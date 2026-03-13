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3300 series เตารีดไอน้ำ
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GC3330/02
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User Manual Philips 3300 series Steam iron
เตารีดไอน้ำ Philips ไม่เพียงให้ความสะดวกสบายด้วยช่องเติมน้ำขนาดใหญ่ สายไฟที่ยาวพิเศษ และตัวแสดงระดับน้ำ แต่ยังมีแผ่นความร้อน SteamGlide แบบใหม่ที่ให้คุณรีดผ้าได้ง่ายดายและเรียบเนียนขึ้น
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ฉันจะขจัดตะกรันเตารีดไอน้ำ Philips ได้อย่างไร