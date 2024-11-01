HX6711/02
เพื่อการกำจัดคราบต่างๆ
ทุกคนต่างก็ต้องการรอยยิ้มที่ขาวใส ให้แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare HealthyWhite HX6711/02 ช่วยขจัดคราบทั่วไปบนพื้นผิวฟัน เมื่อใช้โหมด Clean & Whiteดูประโยชน์ทั้งหมด
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แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare มีการทำงานแบบไดนามิกที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ความนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดลึกระหว่างซอกฟันและขอบเหงือกได้อย่างลึกล้ำ
ตัวตั้งเวลา 2 นาทีบนแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ช่วยให้แน่ใจว่าใช้เวลาในการแปรงฟันตามมาตรฐานที่ทันตแพทย์แนะนำ
ตัวตั้งเวลา Quadpacer แบบแบ่งช่วงเวลาเป็นช่วงละ 30 วินาที จะส่งสัญญาณเมื่อคุณแปรงฟันเสร็จหนึ่งในสี่ส่วนของช่องปาก และเตือนให้คุณแปรงฟันในส่วนต่อไปเพื่อให้การทำความสะอาดทั่วทั้งช่องปากของคุณมีความสม่ำเสมอมากขึ้น
ค่อยๆ เพิ่มกำลังขึ้นตลอด 14 ครั้งแรก เพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare
ใช้โหมด Clean 2 นาทีตามด้วยโหมด White อีก 30 วินาทีเพื่อเน้นฟันหน้าที่มองเห็นได้ง่าย กำจัดคราบจากแต่ละวัน เช่น กาแฟ ชา บุหรี่ และไวน์แดงได้ ช่วยให้ฟันขาวขึ้น 2 เฉดภายในระยะเวลาเพียง 2 สัปดาห์*
แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ช่วยขจัดและลดคราบสกปรกบนฟันของคุณ ให้คุณยิ้มได้สดใสกว่าเดิม
กำลังไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ที่มีมาให้
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมด
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