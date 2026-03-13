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เตารีด
ทุกรุ่น
เตารีดไอน้ำ
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ฝ่ายสนับสนุน
GC4330/02
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User Manual Philips Steam iron
เตารีดไอน้ำพร้อมพลังไอน้ำพิเศษ สามารถซอกซอนเข้าถึงทุกอณูของเส้นใยผ้า พลังไอน้ำสูงอย่างต่อเนื่อง (40 กรัม) พร้อมพลังไอน้ำเพิ่มพิเศษ (100 กรัม) ด้วยช่องไอน้ำที่เรียงยาวและระบบการใช้งานที่เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น
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ฉันจะขจัดตะกรันเตารีดไอน้ำ Philips ได้อย่างไร
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