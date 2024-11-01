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เหงือกสุขภาพดีขึ้นเพื่อรอยยิ้มสุขภาพดีขึ้น
เริ่มต้นทุกวันอย่างมีสไตล์ด้วยเทคโนโลยี Sonicare ขั้นสูงเพื่อฟันที่ขาวกว่า และสุขภาพช่องปากที่ดี อ่อนโยนต่อเหงือกด้วยแอปที่เชื่อมต่อที่จะช่วยสอนและติดตามข้อมูล เลือกจาก 4 โหมดและ 3 ความแรงเพื่อประสบการณ์การแปรงฟันในแบบของคุณดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
การออกแบบที่ยืดหยุ่นทำให้ Premium Gum Care กำจัดคราบพลัคได้มากถึง 10 เท่าของแปรงสีฟันแบบแมนนวล โดยจะมีการขยับไหวที่ไปเสริมเทคโนโลยีทำความสะอาด Philips Sonicare เฉพาะของเรา ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะแปรงฟันในลักษณะใด ก็สามารถเห็นและสัมผัสได้ถึงการทำความสะอาดชั้นยอด
ด้วยหัวแปรง Philips Sonicare Premium Gum Care การทำความสะอาดจะอ่อนโยนนุ่มนวลแม้ในซอกลึกที่สุด ****ด้านข้างที่เป็นยางนุ่มจะยืดหยุ่นได้เพื่อให้ Premium Gum Care ปรับรูปทรงเข้ากับเหงือกและฟันของคุณ ดูดซับแรงกดส่วนเกินจากการแปรง และเสริมพลังทำความสะอาดทางคลื่นเสียงของเรา จากนั้นขนแปรงก็จะปรับเข้ากับเหงือกและฟันคุณ เพื่อให้คุณมีการสัมผัสผิวหน้าได้มากถึง 2 เท่าของหัวแปรงปกติ** เพื่อการทำความสะอาดลึกยิ่งขึ้นแม้ในพื้นที่เข้าถึงยาก
DiamondClean 9000 ของเรามาพร้อมกับการออกแบบ ombr ที่โดดเด่นเพื่อประสบการณ์แปรงฟันระดับพรีเมียมตามหลักการยศาสตร์ที่เหมาะเจาะตามสไตล์คุณ กระเป๋าพกพาเรียวบางกะทัดรัดในสีคู่เติมเต็มพร้อมตะลุยชีวิตไปกับคุณทุกหนแห่ง
การสั่นสะเทือนทางคลื่นเสียงที่ทรงพลังจะมีการขยับไหว 62,000 ครั้งในทุกนาทีเพื่อขับฟองต้านคราบพลัคระหว่างซี่ฟันและตามเหงือกของคุณ ช่วยขจัดคราบพลัคได้มากถึง 10x เท่าของแปรงสีฟันแบบแมนนวล
เลือกโหมดการแปรงจาก 4 โหมดดังนี้: โหมดทำความสะอาดชั้นยอดในทุกวัน โหมด White+ เพื่อรอยยิ้่มสว่างสดใสขึ้น โหมด Gum Health เพื่อทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพ และโหมด Deep Clean+ เพื่อพลังทำความสะอาดล้ำลึก การตั้งค่าความแรง 3 ระดับจากต่ำถึงสูงให้คุณเร่งสมรรถภาพหรือการดูแลเหงือกที่อ่อนไหวได้
คุณอาจไม่ทันสังเกตว่าตัวเองกำลังแปรงแรงเกินไป แต่ DiamondClean 9000 ของคุณสังเกตได้แน่นอน หากคุณจำเป็นต้องผ่อนแรงลง แปรงสีฟันจะทำเสียงระรัวเป็นจังหวะ เตือนล่วงหน้าให้คุณปล่อยการแปรงเป็นหน้าที่ของหัวแปรงเอง
หัวแปรงอัจฉริยะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณใช้โหมดและความแรงที่เหมาะสมเพื่อการทำความสะอาดที่ดีที่สุด เมื่อคุณกำลังใช้หัวแปรง W3 Premium Gum Care เทคโนโลยี BrushSync ของ DiamondClean 9000 จะซิงค์หัวแปรงของคุณกับโหมด Gum Health โดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ฟันของคุณขาวขึ้น
DiamondClean 9000 ให้คำแนะนำที่คุณต้องการเพื่อปรับปรุงและรักษานิสัยการแปรงฟันที่ถูกสุขลักษณะระหว่างการพบทันตแพทย์ เซนเซอร์อัจฉริยะในตัวจะช่วยให้คุณทราบเมื่อคุณใช้แรงกดมากเกินไป และด้วยการเชื่อมต่อประสบการณ์การแปรงฟันของคุณกับแอป Sonicare รายงานความคืบหน้าสำหรับคุณโดยเฉพาะจะช่วยให้คุณดำเนินการตามแผน เพื่อดูว่าคุณจะได้พัฒนาได้มากขึ้นเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป
การเชื่อมต่อ
กำลังไฟ
ข้อมูลทางเทคนิค
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
ใช้งานง่าย
อุปกรณ์ที่มีมาให้
ประสิทธิภาพการทำความสะอาด
โหมด
เทคโนโลยีเซนเซอร์อัจฉริยะ
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