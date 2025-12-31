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  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา
  • อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา

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แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ซีรี่ส์ 3

FY3433/20

อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา

แผ่นกรอง NanoProtect HEPA จะดักจับอนุภาค 0.3 ไมครอนได้ 99.97% ซึ่งรวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ แบคทีเรีย และไวรัสบางตัว อายุการใช้งาน 24 เดือนจะมอบประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน

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มั่นใจได้กับการฟอกอากาศ 99.97%

อากาศที่ดีต่อสุขภาพทุกเวลา

  • จับอนุภาคได้ 99.97%

อายุการใช้งานยาวนานถึง 12 เดือน

แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ของ Philips มีรอยจีบที่เปี่ยมประสิทธิภาพจำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมเนื้อที่ที่กางออกประมาณ 2 ตร.ม. เพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

กรองอนุภาค 0.3 ไมครอนได้ 99.97%

กรองอนุภาค 0.3 ไมครอนได้ 99.97%

แผ่นกรอง NanoProtect HEPA Series 2 ของ Philips ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง สามารถจับอนุภาคที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน ซึ่งเป็นขนาดของสารก่อภูมิแพ้ในอากาศทั่วไป อนุภาคที่อันตราย แบคทีเรีย และไวรัสที่พบมากที่สุด โดยจับได้สูงสุดถึง 99.97% แผ่นกรองคุณภาพสูงด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงและมั่นคงทำให้แน่ใจได้ว่าอากาศทั้งหมดจะไหลเวียนผ่านแผ่นกรองและมอบระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง

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  1. เครื่องฟอกอากาศ Philips ดักจับอนุภาคในอากาศที่ผ่านเข้าสู่แผ่นกรองซึ่งมีเล็กถึง 0.3 ไมครอนได้ 99.97% ทดสอบวัสดุของแผ่นกรองสำหรับ 1 Pass Efficiency ด้วยการหมุนเวียนอากาศ 5.33 ซม./วินาที ในปี 2015 โดยสถาบันวิจัยอิสระ

  2. ทดสอบกับ Staphylococcus Albus และเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1)