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  • ช้อนป้อนอาหารที่มีปลายนุ่ม ช้อนป้อนอาหารที่มีปลายนุ่ม ช้อนป้อนอาหารที่มีปลายนุ่ม

    Philips Avent ช้อนป้อนอาหารสำหรับเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป

    SCF710/00

    ช้อนป้อนอาหารที่มีปลายนุ่ม

    ช้อนป้อนอาหาร Philips Avent SCF710/00 สำหรับระยะการพัฒนาการของเด็ก

    Unfortunately this product is no longer available

    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿350.00

    Philips Avent ช้อนป้อนอาหารสำหรับเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป

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    ช้อนป้อนอาหารที่มีปลายนุ่ม

    ช้อนป้อนอาหาร Avent

    ด้ามจับไม่ลื่นหลุดมือ - จับถือถนัดมือ วางบนชามได้โดยไม่ลื่น

    ด้ามจับไม่ลื่นหลุดมือ - จับถือถนัดมือ วางบนชามได้โดยไม่ลื่น

    ปลายนุ่ม - อ่อนโยนต่อเหงือกของลูกน้อย

    ปลายนุ่ม - อ่อนโยนต่อเหงือกของลูกน้อย

    ด้ามจับยาว

    ด้ามจับยาว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
      155 (ยาว) X 23 (กว้าง) X 20 (ลึก)  มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      0.053  กก.
      ขนาดกล่อง F-box
      26 (ลึก) X 101 (กว้าง) X 245 (สูง)  มม.
      จำนวนกล่อง F-box ในกล่อง A-box
      6

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตในจีน
      ใช่

    • อุปกรณ์ต่างๆ

      ช้อนสำหรับทารก
      2

    Badge-D2C

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    • ปลายนุ่มไม่มีจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา

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