ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ซีรี่ส์ 3

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ซีรี่ส์ 3

FY3433/20

แผ่นกรอง NanoProtect HEPA ซีรี่ส์ 3

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

แผ่นกรอง NanoProtect HEPA จะดักจับอนุภาค 0.3 ไมครอนได้ 99.97% ซึ่งรวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป ฝุ่น มลพิษ แบคทีเรีย และไวรัสบางตัว อายุการใช้งาน 24 เดือนจะมอบประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน

  • PDF ไฟล์
  • 28 May 2026

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