) 300 ลบ.ม./ชม.ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เทคโนโลยี VitaShield ดักจับฝุ่นละอองตามอากาศและอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่าไวรัสโคโรน่าที่เล็กที่สุดที่เคยเจอ (6) แทบไม่มีอะไรที่สามารถหนีจาก VitaShield ได้ - โดยสามารถจัดการกับไวรัสและดักจับไว้ข้างใน ทดสอบโดย Airmid Health-Group ในการกำจัดไวรัสและฝุ่นละอองตามอากาศออกจากอากาศได้ถึง 99.9% (2) นอกจากนี้ยังได้ทดสอบกับเชื้อไวรัสโคโรน่าอีกด้วย (7)
เซนเซอร์ AeraSense ระดับมืออาชีพจะสแกนอากาศอย่างแม่นยำ 1,000 ครั้งต่อวินาทีเพื่อตรวจจับมลพิษที่เป็นอันตรายและเลือกความเร็วที่เหมาะสมสำหรับทุกสภาพแวดล้อมอย่างชาญฉลาด แสดงคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ แสดงระดับของสารก่อภูมิแพ้และ PM2.5 ในรูปแบบตัวเลข พร้อมวงแหวนสีที่ใช้งานง่าย
เครื่องฟอกอากาศ Philips ผ่านการทดสอบภาคบังคับและเข้มงวดกว่า 170 ครั้งก่อนออกจากโรงงาน และได้รับการรับรองโดย European Center for Allergy Research Foundation เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง (ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน)
ในโหมดสลีป เครื่องฟอกอากาศจะทำงานอย่างเงียบที่สุดเพื่อทำความสะอาดอากาศในขณะที่คุณนอนหลับ ทั้งดัชนีคุณภาพอากาศและแสงไฟบน UI สามารถหรี่หรือปิดได้เพื่อหลีกเลี่ยงแสงรบกวน
เครื่องฟอกอากาศได้รับการออกแบบเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น โดยใช้ตัวเครื่องพลาสติกทรงกระบอกขนาดกะทัดรัดและเรียบง่าย ใช้แผ่นกรองในตัวแบบ 3in1 ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นกรองแยกกัน
ด้วยการออกแบบที่ประหยัดพลังงาน เครื่องฟอกอากาศจึงทำงานได้สูงสุดที่กำลังไฟ 27 วัตต์ ซึ่งเทียบเท่ากับหลอดไส้ เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกที่เข้มงวดที่มีประสิทธิภาพสูง
แอป Air+ ให้ประสบการณ์อัจฉริยะซึ่งสร้างความมั่นได้ใจว่าอากาศที่คุณสูดนั้นบริสุทธิ์และดีต่อสุขภาพ แอปตัวนี้จะติดตามมลพิษทั้งในและนอกอาคาร พร้อมกับปรับการดำเนินการของอุปกรณ์โดยอัติโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องลงมือทำเอง Air+ ให้คุณควบคุมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ข้างนอก ความคุมอากาศในบ้านด้วยเสียงคุณโดยใช้ Amazon Alexa หรือ Google Home (9)
การที่แผ่นกรองมีอายุการใช้งานนานหมายถึงการประหยัดในระยะยาว แผ่นกรอง Philips NanoProtect HEPA ช่วยคุณประหยัดได้ในระยะยาวเมื่อเทียบกับเครื่องฟอกอากาศชั้นนำยี่ห้ออื่น (14) ตรวจสอบตัวบ่งชี้อายุการใช้งานแผ่นกรองเพื่อทราบว่าต้องเปลี่ยนแผ่นกรองเวลาใดในจอแสดงผลดิจิตัลของเครื่องกรอง
มีเพียงเครื่องฟอกอากาศ Philips เท่านั้นที่มีการกรอง 3 ชั้นด้วยไส้กรอง NanoProtect HEPA คาร์บอนกัมมันต์ และไส้กรองล่วงหน้า เพื่อกำจัดอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.003 ไมครอนออกไป 99.97% (3) เทคโนโลยี NanoProtect HEPA ไม่เพียงดักจับสารก่อภูมิแพ้ แต่ยังใช้ประจุไฟฟ้าสถิตย์เพื่อดึงดูดสารดังกล่าวเข้ามาด้วย ทำให้ฟอกอากาศได้เป็น 2 เท่าของการกรองด้วย HEPA H13 แบบดั้งเดิม ทั้งยังมีประสิทธิผลจากการใช้พลังงานสูงขึ้น (5)
กระจายอากาศบริสุทธิ์ทั่วทุกมุมห้องโดยมี CADR (อัตราการให้อากาศบริสุทธิ์) 300 ลบ.ม./ชม. ฟอกอากาศภายในห้องอย่างทั่วถึง ปกป้องคุณจากแบคทีเรีย ไวรัส ละอองเกสร ฝุ่น ขนสัตว์ ไรฝุ่น ก๊าซอันตราย กลิ่นไม่พึงประสงค์ และสารก่อภูมิแพ้อื่นๆ โดยระบบสามารถทำความสะอาดได้ 20 ตร.ม. ภายในเพียง 10 นาทีเท่านั้น (1)
ประหยัดพลังงาน
การบำรุงรักษา
การเชื่อมต่อ
น้ำหนักและขนาด
ประสิทธิภาพ
การใช้งาน
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