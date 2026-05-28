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เครื่องฟอกอากาศและเพิ่มความชื้นอากาศ
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แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ซีรี่ส์ 3
ยกเลิกการผลิต
ฝ่ายสนับสนุน
FY3433/20
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แผ่นกรอง NanoProtect HEPA จะดักจับอนุภาค 0.3 ไมครอนได้ 99.97% ซึ่งรวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ แบคทีเรีย และไวรัสบางตัว อายุการใช้งาน 24 เดือนจะมอบประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน
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