Philips Avent ช้อนป้อนอาหารสำหรับเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป
ช้อนป้อนอาหารที่มีปลายนุ่ม
ช้อนป้อนอาหาร Philips Avent SCF710/00 สำหรับระยะการพัฒนาการของเด็ก
Unfortunately this product is no longer available
ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿350.00
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Philips Avent ช้อนป้อนอาหารสำหรับเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป
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ช้อนป้อนอาหารที่มีปลายนุ่ม
ช้อนป้อนอาหาร Avent
ด้ามจับไม่ลื่นหลุดมือ - จับถือถนัดมือ วางบนชามได้โดยไม่ลื่น
ปลายนุ่ม - อ่อนโยนต่อเหงือกของลูกน้อย
ข้อมูลทางเทคนิค
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น้ำหนักและขนาด
- ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
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155 (ยาว) X 23 (กว้าง) X 20 (ลึก)
มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
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0.053
กก.
- ขนาดกล่อง F-box
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26 (ลึก) X 101 (กว้าง) X 245 (สูง)
มม.
- จำนวนกล่อง F-box ในกล่อง A-box
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6
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ประเทศผู้ผลิต
- ผลิตในจีน
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ใช่
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อุปกรณ์ต่างๆ
- ช้อนสำหรับทารก
-
2
- ปลายนุ่มไม่มีจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา
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