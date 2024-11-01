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  • เหงือกสุขภาพดีขึ้นเพื่อรอยยิ้มสุขภาพดีขึ้น เหงือกสุขภาพดีขึ้นเพื่อรอยยิ้มสุขภาพดีขึ้น เหงือกสุขภาพดีขึ้นเพื่อรอยยิ้มสุขภาพดีขึ้น

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Power Toothbrush รุ่นพิเศษ

    HX9911/73

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เหงือกสุขภาพดีขึ้นเพื่อรอยยิ้มสุขภาพดีขึ้น

    เริ่มต้นทุกวันอย่างมีสไตล์ด้วยเทคโนโลยี Sonicare ขั้นสูงเพื่อฟันที่ขาวกว่า และสุขภาพช่องปากที่ดี อ่อนโยนต่อเหงือกด้วยแอปที่เชื่อมต่อที่จะช่วยสอนและติดตามข้อมูล เลือกจาก 4 โหมดและ 3 ความแรงเพื่อประสบการณ์การแปรงฟันในแบบของคุณ

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    จำหน่ายในรุ่น:

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿6,990.00

    Philips Sonicare DiamondClean 9000 Series Power Toothbrush รุ่นพิเศษ

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    เหงือกสุขภาพดีขึ้นเพื่อรอยยิ้มสุขภาพดีขึ้น

    กำจัดคราบพลัคได้มากถึง 10 เท่า

    • แอปที่เชื่อมต่อติดตามความคืบหน้าได้
    • เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดภายใน
    • การจำแนกหัวแปรงอัจฉริยะ
    • 4 โหมด ความแรง 3 ระดับ
    กำจัดคราบพลัคมากถึง 10 เท่าในจุดที่เข้าถึงยาก*

    กำจัดคราบพลัคมากถึง 10 เท่าในจุดที่เข้าถึงยาก*

    การออกแบบที่ยืดหยุ่นทำให้ Premium Gum Care กำจัดคราบพลัคได้มากถึง 10 เท่าของแปรงสีฟันแบบแมนนวล โดยจะมีการขยับไหวที่ไปเสริมเทคโนโลยีทำความสะอาด Philips Sonicare เฉพาะของเรา ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะแปรงฟันในลักษณะใด ก็สามารถเห็นและสัมผัสได้ถึงการทำความสะอาดชั้นยอด

    ขจัดคราบหินปูนได้อย่างหมดจด อ่อนโยนต่อเหงือกของคุณ

    ขจัดคราบหินปูนได้อย่างหมดจด อ่อนโยนต่อเหงือกของคุณ

    ด้วยหัวแปรง Philips Sonicare Premium Gum Care การทำความสะอาดจะอ่อนโยนนุ่มนวลแม้ในซอกลึกที่สุด ****ด้านข้างที่เป็นยางนุ่มจะยืดหยุ่นได้เพื่อให้ Premium Gum Care ปรับรูปทรงเข้ากับเหงือกและฟันของคุณ ดูดซับแรงกดส่วนเกินจากการแปรง และเสริมพลังทำความสะอาดทางคลื่นเสียงของเรา จากนั้นขนแปรงก็จะปรับเข้ากับเหงือกและฟันคุณ เพื่อให้คุณมีการสัมผัสผิวหน้าได้มากถึง 2 เท่าของหัวแปรงปกติ** เพื่อการทำความสะอาดลึกยิ่งขึ้นแม้ในพื้นที่เข้าถึงยาก 

    ออกแบบอย่างมีสไตล์เพื่อประสบการณ์แปรงฟันระดับพรีเมียม

    ออกแบบอย่างมีสไตล์เพื่อประสบการณ์แปรงฟันระดับพรีเมียม

    DiamondClean 9000 ของเรามาพร้อมกับการออกแบบ ombr ที่โดดเด่นเพื่อประสบการณ์แปรงฟันระดับพรีเมียมตามหลักการยศาสตร์ที่เหมาะเจาะตามสไตล์คุณ กระเป๋าพกพาเรียวบางกะทัดรัดในสีคู่เติมเต็มพร้อมตะลุยชีวิตไปกับคุณทุกหนแห่ง

    เทคโนโลยี Sonicare ขั้นสูงเพื่อการทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่อ่อนโยน

    เทคโนโลยี Sonicare ขั้นสูงเพื่อการทำความสะอาดที่ทรงพลังแต่อ่อนโยน

    การสั่นสะเทือนทางคลื่นเสียงที่ทรงพลังจะมีการขยับไหว 62,000 ครั้งในทุกนาทีเพื่อขับฟองต้านคราบพลัคระหว่างซี่ฟันและตามเหงือกของคุณ ช่วยขจัดคราบพลัคได้มากถึง 10x เท่าของแปรงสีฟันแบบแมนนวล

