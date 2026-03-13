ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

เตารีดไอน้ำ

ยกเลิกการผลิต

ฝ่ายสนับสนุน

เตารีดไอน้ำ

GC4330/02

เตารีดไอน้ำ

ยกเลิกการผลิต

ไปที่ร้านค้า

เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย

ลงทะเบียนทันที

คู่มือและเอกสาร

User Manual Philips Steam iron

  • PDF ไฟล์, 6 MB
  • 13 March 2026

เตารีดไอน้ำพร้อมพลังไอน้ำพิเศษ สามารถซอกซอนเข้าถึงทุกอณูของเส้นใยผ้า พลังไอน้ำสูงอย่างต่อเนื่อง (40 กรัม) พร้อมพลังไอน้ำเพิ่มพิเศษ (100 กรัม) ด้วยช่องไอน้ำที่เรียงยาวและระบบการใช้งานที่เพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น

  • PDF ไฟล์
  • 29 March 2026

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อ Philips

เรายินดีจะช่วยคุณ