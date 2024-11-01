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  • เพื่อการกำจัดคราบต่างๆ เพื่อการกำจัดคราบต่างๆ เพื่อการกำจัดคราบต่างๆ

    Philips Sonicare HealthyWhite แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

    HX6711/02

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เพื่อการกำจัดคราบต่างๆ

    ทุกคนต่างก็ต้องการรอยยิ้มที่ขาวใส ให้แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare HealthyWhite HX6711/02 ช่วยขจัดคราบทั่วไปบนพื้นผิวฟัน เมื่อใช้โหมด Clean & White

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿3,990.00

    Philips Sonicare HealthyWhite แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

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    • 1 หัวแปรง
    Sonicare ทำความสะอาดแบบไดนามิก กำหนดทิศทางการไหลผ่านของน้ำระหว่างซอกฟัน

    Sonicare ทำความสะอาดแบบไดนามิก กำหนดทิศทางการไหลผ่านของน้ำระหว่างซอกฟัน

    แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare มีการทำงานแบบไดนามิกที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ความนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดลึกระหว่างซอกฟันและขอบเหงือกได้อย่างลึกล้ำ

    ตัวตั้งเวลาสองนาทีจะช่วยบอกเวลาในการแปรงฟันที่แนะนำ

    ตัวตั้งเวลาสองนาทีจะช่วยบอกเวลาในการแปรงฟันที่แนะนำ

    ตัวตั้งเวลา 2 นาทีบนแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ช่วยให้แน่ใจว่าใช้เวลาในการแปรงฟันตามมาตรฐานที่ทันตแพทย์แนะนำ

    ตัวตั้งเวลา Quadpacer แบบแบ่งช่วงเวลาช่วยให้แปรงฟันได้อย่างทั่วถึง

    ตัวตั้งเวลา Quadpacer แบบแบ่งช่วงเวลาช่วยให้แปรงฟันได้อย่างทั่วถึง

    ตัวตั้งเวลา Quadpacer แบบแบ่งช่วงเวลาเป็นช่วงละ 30 วินาที จะส่งสัญญาณเมื่อคุณแปรงฟันเสร็จหนึ่งในสี่ส่วนของช่องปาก และเตือนให้คุณแปรงฟันในส่วนต่อไปเพื่อให้การทำความสะอาดทั่วทั้งช่องปากของคุณมีความสม่ำเสมอมากขึ้น

    โปรแกรมที่เริ่มต้นแบบง่ายๆ จะช่วยคุณปรับตัวให้คุ้นเคยกับการใช้งาน Sonicare

    โปรแกรมที่เริ่มต้นแบบง่ายๆ จะช่วยคุณปรับตัวให้คุ้นเคยกับการใช้งาน Sonicare

    ค่อยๆ เพิ่มกำลังขึ้นตลอด 14 ครั้งแรก เพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare

    โหมด Clean and White: ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถขจัดคราบฟัน

    โหมด Clean and White: ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถขจัดคราบฟัน

    ใช้โหมด Clean 2 นาทีตามด้วยโหมด White อีก 30 วินาทีเพื่อเน้นฟันหน้าที่มองเห็นได้ง่าย กำจัดคราบจากแต่ละวัน เช่น กาแฟ ชา บุหรี่ และไวน์แดงได้ ช่วยให้ฟันขาวขึ้น 2 เฉดภายในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์*

    แปรงสีฟัน Philips Sonicare ช่วยให้ฟันขาวสะอาดกว่าเดิม

    แปรงสีฟัน Philips Sonicare ช่วยให้ฟันขาวสะอาดกว่าเดิม

    แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ช่วยขจัดและลดคราบสกปรกบนฟันของคุณ ให้คุณยิ้มได้สดใสกว่าเดิม

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้า
      110-220 โวลต์

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด)
      นานถึง 3 สัปดาห์**
      แบตเตอรี่
      ชาร์จใหม่ได้
      ประเภทแบตเตอรี่
      แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีเขียวธารน้ำแข็ง

    • บริการ

      รับประกัน
      รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

    • ใช้งานง่าย

      สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่
      ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
      ด้ามจับ
      • ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ
      • ด้ามจับทำด้วยยางช่วยให้จับได้สะดวก
      ระบบหัวแปรง
      หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย
      เวลาแปรงฟัน
      นานถึง 3 สัปดาห์**

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      ที่จับ
      1 HealthyWhite
      หัวแปรง
      ProResults 1 หัวขนาดมาตรฐาน
      สายชาร์จ
      1

    • ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

      ประโยชน์ต่อสุขภาพ
      ช่วยให้มีสุขภาพเหงือกที่ดีขึ้น
      ประสิทธิภาพการทำงาน
      กำจัดคราบได้สูงถึง 90% จากทั้งหมด*
      ตัวจับเวลา
      Quadpacer และ SmarTimer
      ความเร็ว
      แปรงหมุนถึง 62,000 ครั้ง/นาที
      ประโยชน์ในการช่วยให้ฟันขาวสดใส
      ช่วยให้ฟันขาวขึ้นถึง 2 เฉดสี

    • โหมด

      Clean
      เพื่อการทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน
      Clean & White
      Clean 2 นาที + White 30 วินาที

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • เปรียบเทียบกับการแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันปกติ
    • *ใช้ระยะเวลาสองนาทีสองช่วงในการแปรงฟันต่อวัน ในโหมด Clean
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