    4 โหมด & ความแรง 3 ระดับเพื่อประสบการณ์การแปรงเฉพาะตัว

    4 โหมด & ความแรง 3 ระดับเพื่อประสบการณ์การแปรงเฉพาะตัว

    เลือกโหมดการแปรงจาก 4 โหมดดังนี้: โหมดทำความสะอาดชั้นยอดในทุกวัน โหมด White+ เพื่อรอยยิ้่มสว่างสดใสขึ้น โหมด Gum Health เพื่อทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพ และโหมด Deep Clean+ เพื่อพลังทำความสะอาดล้ำลึก การตั้งค่าความแรง 3 ระดับจากต่ำถึงสูงให้คุณเร่งสมรรถภาพหรือการดูแลเหงือกที่อ่อนไหวได้

    เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณใช้แรงกดมากเกินไป

    เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกดจะแจ้งให้ทราบเมื่อคุณใช้แรงกดมากเกินไป

    คุณอาจไม่ทันสังเกตว่าตัวเองกำลังแปรงแรงเกินไป แต่ DiamondClean 9000 ของคุณสังเกตได้แน่นอน หากคุณจำเป็นต้องผ่อนแรงลง แปรงสีฟันจะทำเสียงระรัวเป็นจังหวะ เตือนล่วงหน้าให้คุณปล่อยการแปรงเป็นหน้าที่ของหัวแปรงเอง

    BrushSync จะเลือกโหมดที่ดีที่สุดสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ

    BrushSync จะเลือกโหมดที่ดีที่สุดสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ

    หัวแปรงอัจฉริยะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณใช้โหมดและความแรงที่เหมาะสมเพื่อการทำความสะอาดที่ดีที่สุด เมื่อคุณกำลังใช้หัวแปรง W3 Premium Gum Care เทคโนโลยี BrushSync ของ DiamondClean 9000 จะซิงค์หัวแปรงของคุณกับโหมด Gum Health โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้น

    แอป Sonicare เพื่อรายงานการสอนและความคืบหน้า

    แอป Sonicare เพื่อรายงานการสอนและความคืบหน้า

    DiamondClean 9000 ให้คำแนะนำที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงและรักษานิสัยการแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะระหว่างการพบทันตแพทย์ เซนเซอร์อัจฉริยะในตัวจะช่วยให้คุณทราบเมื่อคุณใช้แรงกดมากเกินไป และด้วยการเชื่อมต่อประสบการณ์การแปรงฟันของคุณกับแอป Sonicare รายงานความคืบหน้าสำหรับคุณโดยเฉพาะจะช่วยให้คุณดำเนินการตามแผน เพื่อดูว่าคุณจะได้พัฒนาได้มากขึ้นเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • การเชื่อมต่อ

      Bluetooth® ที่มีเทคโนโลยีไร้สาย
      เชื่อมต่อแอปการแปรง

    • กำลังไฟ

      แรงดันไฟฟ้า
      110-220 V

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด)
      14 วัน***
      แบตเตอรี่
      ชาร์จใหม่ได้
      ประเภทแบตเตอรี่
      แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      สีขาว

    • บริการ

      รับประกัน
      รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

    • ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

      การรองรับ Android
      • โทรศัพท์ Android
      • แท็บเล็ตที่สามารถเปิดใช้ Bluetooth 4.0
      การรองรับ iOS
      • iPhone 4S หรือสูงกว่า
      • iPad 3rd Gen หรือสูงกว่า
      • กับ iOS7 หรือสูงกว่า

    • ใช้งานง่าย

      ความเข้ากันได้กับด้ามแปรง
      หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย
      ด้ามจับ
      ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ
      การแจ้งเตือนการเปลี่ยน
      • เพื่อมั่นใจในผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอ
      • ไอคอนการแจ้งเตือนจะสว่างขึ้น

    • อุปกรณ์ที่มีมาให้

      ด้ามจับ
      1 DiamondClean 9000
      หัวแปรง
      1 G3 Premium White
      กล่องเก็บสำหรับเดินทาง
      1
      ฐานและจุกวางเครื่องชาร์จ
      1

    • ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

      ประสิทธิภาพการทำงาน
      กำจัดคราบพลัคได้มากถึง 10 เท่า
      ตัวจับเวลา
      BrushPacer และ SmarTimer
      รับรู้ถึงแรงกด
      ด้ามจับสั่นเพื่อเตือนผู้ใช้

    • โหมด

      ความแรง 3 ระดับ
      • สูง
      • ปานกลาง
      • ต่ำ
      Clean
      เพื่อการทำความสะอาดอย่างยอดเยี่ยมในทุกๆ วัน
      Deep Clean+
      สำหรับพลังการทำความสะอาดอย่างล้ำลึก
      Gum Health
      ใส่ใจฟันกรามเป็นพิเศษ
      White+
      ในการขจัดคราบสกปรกบนผิวฟัน

    • เทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ

      เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกด
      แจ้งเตือนเมื่อคุณแปรงแรงเกินไป
      การแจ้งเตือนการเปลี่ยน BrushSync
      • ให้คุณทราบอยู่เสมอว่าเมื่อใดที่ควร
      • เปลี่ยนหัวแปรง

    Badge-D2C

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    • in hard to reach areas* (at 2 weeks vs MTB)

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